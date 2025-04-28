Припущення, що Росія виграє війну, є хибним, - Сибіга

Російські наступальні дії минулого року і цієї зими здебільшого втратили потенціал. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Андрія Сибіги, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті була і залишається напруженою та складною. Щодня українські війська протистоять жорстоким російським атакам та утримують лінію фронту проти переважаючих сил противника.



Однак, незважаючи на величезні зусилля і ресурси, Росія не змогла прорвати фронт і не досягла стратегічного успіху на жодному з напрямків", - наголосив він.

Міністр зазначив, що загальне припущення, що Росія виграє війну, є хибним.

"Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювати Україну і переоцінювати Росію. Цей підхід уже багато разів доводив свою хибність, але деякі коментатори продовжують потрапляти в ту ж пастку. Насправді, російські наступальні дії минулого року і цієї зими здебільшого втратили потенціал. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту і навіть повернула контроль над деякою територією поблизу Покровська та інших районів", - пояснив глава МЗС.

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Водночас РФ має лише мінімальні просування надзвичайно високою ціною на деяких ділянках, втрачаючи понад тисячу солдатів вбитими і пораненими щодня, зазначив Сибіга.

Втрати були такими великими, за словами міністра, що РФ звернулася по допомогу до КНДР.

"За три роки Росія втратила понад 950 000 солдатів убитими і пораненими, але з моменту вторгнення 2022 року не захопила жодного нового обласного центру в Україні. Єдиним був Херсон, але Україна звільнила його у 2022 році разом із понад половиною окупованих територій.



Україна розширила свою оборонну промисловість у шість разів і тепер задовольняє приблизно 40% своїх військових потреб самостійно. Україна виробляє 95% дронів, якими були знищені 77 000 є російських цілей на фронті лише у березні 2025 року. Цей показник на 10% вищий, ніж у лютому, і потужність українських дронів зростає із кожним тижнем. Загалом, до трьох чвертей цілей на лінії фронту знищуються за допомогою безпілотників", - додав міністр.

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Сибіга наголосив, що Україна хоче миру більше, ніж будь-хто інший у світі.

"Ми наполегливо працюємо разом зі Сполученими Штатами, європейськими та іншими партнерами для досягнення миру.



І цей шлях повинен базуватися на точній інформації, припущеннях і оцінках. Ми закликаємо до тиску на Росію і чіткого посилення України, що позбавить Москву будь-яких ілюзій про те, що вона може переломити ситуацію на свою користь. Такі заходи змусять Кремль замислитися над припиненням війни, а не її розширенням", - підсумував міністр.

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