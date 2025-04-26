Появились кадры утренней встречи Зеленского и Трампа: команды работают над ее продолжением. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Базилике Святого Петра, встреча длилась около 15 минут. Лидеры договорились продолжить переговоры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспильному представитель президента Сергей Никифоров.
По его словам, команды сейчас работают над организацией продолжения встречи.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
Топ комментарии
+22 Ярослав Викторович
показать весь комментарий26.04.2025 13:13
+22 zakvova
показать весь комментарий26.04.2025 13:33
+15 Ivan Iktor
показать весь комментарий26.04.2025 13:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков.
обоє рябоє на стульчиках
.
Хоча дуже актуально і злободнєвно.
"...пачіму бєз галстука і кастюма?!....пачіму нє в тройкє...??"
..."нє в тройкє" с бубєнцамі !?
Плюнути, нічого не підписувати і шукати інших союзників
Ось бачите, вони самі відмовилися від своєї території.
Тому скасовуйте закони від 2014-го і 2017-го років, які підтверджують належність Криму Україні.
- дуже поважаю
- ти точно мене поважаєш ?
- дуже поважаю
- чому ти не кажеш що я геній ?
- дуже поважаю
білий дім через 15 хвилин: трамп і зе провели дуже продуктивну чудову геніальну конструктивну змістовну розмову.
Чи під "бабуїном" ви мали на увазі Трампа?
Трампова харізьма
Очєнь сільную даєт
Встряску організьма..." (с)
Вже в котре я говорю, що воно тупе та самозакохане падлдо, що шкодить Україні не менше, ніж московити, навіть своїм зовнішнім виглядом.
Воно не розуміє, що існують протоколи зустрічей, де є вимоги до дрес-коду і всюди лазить у "дороговалютному" мілітарі-стайлі. Невиконання вимог протоколу від початку може звести всі зусилля до нуля.
До того ж, як відомо, зустрічають по зовнішності. (хоча тут повна гармонія: що зовнішність, що розум - величина близька до нуля)
Але слід визнати: прогрес є - все ж був у чорному, а не в своєму улюбленому мілітарі стайлі....
это то, чем homo sapience (27%) отлисается от homo 95 kvartal (73%)
зустрічають по одягу ,а проводжають по розуму
бо )(уйло в костюмі
як "проводжають по розуму"-це як до нього відносяться, який результат зустрічі.
Так і було.
Візяли стільці, всілись в залі
І почали якусь розмову:
- Віддій ім Крим, ЗЕлене ти гівно.
- Готов віддати барін мій чубатий НО
Парламент маю кішеньковий но от НАРОД
За це мене він ....... прям у рот.
бо в нас нуль замість президента