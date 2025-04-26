Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского "продуктивной"
В Белом доме подтвердили, что сегодня, 26 апреля 2025 года, состоялась короткая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Риме.
Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Также в Белом доме назвали встречу "продуктивной".
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показать весь комментарий26.04.2025 12:24
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+7 Alex Abramtsov #595268
показать весь комментарий26.04.2025 12:24
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перед обранням Тромб 53 рази сказав, що "Я зупиню війну за 24 години".
А недавно він заявив, що 53 рази жартував.
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
Берлага давно уже переступал босыми пятками, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик: - Можно пускать!
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Уполномоченный по копытам растянулся на песочке и закурил папиросу. Ждать ему пришлось минут двадцать. Первым вернулся Берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал: - Сознался наш Скумбриевич! Очной ставки не выдержал.
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