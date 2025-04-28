Для чого чекати 8 травня? - Сибіга закликав РФ припинити вогонь негайно
Якщо Росія дійсно хоче миру, її війська мають припинити вогонь негайно.
Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це - щонайменше на 30 діб", - наголосив він.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
Топ коментарі
+8 Николай Харченко #401460
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+4 Старый зольдат
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+4 kharkov1000
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якщо хтось вже забув про них в Україні....
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але це пустопорожні слова.
можна було б сказати красивіше - якщо росія не оголосить просто зараз одностороннє припинення вогню то Україна зі свого боку на одностороннє припинення не піде.
на жаль, зеленський не та людина що вдарить по святому кацапському святу дєвятомая бо сам вихований що для нього це святе.
це як християнину воювати на великдень.
Тому, що за 8-9 травня підтягнуть сили, підвезуть ракет і 10-го знов вшмалять.
На Великдень саме так було.
Нужно было заявить, что ЛЮБОЕ сосредоточение военных и военной техники на территории агрессора, включая Москву - являются законной военной целью.
Точка.