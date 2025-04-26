Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского "продуктивной"

В Белом доме подтвердили, что сегодня, 26 апреля 2025 года, состоялась короткая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Риме.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Также в Белом доме назвали встречу "продуктивной".

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