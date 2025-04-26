РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10519 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского в Лондоне
1 295 22

Россия должна предметно продемонстрировать волю к миру, - Мелони после встречи с Зеленским

Зеленский встретился с Мелони

В субботу, 26 апреля, в Риме президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели встречу.

Об этом говорится в сообщении итальянского правительства, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи лидеры подтвердили свою поддержку усилий президента США Дональда Трампа, направленных на достижение справедливого и прочного мира, который обеспечит будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины.

От имени итальянского правительства Мелони выразила соболезнования жертвам недавних российских атак, подтвердив свое решительное осуждение таких действий и подчеркнув настоятельную необходимость немедленного и безусловного прекращения огня, а также необходимость конкретного обязательства Москвы начать мирный процесс.

"Премьер-министр приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня. Теперь ожидается, что Россия также предметно продемонстрирует свою волю к миру",- сказано в сообщении итальянского правительства.

Читайте также: Визит Мелони в США может повлиять на позицию Трампа по Украине, - Politico

Кроме этого, как сообщает ANSA, Мелони выразила удовлетворение встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в соборе Святого Петра перед похоронами Папы Франциска.

"Видеть Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые разговаривают о мире на похоронах "Папы мира", имеет огромное значение. Исторический день", - заявила политик.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте также: Зеленский встретился со Стармером в резиденции посла Великобритании в Италии

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Папа Римский (437) похороны (1531) Джорджа Мелони (110)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
... а у Меланії Трамп сьогодні - 55-й день народження... з чорною вуаллю на голові...

Рим, площа Святого Петра /на похоронах Папи Франциска/

показать весь комментарий
26.04.2025 18:37
+1
Це як злодій повінен хотіти повернути вкрадене.Хто таке бачив? У кого е таки приклади?
показать весь комментарий
26.04.2025 18:29
+1
Знову пусті балачки про волю кацапів до миру. Нема чого там про мир предметно демонструвати, вони кожен день час хвилину наявно демонструють лише війну.
Так було і так буде далі назавжди, людожер не буде їсти кульбабки, він завжди буде шукати людської крови.
показать весь комментарий
26.04.2025 18:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому похорони - кому переговори
показать весь комментарий
26.04.2025 18:27 Ответить
... а у Меланії Трамп сьогодні - 55-й день народження... з чорною вуаллю на голові...

Рим, площа Святого Петра /на похоронах Папи Франциска/

показать весь комментарий
26.04.2025 18:37 Ответить
Чорна вдова
показать весь комментарий
26.04.2025 18:40 Ответить
а хто був перший?
показать весь комментарий
26.04.2025 18:41 Ответить
От - от
показать весь комментарий
26.04.2025 18:46 Ответить
Красуня і Чудовисько.
показать весь комментарий
26.04.2025 18:45 Ответить
Гарна жінка.
показать весь комментарий
26.04.2025 19:41 Ответить
Хто ж проти
показать весь комментарий
26.04.2025 19:48 Ответить
І розумна,),
показать весь комментарий
26.04.2025 19:53 Ответить
Це рідкість
показать весь комментарий
26.04.2025 19:55 Ответить
І щось мені здається,, що у її стосунках з нашим Атцом,) не все так Адназначно,),)),
показать весь комментарий
26.04.2025 20:03 Ответить
І Це,) - небеспечно,))
показать весь комментарий
26.04.2025 19:55 Ответить
Це як злодій повінен хотіти повернути вкрадене.Хто таке бачив? У кого е таки приклади?
показать весь комментарий
26.04.2025 18:29 Ответить
Краще б предсмертно!
показать весь комментарий
26.04.2025 18:32 Ответить
Знову пусті балачки про волю кацапів до миру. Нема чого там про мир предметно демонструвати, вони кожен день час хвилину наявно демонструють лише війну.
Так було і так буде далі назавжди, людожер не буде їсти кульбабки, він завжди буде шукати людської крови.
показать весь комментарий
26.04.2025 18:34 Ответить
Только если в дверях "фаберже" прищемить...
показать весь комментарий
26.04.2025 18:34 Ответить
А с хера-лі Путіну це робити? Ось би балістика прилетіла в Москву, він ссикло, може і запросить миру. Путні обожнює балаболів, обожнює, коли його вмовляють.
показать весь комментарий
26.04.2025 18:37 Ответить
Перетворили похорони в "особисту фотосесію" і "підняття рейтингів в месенджерах"....
показать весь комментарий
26.04.2025 18:41 Ответить
Шашличник дорвався до мікрофону і фотосесій
показать весь комментарий
26.04.2025 19:15 Ответить
Росія має продемонструвати волю до миру ?
Мав пес хату...
показать весь комментарий
26.04.2025 20:21 Ответить
У ********** за всю його історію ніколи не було бажання до миру. Тільки неможливість нападу. Мир для кацапів це засіб підготовки до війни яка незалежно від результату знижує соціальну напругу і обєднує проти зовнішнього ворога. Це дозволяє зберігати режим рабства і диктатури в різних формах століттями.
показать весь комментарий
26.04.2025 20:49 Ответить
 
 