Для чого чекати 8 травня? - Сибіга закликав РФ припинити вогонь негайно

Якщо Росія дійсно хоче миру, її війська мають припинити вогонь негайно.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це - щонайменше на 30 діб", - наголосив він.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.