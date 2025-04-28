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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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ООН про путінське "перемир’я": Хочемо бачити закінчення війни, що грунтується на міжнародному праві

стефан,дюжаррік

В ООН прокоментували заяву президента РФ Володимира Путіна про оголошення чергового короткого перемир’я у війні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни… Воно має бути принциповим та послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", - сказав речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Дюжаррік наголосив, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України.

Він також зазначив, що в ООН цінують будь-які зусилля з урегулювання російсько-українського конфлікту, що відповідають "позиці, яку я висловлював багато, багато, багато, багато, багато разів".

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Відповідаючи на запитання щодо участі північнокорейських військ у російській війні проти України, що визнали і РФ, і КНДР, речник генсека ООН зазначив: "Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок".

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Автор: 

ООН (3353) перемир’я (944) Дюжаррік Стефан (19) війна в Україні (4007)


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Парадне перемир'я. Щоб Си не обкакався ? Це дуже зворушливо для УТОНЧЕННОЙ ДУШИ трампа.
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28.04.2025 22:04 Відповісти
О-о-о! Чи є нотаріус?
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28.04.2025 22:05 Відповісти
Та невже на 11 році війни в ООН з*явився адекватна людина в штаті ООН?
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28.04.2025 22:07 Відповісти
>> Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок.

Оце й вся відповідь від дармоїдних націй.
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28.04.2025 22:14 Відповісти
 
 