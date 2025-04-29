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Новости Европа и США
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Время для саммита ЕС-США еще не настало, - Мелони

Саммит ЕС и США. Мелони рассказала, когда может состояться

Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что сейчас время для проведения саммита между Европейским Союзом и Соединенными Штатами еще не пришло.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Corriere della Sera.

Мелони отметила, что проинформировала президента США Дональда Трампа и других мировых лидеров о важности не только усиления военной составляющей НАТО, но и необходимости налаживания более тесных отношений между США и Европейским Союзом, поскольку на международной арене растет влияние других государств, которые стремятся к доминированию.

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Мелони подчеркнула, что Италия должна играть ключевую роль в сближении США и Европы для укрепления западного мира.

"США давно жалуются на европейский торговый профицит, но следует отметить, что, кроме того, что европейцы инвестируют в США больше, чем американцы в Европу, существует также американский профицит в балансе услуг с Европой. Вот почему я убеждена, что найти точку соприкосновения возможно и необходимо", - отметила премьер.

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"Я думаю, что по мере того, как мы работаем на техническом уровне, чтобы понять границы возможного соглашения, возможность политической встречи также приближается", - добавила она.

По словам Мелони, пока рано говорить о возможной дате потенциального саммита между ЕС и США.

"Мы никогда не называли дату. Мы работаем над этим, но, очевидно, это зависит не только от нас. Чтобы встречи дали результаты, нужно время, они должны быть тщательно подготовлены, не должны быть формальными, а должны быть содержательными. Сегодня время еще не пришло", - подытожила премьер Италии.

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Автор: 

США (26727) Евросоюз (17132) Джорджа Мелони (112)


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Ще не вся моча з голови рижого вихлюпнулась?
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29.04.2025 10:08 Ответить
трампон ще живий,тому
Час для саміту ЄС-США ще не настав
Розмовляти немає с ким..
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29.04.2025 10:08 Ответить
Бо нема про що із рудою бібізяною розмовляти
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29.04.2025 10:17 Ответить
я ж казав
@i_toId_u_so
·
13 год
Яка не справедлива доля.
Зеленський злив справу вагнерівців, щоб путін не напав.
Потім віддав путіну свідка #1 по малайзійському боїнгу, щоб путін не напав.
Потім віддав росії Золоте, щоб путін не напав.
А той взяв і напав
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29.04.2025 10:19 Ответить
Час .сам по собі ніколи без реальних справ не настає....бла бла бла
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29.04.2025 10:23 Ответить
І не настане доки тарифна політика Трампа не ткне Трампа мордою в стіл...
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29.04.2025 10:33 Ответить
Час для самміту ще не настав - треба почекати імпічменту Краснова.
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29.04.2025 10:33 Ответить
Смешная мадам, он никогда не настанет, пока Америкой управляет трамп, неужели вы этого не

можете понять?
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29.04.2025 11:00 Ответить
 
 