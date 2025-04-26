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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского "продуктивной"

Встреча Трампа и Зеленского в США 28 февраля

В Белом доме подтвердили, что сегодня, 26 апреля 2025 года, состоялась короткая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Риме.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Также в Белом доме назвали встречу "продуктивной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским, - Sky News (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Трамп Дональд (5260)


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Топ комментарии
+10
Потужно-продуктивной или незломно-продуктивной? Как уже задолбали два этих дегенеративных нарцисса.
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26.04.2025 12:24
+10
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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26.04.2025 12:27
+7
Пора Зеленскому отправить Трампа подальше с его планом капитуляции. Какой смысл позориться самому и позорить украинский народ, если Трамп при любом раскладе Украине помогать не будет. Хуже того, этот мошенник и агент Кремля будет затягивать в трясину путинских договорняков
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26.04.2025 12:24
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Хто кому продув?
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26.04.2025 12:22 Ответить
Пишуть,що публіка зустрила оваціями зеленського. Трампа не так гучно вітали.
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26.04.2025 12:22 Ответить
Оваціями на похороні папи?🤡🤡🤡🤡😂😂😂😂
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26.04.2025 12:28 Ответить
Так,е кадри.
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26.04.2025 12:30 Ответить
на піаніно хером грав?
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26.04.2025 12:50 Ответить
Уровень оваций определял наиболее вероятного кандидата на скорую аудиенцию с почившим папой? Я бы на их месте напрягся.
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26.04.2025 12:35 Ответить
Всі розуміють, ща папа був зіпсований.
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26.04.2025 13:05 Ответить
😁😅🤣👍
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26.04.2025 12:32 Ответить
..так овації після гри на піаніно... чи коли тільки вийшов на сцену?
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26.04.2025 12:54 Ответить
Трамп, як завжди, позитивчік наш ходячий.
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26.04.2025 12:23 Ответить
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26.04.2025 12:35 Ответить
Не сказали друг другу ни слова. Обоих душили рыдания!
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26.04.2025 12:24 Ответить
З життя-буття "чокнутого":
перед обранням Тромб 53 рази сказав, що "Я зупиню війну за 24 години".
А недавно він заявив, що 53 рази жартував.
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26.04.2025 12:24 Ответить
Так він жеж їпанутий,) з нього, як ото з гуся вода -- шизоїд одним словом,)
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26.04.2025 12:26 Ответить
Пора Зеленскому отправить Трампа подальше с его планом капитуляции. Какой смысл позориться самому и позорить украинский народ, если Трамп при любом раскладе Украине помогать не будет. Хуже того, этот мошенник и агент Кремля будет затягивать в трясину путинских договорняков
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26.04.2025 12:24 Ответить
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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26.04.2025 12:27 Ответить
Потужно-продуктивной или незломно-продуктивной? Как уже задолбали два этих дегенеративных нарцисса.
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26.04.2025 12:24 Ответить
Як уже задовбали оці платні бототролі!
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26.04.2025 13:06 Ответить
"продуктивні брехуни"
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26.04.2025 12:26 Ответить
В море, как видно, происходило тяжелое объяснение. Остап кричал, как морской царь. Слов нельзя было разобрать. Видно было только, что Скумбриевич попытался взять курс на берег, но Остап отрезал ему дорогу и погнал в открытое море. Затем голоса усилились, и стали слышны отдельные слова: «Интенсивник», «А кто брал? Папа римский брал?», «Причем тут я?»
Берлага давно уже переступал босыми пятками, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик: - Можно пускать!
Балаганов спустил в море бухгалтера, который с необыкновенной быстротой поплыл по-собачьи, колотя воду руками и ногами. При виде Берлаги Егор Скумбриевич в страхе окунулся с головой.
Уполномоченный по копытам растянулся на песочке и закурил папиросу. Ждать ему пришлось минут двадцать. Первым вернулся Берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал: - Сознался наш Скумбриевич! Очной ставки не выдержал.
- Выдал, гадюка? - добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцем, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой в штанину, Берлага туманно пояснил:

- Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды.
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26.04.2025 12:27 Ответить
Зустрич двой утирків - нарцісів була продуктивною?
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26.04.2025 12:30 Ответить
В морду друг-другу не вцепились и то хорошо
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26.04.2025 12:32 Ответить
Було б цікавіше, якби перед домовиною папи, один одному морди понабивали. Оце б було вселеньське шоу і довічне попадання нарцисів в анали історії цивілізації! 😁
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26.04.2025 12:37 Ответить
... в анал ....
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26.04.2025 12:53 Ответить
Продуктивна в сенсі жерли давлячись шаурму біля кіонску перед тим, як йти на площу Святого Петра? У Трампа куди не кинь оком - всі зустрічі продуктивні.: хоч з кацапами, хоч з іранцями
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26.04.2025 12:37 Ответить
У нас потужний, в американців продуктивний, що Вам не подобаєтьця, лідери працюють! 😁
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26.04.2025 12:39 Ответить
Продуктивно. Выкатили лучшую ватиканскую пианину, Зеля исполнил похоронный марш, как он умеет. Все прослезились. Занавес
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26.04.2025 12:41 Ответить
Трампу позітівчік "нужен позарез"
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26.04.2025 12:42 Ответить
поки трамп 🤠та зеленський🤡 продуктивно ведуть діалоги ...москва скаженними скачками, окуповує нашу Україну і вбиває українців продуктивно...а говнокомандуючий видає продуктивні відоси ...
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26.04.2025 12:43 Ответить
То звіздуй на передок, а не відсижуйся поза буграми.
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26.04.2025 13:08 Ответить
мені скоро 70 ,а ти за 🤡 руку тягнув ? тоді тобі на туди ...
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26.04.2025 13:18 Ответить
І шо - трампа навіть кондратій не обняв?
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26.04.2025 12:45 Ответить
Нажаль.
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26.04.2025 13:09 Ответить
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26.04.2025 12:50 Ответить
В Трампа на правій руці шість пальців появилось.
Ото ШІ дає. )
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26.04.2025 13:25 Ответить
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26.04.2025 13:28 Ответить
 
 