ООН про путінське "перемир’я": Хочемо бачити закінчення війни, що грунтується на міжнародному праві
В ООН прокоментували заяву президента РФ Володимира Путіна про оголошення чергового короткого перемир’я у війні з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни… Воно має бути принциповим та послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", - сказав речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.
Дюжаррік наголосив, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України.
Він також зазначив, що в ООН цінують будь-які зусилля з урегулювання російсько-українського конфлікту, що відповідають "позиці, яку я висловлював багато, багато, багато, багато, багато разів".
Відповідаючи на запитання щодо участі північнокорейських військ у російській війні проти України, що визнали і РФ, і КНДР, речник генсека ООН зазначив: "Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок".
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
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