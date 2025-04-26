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Новости Встреча Трампа и Зеленского
11 712 100

Появились кадры утренней встречи Зеленского и Трампа: команды работают над ее продолжением. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Базилике Святого Петра, встреча длилась около 15 минут. Лидеры договорились продолжить переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Суспильному представитель президента Сергей Никифоров.

По его словам, команды сейчас работают над организацией продолжения встречи.

Трамп и Зеленский в Риме
Трамп и Зеленский в Риме
Трамп и Зеленский в Риме
Трамп и Зеленский в Риме

Читайте также: Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского "продуктивной"

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Трамп Дональд (5260)


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Топ комментарии
+22
Фотка епічна, але який результат буде - побачимо. Бо обидва шоумени, для них це насолода
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26.04.2025 13:13
+22
Організм, який роззброїв армію, саботував і саботує оборону, відвів війська для безперешкодної висадки кацапського десанту під Києвом, домовляється про вигоду Україні? Хто в це вірить, покажіть своє фото, мені так, чисто поржати
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26.04.2025 13:33
+15
зачотна фотка
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26.04.2025 13:09
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Правила форума Совет форумчан
підмалюйте унітази їм
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26.04.2025 13:09 Ответить
- читаю переписку Каутского с этим, как его, чертом Энгельсом
- Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков.

обоє рябоє на стульчиках

.
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26.04.2025 13:35 Ответить
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26.04.2025 13:56 Ответить
І сміх і гріх... Однак перемельовувати Всевишнього - це явне богохульство.
Хоча дуже актуально і злободнєвно.
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26.04.2025 14:01 Ответить
А хто бачив "всевишнього " ? можете його змалювати ?
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26.04.2025 14:13 Ответить
Біблія - 1 Івана 4:12 «Ніхто ніколи не бачив Бога».
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26.04.2025 14:20 Ответить
Біблія - 1 Івана 4:12 «Ніхто ніколи не бачив Бога». Тому всі ті малюнки начебто Бога є лише продуктом людською фантазією.
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26.04.2025 14:19 Ответить
Майже вся братва з Білого дурдому, одного тільки ***** не хватає.
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26.04.2025 14:41 Ответить
Брудна голово ще може і смердить!
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26.04.2025 13:09 Ответить
зачотна фотка
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26.04.2025 13:09 Ответить
зараз вискочить якийсь навіжений венс з карлсонами:

"...пачіму бєз галстука і кастюма?!....пачіму нє в тройкє...??"
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26.04.2025 13:09 Ответить
фсб викидиша реднеків фарбованого спитати забули
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26.04.2025 13:11 Ответить
пашєму нє в кастюмє
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26.04.2025 14:17 Ответить
"...пачіму нє в тройкє...??"

..."нє в тройкє" с бубєнцамі !?
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26.04.2025 14:30 Ответить
"...пачіму бєз панчохов ...................................... ??????

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26.04.2025 15:25 Ответить
орангутанг любить інтерьери як особняки янукалича/пшонки
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26.04.2025 13:10 Ответить
Это Ватикан, там везде такой интерьер.
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26.04.2025 13:20 Ответить
Він так й сказав
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26.04.2025 14:22 Ответить
А нафіга? Про Трампа все ясно - московська шваль як і вся його команда, аморальні, дурнуваті і хамовиті, яким Европа противна і я не думають просто себе взагалі як про демократів чи европейців.

Плюнути, нічого не підписувати і шукати інших союзників
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26.04.2025 13:10 Ответить
Фотка епічна, але який результат буде - побачимо. Бо обидва шоумени, для них це насолода
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26.04.2025 13:13 Ответить
Ні, обидва лідора-пі@ори!
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26.04.2025 13:21 Ответить
так, там аж два епічних довbойоbа!
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26.04.2025 13:27 Ответить
Два нарциса в одній кімнаті - забагато...
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26.04.2025 14:18 Ответить
да в любой психушке - как блох на собаке!
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26.04.2025 16:13 Ответить
Який інтер'єр!!! А наше знову, як гопник. Ділове таке.
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26.04.2025 13:13 Ответить
Більш на робочу робу ****** фасоном, колір тільки інший..а був би зелений...
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26.04.2025 13:19 Ответить
..зверніть увагу на взуття..))) Воно як було... так і приперлося! Прикрився пальто... Для нього, що весілля...що поховання..однаково.
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26.04.2025 13:39 Ответить
..коли дурна собачка бачить іноземний прапорець...вона починає гавкати... А чого? Бо дурна!!! Президент воюючої країни повинен ходити..як чмо у задрипаній футболці..здалеку нагадуючи військову форму? Чи у кросівках спілкуватися з королем Британії і у взутті спортивного типу стояти біля гробу Папи? Вас ідіотів ..які вважають таку поведінку нормальною... аж 73 відсотки було. Зараз поменшало!! Може..дурнику згадаєш..2022 рік... коли Арахвмія з кацапами у Стамбулі у кросівках і бейсбольці вишивав....???!!! Оце і є рівень твоєї розумової здібності.
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26.04.2025 14:06 Ответить
Коли всілякі Сі та Кіми зустрічаються на світових майданчиках з лідерами держав ніхто не зважає на їхні сталінські френчі. Чому прискіплива увага до одягу саме Зеленського? Щоб це відволікало від основних запитань чому не має суттєвої допомоги від Заходу? Мовляв, чувакам в кросівках не подаємо.
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26.04.2025 14:11 Ответить
Йому скільки не дай, - то все мало. Менше треба в офшори крипту заганяти з продажу зброї. Менше також треба зброю нищити...у всяких курвськах.
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26.04.2025 14:27 Ответить
... у Сі це історичне вбрання керівника держави. Про Ина навіть згадувати не потрібно! Європейські лідери не вдягаються у незрозумілі вбрання ..навіть при війнах. Гітлер носив військову форму...Сталін військову... Шарль Де Голль...військову... Черчіль військову... Рузвельт... не зустрічався з лідерами країн у ковбойських черевиках... Моє порівняння зеленого утирка з цими людьми.. (навіть Гітлером) вже ненормальне. Але по іншому не можна. Що за одяг на Зеленському? Військова форма? ЩО ЦЕ ТАКЕ? Кросівки ... футболка і штани-карго...це форма президента воюючої країни? І це дійсно відволікає і знищує бажання спілкуватися з ним. Чи Ви мені розкажете..що Макрон... Дуда... Джонсон... та інші керівники не мають реальних даних про розумові здібності нашого лідОра? Чи не просіяні через сито всі його недолугі промови і дії? Чи не знають вони про масову корупцію..крадіжки і інше..що витворяє влада і він особисто! Не будьте так наївні. Якщо Ви думаєте...що Зеленський цілком вправно керував і керує державою... Ну тоді мені казати нічого.
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26.04.2025 14:29 Ответить
Я не кажу нічого про вправність керівництва державою. Але вбрання це проблема висосана з пальця. Не було б цього вбрання знайшли б зачіску чи колір очей. Державі Україна відмовляють у праві на існування опираючись на тип вбрання її існуючого президента. Це ж нісенітниця. Запитайте у Трампа чи надав би він всю необхідно допомогу нашій країні якби Зеленський прийшов до нього в Овальний кабінет одягнений під керівництвом особистого дизайнера рудого Донні?
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26.04.2025 14:53 Ответить
Але ж прислів'я "зустрічають по одежині..." визріло в народі не просто так...
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26.04.2025 15:03 Ответить
Це прислів'я якраз і означає що вбрання ніщо. Проводжають по результатам співбесіди.
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26.04.2025 15:11 Ответить
+ Дякую
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26.04.2025 15:00 Ответить
💯!
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26.04.2025 14:58 Ответить
Тромбу вкрай потрібно, щоб Зеленський офіційно відмовився від Криму. Щоби потім Тромб сказав Когресу США:
Ось бачите, вони самі відмовилися від своєї території.
Тому скасовуйте закони від 2014-го і 2017-го років, які підтверджують належність Криму Україні.
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26.04.2025 13:13 Ответить
- ти мене поважаєш ?
- дуже поважаю
- ти точно мене поважаєш ?
- дуже поважаю
- чому ти не кажеш що я геній ?
- дуже поважаю

білий дім через 15 хвилин: трамп і зе провели дуже продуктивну чудову геніальну конструктивну змістовну розмову.
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26.04.2025 13:15 Ответить
А де ж кадри? - шось Никифорова не видно
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26.04.2025 13:17 Ответить
У ваЗЕліна роба зека?
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26.04.2025 13:18 Ответить
..приміряє?!
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26.04.2025 14:12 Ответить
На другій фотці оно картина, а там якісь люди без костюмів намальовані, це неповага.
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26.04.2025 13:19 Ответить
От якби Трамп тоді був президентом, вони б були при костюмах...
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26.04.2025 14:21 Ответить
Не для того він джавеліни давав, шоб перед ним якісь мужики в древнєгреческих трусах красувалися
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26.04.2025 14:25 Ответить
А про кАстюм не питав?
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26.04.2025 13:27 Ответить
Венса тепер не підпускають до Витикана на гарматний постріл, а він би обов'язково про це запитав
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26.04.2025 14:23 Ответить
"держіть ноги ширше!" )))
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26.04.2025 13:28 Ответить
О Боже! Це яке має бути терпіння, щоб витримати цього старого психопатоподібного бабуїна!!!
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26.04.2025 13:32 Ответить
Не зовсім коректне порівняння. 48 це ще не старий. І бабуїн на вищому етапі еволюції
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26.04.2025 13:34 Ответить
Так спілкування з Трампом теж довго витримати важко, але вони одне одному - пара: шоумени, поведені на баблі, самозакохані невігласи з обмеженими розумовими здібностями... Тож знайдуть спільну мову, але фіг домовляться....

Чи під "бабуїном" ви мали на увазі Трампа?
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26.04.2025 13:41 Ответить
..старий психопатоподібний... молодий.. просто дурнуватий!!! Як Кікабідзе покійний співав..** вот и встретились два одиночества... развели в Ватикане костёр... А костру разгораться не хочется... Вот и весь разговор!!**
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26.04.2025 13:44 Ответить
Організм, який роззброїв армію, саботував і саботує оборону, відвів війська для безперешкодної висадки кацапського десанту під Києвом, домовляється про вигоду Україні? Хто в це вірить, покажіть своє фото, мені так, чисто поржати
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26.04.2025 13:33 Ответить
Зелена потвора вже давно мріє підписати капітуляцію для пуйла, але боїться реакції народу.
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26.04.2025 13:39 Ответить
Боїться за свої рахунки і майно на Заході. Він ж не збирається жити в Ростові
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26.04.2025 13:43 Ответить
Вы злопыхатель и завистник, слава Великому Зюзе
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26.04.2025 14:12 Ответить
"...І сказал тогда народ:
Трампова харізьма
Очєнь сільную даєт
Встряску організьма..." (с)
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26.04.2025 14:41 Ответить
Можете мене побити (навіть ногами), АЛЕ...

Вже в котре я говорю, що воно тупе та самозакохане падлдо, що шкодить Україні не менше, ніж московити, навіть своїм зовнішнім виглядом.
Воно не розуміє, що існують протоколи зустрічей, де є вимоги до дрес-коду і всюди лазить у "дороговалютному" мілітарі-стайлі. Невиконання вимог протоколу від початку може звести всі зусилля до нуля.
До того ж, як відомо, зустрічають по зовнішності. (хоча тут повна гармонія: що зовнішність, що розум - величина близька до нуля)

Але слід визнати: прогрес є - все ж був у чорному, а не в своєму улюбленому мілітарі стайлі....
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26.04.2025 13:37 Ответить
Кто бы мог подумать, от 95 квартала и игры писюном на рояле, до президента воюющей с рф страны, обсуждающий с Трампом (таже история) в Базилике Святого Петра... интересно, как на это будут смотреть наши далекие потомки
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26.04.2025 13:39 Ответить
.. та й предки здивувалися би... А може в трунах вже не раз перевернулися....)))
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26.04.2025 13:49 Ответить
а надо было думать...
это то, чем homo sapience (27%) отлисается от homo 95 kvartal (73%)
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26.04.2025 13:54 Ответить
Можна вже зараз в історії України (для якогось там класу) прочитати про вєлікага палкаводца каторий асвабаділ хєрсон, кієв, харькавскую область, вааружил голих і босих укрАінскіх сАлдат , перебіл са сваімі5 менеджерами сотні кадиравцев каториє напалі на урядовий квартал ітд.
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26.04.2025 14:34 Ответить
"Рыжее и Чёрное"
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26.04.2025 13:40 Ответить
Хтось сповідається? Рижого покине диявол?
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26.04.2025 13:52 Ответить
Зе, не в костюмі на міжнародних зустрічах, нагадує всім,що він слуга по своїй свідомості. Видно,ермак не дозволяє вдягнутись в класичний костюм,як це вимагає дипломатичний протокол,хоча сам вже недавно викинув на звалку форму одягу опудала і вдягнувся в елегантний костюм.
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26.04.2025 13:54 Ответить
прислів'я знаєте ?
зустрічають по одягу ,а проводжають по розуму
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26.04.2025 14:07 Ответить
..а як це застосувати до Зеленського?
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26.04.2025 14:14 Ответить
тоді прославляйте )(уйла.
бо )(уйло в костюмі
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26.04.2025 14:20 Ответить
... Ви знаєте!!! То що Ви зараз нацарапали...про *****... показує Ваше нульове розуміння питання. Ваше порівняння... свідоцтво реальної недолугості. Але не переймайтеся. Таких як Ви.... дуже багато. Знайдете собі подібних легко... Навіть тут...на Цензорі... Я вже не згадую Тік Токи... Фейсбуки і іншу лабуду...
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26.04.2025 14:35 Ответить
кіздєц...тобто амінь
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26.04.2025 14:37 Ответить
.. що ж ти ще можеш нацарапати!?))) Смайлик використав. Молодець. Розумово виділився....)))
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26.04.2025 14:40 Ответить
хто прославляє зейла,автоматично прославляє пуйла,бо звязка одна: слуга-хазяїн.
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26.04.2025 14:52 Ответить
По одягу ще можна застосувати...
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26.04.2025 14:34 Ответить
... а голим би вийшов? Зразу б зброя потекла в Україну ..і весь світ би заговорив за нашого. Особливо почалися б постачання з Папуа Нова Гвінея ...
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26.04.2025 14:39 Ответить
форма така має й бути,як для слуги-щоби вирізнявся на око від нормальних людей.
як "проводжають по розуму"-це як до нього відносяться, який результат зустрічі.
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26.04.2025 14:33 Ответить
Трамп тримав руки на замку. Психологи скажуть, що це свідчить про несприйняття Трампом слів Зеленського. Позитивне в тому, що Трамп нахилений до Зеленського, це свідчить, що Трамп зацікавлений в розмові. Тож, здається, Трамп давив на Зеленського, але не отримував бажаного.
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26.04.2025 14:00 Ответить
У Трампа всюди провали..то хоч думає,за рахунок України підняти свій рейтинг.
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26.04.2025 14:06 Ответить
>> Тож, здається, Трамп давив на Зеленського, але не отримував бажаного.

Так і було.
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26.04.2025 16:20 Ответить
А чого не поцентру зали ?
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26.04.2025 14:03 Ответить
Надись у Ватікані, гівно зустрілося з гівном.
Візяли стільці, всілись в залі
І почали якусь розмову:
- Віддій ім Крим, ЗЕлене ти гівно.
- Готов віддати барін мій чубатий НО
Парламент маю кішеньковий но от НАРОД
За це мене він ....... прям у рот.
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26.04.2025 14:07 Ответить
може мінус на мінус дасть якийсь плюс?
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26.04.2025 14:14 Ответить
плюс лише трампу і хутіну
бо в нас нуль замість президента
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26.04.2025 14:16 Ответить
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26.04.2025 14:16 Ответить
Були позитивні сигнали? Хоча в України погані карти
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26.04.2025 14:28 Ответить
только ядерная яма на месте Кремля может что-то решить - и то относительно.
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26.04.2025 14:32 Ответить
постановочне фото клоунів для пресси
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26.04.2025 14:32 Ответить
Біля труни хранителя нацистського і кацапського золота , фотка була б епічнішою .
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26.04.2025 14:37 Ответить
Як тревел-блогер:вчора в ПАР,нині в Ватікані. Мандрівки за державний рахунок.
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26.04.2025 14:45 Ответить
Два нарциси які понад усе ******* себе ,не вірю ні одному ні другому.
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26.04.2025 15:08 Ответить
якого хєра диакони без костюма?
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26.04.2025 15:25 Ответить
На похоронах они, если что.
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26.04.2025 15:49 Ответить
Є відео, на якому зображено, як Макрон в Базиліці Св.Петра не потис протягнуту руку Тромба при зустрічі, коли підійшов до них із Зеленським.
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26.04.2025 16:44 Ответить
 
 