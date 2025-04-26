Зеленский: Провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Надеемся на результат. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил утреннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и назвал ее "хорошей".
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
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сцятипил в очі пускати....
То хоч за рахунок України підніметься.
погрожував Мексиці, Канаді..захопленням Гренландії...нахєр послали..ввів Китайські мита--нахєр Китай послав Трампа...В Ізраїлі обіцяв армагедон терористам---всі чекали, немає ніякого армагедону..вчора терористи з тунелей напали на ізраїльський пост і вбили військових.
По сравнению с первым сроком у трампа команда некомпетентных клоунов-жополизов. И в отличии от команды первого срока трампа (один Помпео чего стоит, в положительном смысле) нынящняя команда не спорит с ним, не фильтрует его бред и трамп принимает ВСЕ дебильные решения от своих дилетантов-советников. При этом он по природе гопник и сам он нигде не разбирается.
У Украины появлся шанс.
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...
Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
Надо думать как сейчас выжить.
Покриття якийсь бічовський лінолеум чи хз навіть що;
Системний блок стоїть просто посеред кімнати;
На задньому плані чи то криво схований в стіну кабель чи відклеєні шпалери;
На годиннику 14:38 а автор вже п'є;
П'є замість пива якусь спиртову мочу з 7.1 міцності;
Формат пива навіть не скло а бутилка (півторачка мабуть чи хз), чисто калібр непотребу на вокзалах;
Байдуже що це "пиво" шкідливе, воно навіть на смак жахливе.
Господи, з якими маргіналами доводиться сидіти на одному форумі. Пам'ятайте, коли хтось вам щось радить або видає якісь настанови - то він може це робити в дІрявих шортах з пляшкой мочі в руках!
подивимось, що вони учудять цього разу..
надія лише на Сили Оборони України..
Ще би на колінах, то точно історичною.
- Точно?
- Клянусь Папой
- А шо за них хочеш?
- Та мені вже нічо не надо, за амністію всьо шо хоч підпишу.
- Точно?
- Клянусь Папой.
Потомки воздвигнут монументы в честь великого и бесстрашного лидера, выдающегося военачальника.
В самый критический момент в истории страны, когда весь мир ожидал её скорого падения, молодой президент не дрогнул и не поддался панике.
Владимир Зеленский проявил личное мужество перед лицом многократно превосходящего врага, продемонстрировав беззаветную преданность долгу и Родине.
Он отличился выдающимися организаторскими способностями и исключительной работоспособностью.
В кратчайшие сроки ему удалось мобилизовать общество и ресурсы страны, чтобы дать достойный отпор полчищам захватчиков.
Его личная харизма, проницательность и способность принимать взвешенные решения объединили сторонников и укрепили международную коалицию в поддержку Украины.
Благодаря усилиям президента страна получила столь необходимую военную помощь, финансовую поддержку и содействие в защите беженцев.
Под его руководством Украина выстояла и продолжает наносить значительные потери противнику.
Сегодня мы вправе учредить орден за выдающиеся заслуги государственных деятелей.
Верховная Рада должна учредить орден «Гордость нации!» и первым наградить им Президента Украины - Верховного главнокомандующего.
Слава Украине!
Слава Президенту!