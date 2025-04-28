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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Для чого чекати 8 травня? - Сибіга закликав РФ припинити вогонь негайно

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Якщо Росія дійсно хоче миру, її війська мають припинити вогонь негайно.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це - щонайменше на 30 діб", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Припущення, що Росія виграє війну, є хибним, - Сибіга

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Автор: 

перемир’я (944) Сибіга Андрій (411)


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Топ коментарі
+8
Якщо ні, тоді нехай готується до закриття всіх московських аеродромів, буде тобі **** перемир'я на парад свиней!
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28.04.2025 16:01
+4
Ти ще ***** у очко зазирні, як твій шеф заглядав, закликав він, братан Сівохи.
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28.04.2025 16:01
+4
Треба вербну неділю цим покидьками нагадати. А було би чудово, якщо Тушка вибухне над красной плошчаддю..
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28.04.2025 16:07
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Ти ще ***** у очко зазирні, як твій шеф заглядав, закликав він, братан Сівохи.
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28.04.2025 16:01 Відповісти
ну Ви шо, воно вже майже не Кулеба - майже виліз з кишені Єрмака ( візуально так вони показують)
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28.04.2025 16:39 Відповісти
Якщо ні, тоді нехай готується до закриття всіх московських аеродромів, буде тобі **** перемир'я на парад свиней!
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28.04.2025 16:01 Відповісти
8-10 травня у кацапів Красная пасха - "майскіє шашликі"

якщо хтось вже забув про них в Україні....

.

.
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28.04.2025 16:02 Відповісти
Треба вербну неділю цим покидьками нагадати. А було би чудово, якщо Тушка вибухне над красной плошчаддю..
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28.04.2025 16:07 Відповісти
Нарешті я почув пропозицію від КМУ.
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28.04.2025 16:18 Відповісти
красиво сказано.
але це пустопорожні слова.
можна було б сказати красивіше - якщо росія не оголосить просто зараз одностороннє припинення вогню то Україна зі свого боку на одностороннє припинення не піде.
на жаль, зеленський не та людина що вдарить по святому кацапському святу дєвятомая бо сам вихований що для нього це святе.
це як християнину воювати на великдень.
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28.04.2025 16:20 Відповісти
на дни празднования 80-й годовщины Победы? яка победа??? без американцев ,франзусоф и англичан, кацапня не правильно думает вместе с ****** путиным.как было быдло таки и осталось.
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28.04.2025 16:22 Відповісти
Як для чого.... х7йло сереться з бункера вилазить тому йому на 9 Травня потрібне "перемир'я " а 10-го вже як сховається у бункер знову почне.
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28.04.2025 16:29 Відповісти
Якщо Україна не буде бити 7,8, й особливо 9-го Травня по рашистах (війскових обєктах, війсках на площах й т.п.), це буде ганьба . Чи зганьбить Зе Україну???
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28.04.2025 16:32 Відповісти
Если администрация Зеленского согласится на перемирие для проведения в Оркостане победобесия, то это будет позор для нации и издевательство над памятью людей, погибших при российских обстрелах даже в самые святые праздники. Тогда надо еще идти на перемирие на день КПСС или день рождения Путлера. Вы там че, совсем страх потеряли?
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28.04.2025 17:30 Відповісти
Додік...

Тому, що за 8-9 травня підтягнуть сили, підвезуть ракет і 10-го знов вшмалять.
На Великдень саме так було.
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28.04.2025 16:43 Відповісти
Неправильная реакция...
Нужно было заявить, что ЛЮБОЕ сосредоточение военных и военной техники на территории агрессора, включая Москву - являются законной военной целью.
Точка.
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28.04.2025 17:21 Відповісти
Навязывание перемирия Путлером для парада победобесия - это издевательская провокация, рассчитанная на очередной прогиб Зеленского и Ермака с тем, чтобы показать, как З с Ермаком прыгают по команде из кремля или Трампа, как зайчики. Может уже хватит позорить Украину? Они лупят по мирным, не смотря ни на какие праздники.
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28.04.2025 17:33 Відповісти
 
 