Россия должна предметно продемонстрировать волю к миру, - Мелони после встречи с Зеленским

В субботу, 26 апреля, в Риме президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели встречу.

Об этом говорится в сообщении итальянского правительства, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилий президента США Дональда Трампа, направленных на достижение справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины.

От имени итальянского правительства Мелони выразила соболезнования жертвам недавних российских атак, подтвердив свое решительное осуждение таких действий и подчеркнув настоятельную необходимость немедленного и безусловного прекращения огня, а также необходимость конкретного обязательства Москвы начать мирный процесс.

"Премьер-министр приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. Теперь ожидается, что Россия также предметно продемонстрирует свою волю к миру",- сказано в сообщении итальянского правительства.

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Кроме этого, как сообщает ANSA, Мелони выразила удовлетворение встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в соборе Святого Петра перед похоронами Папы Франциска.

"Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые разговаривают о мире на похоронах "Папы мира", имеет огромное значение. Исторический день", - заявила политик.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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