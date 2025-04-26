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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Зеленский: Провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Надеемся на результат. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил утреннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и назвал ее "хорошей".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!", - отметил Зеленский.

Зеленский и Трамп

Читайте также: Появились кадры утренней встречи Зеленского и Трампа: команды работают над ее продолжением. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Трамп Дональд (5260)


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Топ комментарии
+27
В тебе хлопче нема ні пімжака ні карт
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26.04.2025 14:31
+26
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26.04.2025 14:32
+19
Трампу нікуди діватись..Трамп обісрався на всіх рівнях світової політики,так само ,як економічної..
То хоч за рахунок України підніметься.
погрожував Мексиці, Канаді..захопленням Гренландії...нахєр послали..ввів Китайські мита--нахєр Китай послав Трампа...В Ізраїлі обіцяв армагедон терористам---всі чекали, немає ніякого армагедону..вчора терористи з тунелей напали на ізраїльський пост і вбили військових.
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26.04.2025 14:30
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Запишуть в анали?
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26.04.2025 14:27 Ответить
....обох
.
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26.04.2025 14:37 Ответить
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26.04.2025 15:38 Ответить
Трамп - поводиться, як піддослідна собака академіка Павлова, бо у нього на слова "рідкоземельні метали" спрацьовує рефлекс і починається інтенсивне слюновиділення. Є підозріння, що Трамп мислить спинним мозком.
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26.04.2025 16:12 Ответить
Продовжує сцяти пил в очі пускати....
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26.04.2025 14:28 Ответить
Ну, він же не сказав, що результат буде позитивним!
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26.04.2025 16:19 Ответить
Трампу нікуди діватись..Трамп обісрався на всіх рівнях світової політики,так само ,як економічної..
То хоч за рахунок України підніметься.
погрожував Мексиці, Канаді..захопленням Гренландії...нахєр послали..ввів Китайські мита--нахєр Китай послав Трампа...В Ізраїлі обіцяв армагедон терористам---всі чекали, немає ніякого армагедону..вчора терористи з тунелей напали на ізраїльський пост і вбили військових.
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26.04.2025 14:30 Ответить
Трамп--це 100 днів киздабольства.
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26.04.2025 14:32 Ответить
Не относитесь к словам дегенератов с логикой нормального человека. Ему абсолютно похер на то, как оно есть на самом деле. Он скажет так, как посчитает нужным. И другие дегенераты будут ему радостно хлопать в ладоши и рассказывать какой он великий политик. Все, кстати, как и у нашего Зеленского. И даже набор фраз похож.
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26.04.2025 15:32 Ответить
Мне трамп больше на яныка похож. Он тупее зели оказался. И зеля правильно все сделал, не прогнулся, потянул время и общается с ним, по сути, через прессу. Трамп прессу как огня боится. И теперь проясняется, что трамп не такой уж и крутой. И обсираться стал везде, куда бы он не прикасался.

По сравнению с первым сроком у трампа команда некомпетентных клоунов-жополизов. И в отличии от команды первого срока трампа (один Помпео чего стоит, в положительном смысле) нынящняя команда не спорит с ним, не фильтрует его бред и трамп принимает ВСЕ дебильные решения от своих дилетантов-советников. При этом он по природе гопник и сам он нигде не разбирается.

У Украины появлся шанс.
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26.04.2025 15:50 Ответить
У нас был шанс в 2019. Мы его просрали и платим за это сейчас ужасную цену. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
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26.04.2025 16:19 Ответить
Хватит прошлым жить.
Надо думать как сейчас выжить.
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26.04.2025 16:37 Ответить
Я давно пишу КАК выжить - правительство национального спасения из компетентных технократов вместо тупой нынешней власти барыг; единые правила в стране для всех, а не полный беспредел со стороны власти и ее холуев; деньги на армию, оборонку и военных, а не на чинуш, приближенных власти и их пиар проекты. Заплата ни одного чиновника не должна превышать зарплату солдата на нуле. Сокращение гос.аппарата. И т.д... Вы считаете это все реальным при Зеленском? Ага, аж десять раз.
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26.04.2025 16:48 Ответить
Ого сколько фраз. А сам где воюешь, диван?
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26.04.2025 16:40 Ответить
В тебе хлопче нема ні пімжака ні карт
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26.04.2025 14:31 Ответить
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26.04.2025 15:13 Ответить
Зато є камуфляжні рейтузи, а це вже музейний експонат, в музєй полє чудєс
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26.04.2025 15:30 Ответить
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26.04.2025 14:32 Ответить
Ещё бы под стульями венс пьяный лежал
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26.04.2025 14:34 Ответить
А шо пиво ? той монах в рясі подає ?
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26.04.2025 14:34 Ответить
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26.04.2025 14:38 Ответить
Килим на підлозі;
Покриття якийсь бічовський лінолеум чи хз навіть що;
Системний блок стоїть просто посеред кімнати;
На задньому плані чи то криво схований в стіну кабель чи відклеєні шпалери;
На годиннику 14:38 а автор вже п'є;
П'є замість пива якусь спиртову мочу з 7.1 міцності;
Формат пива навіть не скло а бутилка (півторачка мабуть чи хз), чисто калібр непотребу на вокзалах;
Байдуже що це "пиво" шкідливе, воно навіть на смак жахливе.

Господи, з якими маргіналами доводиться сидіти на одному форумі. Пам'ятайте, коли хтось вам щось радить або видає якісь настанови - то він може це робити в дІрявих шортах з пляшкой мочі в руках!
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26.04.2025 14:53 Ответить
У вас камін, з погруддям Герцена на ньому?Калітесь!
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26.04.2025 16:19 Ответить
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26.04.2025 14:45 Ответить
після цієї зустрічі у Трампа з"явиться ще одна кнопка (крім кнопки "Соса-Сола") - і це буде кнопка "Оболонь" (не безалкогольне )
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26.04.2025 15:17 Ответить
Як вона може не стати історичною за такого антуражу? Чувак в кросовках щось тре у Ватикані президентові США, сидячи на стільцях. Холст, масло.
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26.04.2025 14:33 Ответить
президент США ? і єго маладая *******...что то дєлают..
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26.04.2025 14:36 Ответить
Головне щоб не у пинеходах на підборах як у твого *****. Правда, Николай?
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26.04.2025 14:52 Ответить
Тобі головне аби якусь херню ротом висрати,як потужний боневтік,а має вона сенс чи ні це не має значеня,правда флор?
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26.04.2025 16:38 Ответить
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26.04.2025 14:34 Ответить
не то ліцо.....
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26.04.2025 15:46 Ответить
Це ж Кім з Миколаєва , а не Зе
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26.04.2025 16:19 Ответить
кімзе
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26.04.2025 16:21 Ответить
Головне щоб потужно!
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26.04.2025 14:35 Ответить
Тромб сидить згорбившись , явно почуває себе непевно - це тобі не в оральному кабінеті , серед своїх МАГАдрочерів ...
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26.04.2025 14:36 Ответить
Трамп намагається почути, яку херню зеленський своїм хрипатим голосом несе.
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26.04.2025 16:41 Ответить
Фотка точно буде історична!
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26.04.2025 14:37 Ответить
до обох шоуменів довіри геть нема ніякої..
подивимось, що вони учудять цього разу..
надія лише на Сили Оборони України..
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26.04.2025 14:38 Ответить
На "повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни" (в інтерпритації Зе) Трап не погодиться, тому що ***** на таке не піде.
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26.04.2025 14:43 Ответить
Тут дехто вже встиг постібатись. Звичайно, на Старій площі працюють без вихідних. Але фото насправді епічні
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26.04.2025 14:44 Ответить
Фотка із серії "позолоті ручку мілок"
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26.04.2025 14:46 Ответить
Як би вдалося хоча б вламати Трампа продати нам системи Петріот і ракети до них,то зустріч вже можна було б вважати хорошою
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26.04.2025 14:46 Ответить
Дякую, дякую, дякую. І ще раз - дякую.
Ще би на колінах, то точно історичною.
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26.04.2025 14:52 Ответить
Та не вже? Картину забув трамбону подарувати. Тому до твого ***** в очевидь не дотягує
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26.04.2025 14:58 Ответить
Та йди вже проспись,може протрезвієш, молороське бидло.
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26.04.2025 16:43 Ответить
великоруцьке лайно. Образився за свого *****? Чий Крим розкажеш
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26.04.2025 17:01 Ответить
Яке приниження для Трамба. Костюма Зєля так і не одяг.
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26.04.2025 14:59 Ответить
історична зустріч замирюхи з віддякухою
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26.04.2025 15:11 Ответить
Та якась гарна, вже все вирішено.
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26.04.2025 15:27 Ответить
Два брати-близнюки. У обох все чудово і потужно
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26.04.2025 15:35 Ответить
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26.04.2025 15:40 Ответить
- Я копалини не трогав, я тільки те що зверху забрав
- Точно?
- Клянусь Папой
- А шо за них хочеш?
- Та мені вже нічо не надо, за амністію всьо шо хоч підпишу.
- Точно?
- Клянусь Папой.
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26.04.2025 16:25 Ответить
Добре, якщо Трамп зрозумів половину з сказаного Шашличним
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26.04.2025 15:41 Ответить
И наоборот
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26.04.2025 17:01 Ответить
Украина вправе гордиться своим президентом - он навсегда вписал своё имя в мировую историю.
Потомки воздвигнут монументы в честь великого и бесстрашного лидера, выдающегося военачальника.
В самый критический момент в истории страны, когда весь мир ожидал её скорого падения, молодой президент не дрогнул и не поддался панике.
Владимир Зеленский проявил личное мужество перед лицом многократно превосходящего врага, продемонстрировав беззаветную преданность долгу и Родине.
Он отличился выдающимися организаторскими способностями и исключительной работоспособностью.
В кратчайшие сроки ему удалось мобилизовать общество и ресурсы страны, чтобы дать достойный отпор полчищам захватчиков.
Его личная харизма, проницательность и способность принимать взвешенные решения объединили сторонников и укрепили международную коалицию в поддержку Украины.
Благодаря усилиям президента страна получила столь необходимую военную помощь, финансовую поддержку и содействие в защите беженцев.
Под его руководством Украина выстояла и продолжает наносить значительные потери противнику.
Сегодня мы вправе учредить орден за выдающиеся заслуги государственных деятелей.
Верховная Рада должна учредить орден «Гордость нации!» и первым наградить им Президента Украины - Верховного главнокомандующего.
Слава Украине!
Слава Президенту!
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26.04.2025 15:58 Ответить
Потужно, блд! Але все мимо.
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26.04.2025 16:15 Ответить
Про таких як ви кажуть ІДІОТ. Щоб більше не писати подібної херні,вам треба приїхати в Україну,поржете.
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26.04.2025 16:47 Ответить
нуууу дуууууууже ХОРОША ЗУСТРІЧ НАЙВЕЛИЧНІШИХ ******** ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
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26.04.2025 16:15 Ответить
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26.04.2025 16:30 Ответить
Требу було лєща відвісити рижому клоуну...
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26.04.2025 16:36 Ответить
А в результате еще не одна сотка тыщ зажмуренных **************.
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26.04.2025 17:04 Ответить
 
 