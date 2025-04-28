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Новини Припинення війни
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Припущення, що Росія виграє війну, є хибним, - Сибіга

Андрій Сибіга

Російські наступальні дії минулого року і цієї зими здебільшого втратили потенціал. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Андрія Сибіги, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті була і залишається напруженою та складною. Щодня українські війська протистоять жорстоким російським атакам та утримують лінію фронту проти переважаючих сил противника.

Однак, незважаючи на величезні зусилля і ресурси, Росія не змогла прорвати фронт і не досягла стратегічного успіху на жодному з напрямків", - наголосив він.

Міністр зазначив, що загальне припущення, що Росія виграє війну, є хибним.

"Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювати Україну і переоцінювати Росію. Цей підхід уже багато разів доводив свою хибність, але деякі коментатори продовжують потрапляти в ту ж пастку. Насправді, російські наступальні дії минулого року і цієї зими здебільшого втратили потенціал. Україна значною мірою стабілізувала лінію фронту і навіть повернула контроль над деякою територією поблизу Покровська та інших районів", - пояснив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має уніфікувати дрони для підвищення їхньої ефективності на фронті, - Міноборони

Водночас РФ має лише мінімальні просування надзвичайно високою ціною на деяких ділянках, втрачаючи понад тисячу солдатів вбитими і пораненими щодня, зазначив Сибіга.

Втрати були такими великими, за словами міністра, що РФ звернулася по допомогу до КНДР.

"За три роки Росія втратила понад 950 000 солдатів убитими і пораненими, але з моменту вторгнення 2022 року не захопила жодного нового обласного центру в Україні. Єдиним був Херсон, але Україна звільнила його у 2022 році разом із понад половиною окупованих територій.

Україна розширила свою оборонну промисловість у шість разів і тепер задовольняє приблизно 40% своїх військових потреб самостійно. Україна виробляє 95% дронів, якими були знищені 77 000 є російських цілей на фронті лише у березні 2025 року. Цей показник на 10% вищий, ніж у лютому, і потужність українських дронів зростає із кожним тижнем. Загалом, до трьох чвертей цілей на лінії фронту знищуються за допомогою безпілотників", - додав міністр.

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Сибіга наголосив, що Україна хоче миру більше, ніж будь-хто інший у світі.

"Ми наполегливо працюємо разом зі Сполученими Штатами, європейськими та іншими партнерами для досягнення миру.

І цей шлях повинен базуватися на точній інформації, припущеннях і оцінках. Ми закликаємо до тиску на Росію і чіткого посилення України, що позбавить Москву будь-яких ілюзій про те, що вона може переломити ситуацію на свою користь. Такі заходи змусять Кремль замислитися над припиненням війни, а не її розширенням", - підсумував міністр.

Також читайте: Сибіга і глава МЗС Франції Барро обговорили мирний процес і скоординували наступні кроки

Автор: 

МЗС (4130) Сибіга Андрій (411) війна в Україні (3988)


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Топ коментарі
+4
Интересно что думает министр культуры про линию фронта, а министр экономики про нашу систему образования
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28.04.2025 14:39
+2
Вона б і не виграла АЛЕ

40 млрд ДОЛ пішло в асфальт і розпил - а якби на всі гроші купили ракет то замість Москви було болото і жаби
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28.04.2025 14:40
+1
Втовкмачте це Трампу!
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28.04.2025 14:38
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28.04.2025 14:38 Відповісти
Интересно что думает министр культуры про линию фронта, а министр экономики про нашу систему образования
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28.04.2025 14:39 Відповісти
Вона б і не виграла АЛЕ

40 млрд ДОЛ пішло в асфальт і розпил - а якби на всі гроші купили ракет то замість Москви було болото і жаби
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28.04.2025 14:40 Відповісти
Він теж бидломарафон дивиться?
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28.04.2025 14:47 Відповісти
А ти шо дивишся?
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28.04.2025 15:01 Відповісти
Тоді чому фронт наближається від кордонів 1991 року, а не навпаки.
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28.04.2025 14:50 Відповісти
Те що не готувались до війни, розмінували Чонгар ,відвели війська від Криму і здали Південь теж слід нагадати .А що рашиського наступу який почався 10 жовтня 2023 року і триває досі за цей період орда просунулась на 35-40 кілометрів на покровському напрямку, ще менше на часоярівському напрямку втративши понад півмільйона варварів.
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28.04.2025 14:54 Відповісти
глибокофілософські роздуми на тему "що є істина" -Міні-стерво
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28.04.2025 14:54 Відповісти
Тут можна принаймні два правильних речення сформулювати:
1)Припущення, що Росія виграЄ війну, є хибним.
2)Припущення, що Росія вИграє війну, є хибним.
Так багато залежить від правильного наголосу, але кожне твердження безумовно правильне.
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28.04.2025 15:07 Відповісти
Виграє чи не виграє невідомо, а от ймовірність повернення ТОТ вкрай низька і ніхто цим не займається.
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28.04.2025 15:10 Відповісти
Люди на Заході туповаті, давайте чесно, у них відсутній вуличний мужицький інтелект, котрий є у народів в режимі виживання, у них на Заході є офісний інтелект тільки. Захід за всю війну робить тільки помилки і фейлові прогнози.
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28.04.2025 15:18 Відповісти
На жаль московія вже виграла коли замість покарання агресора почали обговорювати як з ним домовитися і чим поступитися для того щоб він був задоволений . Виграла усю війну чи тільки цей раунд поки що не зрозуміло
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28.04.2025 15:18 Відповісти
Припущення, що окупація більш як 20% української території .є досягненням "зелених зрадників".все більше відповідає дійсності
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28.04.2025 15:43 Відповісти
 
 