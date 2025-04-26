Зеленский: Провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Надеемся на результат. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил утреннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и назвал ее "хорошей".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!", - отметил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.