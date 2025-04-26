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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Білий дім назвав зустріч Трампа та Зеленського "продуктивною"

Зустріч Трампа та Зеленського у США 28 лютого

Білому домі підтвердили, що сьогодні, 26 квітня 2025 року, відбулася коротка зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Римі.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Також у Білому домі назвали зустріч "продуктивною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським, - Sky News (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Трамп Дональд (5678)


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Топ коментарі
+10
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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26.04.2025 12:27
+9
Потужно-продуктивной или незломно-продуктивной? Как уже задолбали два этих дегенеративных нарцисса.
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26.04.2025 12:24
+5
Пора Зеленскому отправить Трампа подальше с его планом капитуляции. Какой смысл позориться самому и позорить украинский народ, если Трамп при любом раскладе Украине помогать не будет. Хуже того, этот мошенник и агент Кремля будет затягивать в трясину путинских договорняков
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26.04.2025 12:24
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Хто кому продув?
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26.04.2025 12:22 Відповісти
Пишуть,що публіка зустрила оваціями зеленського. Трампа не так гучно вітали.
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26.04.2025 12:22 Відповісти
Оваціями на похороні папи?🤡🤡🤡🤡😂😂😂😂
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26.04.2025 12:28 Відповісти
Так,е кадри.
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26.04.2025 12:30 Відповісти
на піаніно хером грав?
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26.04.2025 12:50 Відповісти
Уровень оваций определял наиболее вероятного кандидата на скорую аудиенцию с почившим папой? Я бы на их месте напрягся.
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26.04.2025 12:35 Відповісти
Всі розуміють, ща папа був зіпсований.
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26.04.2025 13:05 Відповісти
😁😅🤣👍
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26.04.2025 12:32 Відповісти
..так овації після гри на піаніно... чи коли тільки вийшов на сцену?
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26.04.2025 12:54 Відповісти
Трамп, як завжди, позитивчік наш ходячий.
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26.04.2025 12:23 Відповісти
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26.04.2025 12:35 Відповісти
Не сказали друг другу ни слова. Обоих душили рыдания!
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26.04.2025 12:24 Відповісти
З життя-буття "чокнутого":
перед обранням Тромб 53 рази сказав, що "Я зупиню війну за 24 години".
А недавно він заявив, що 53 рази жартував.
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26.04.2025 12:24 Відповісти
Так він жеж їпанутий,) з нього, як ото з гуся вода -- шизоїд одним словом,)
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26.04.2025 12:26 Відповісти
Пора Зеленскому отправить Трампа подальше с его планом капитуляции. Какой смысл позориться самому и позорить украинский народ, если Трамп при любом раскладе Украине помогать не будет. Хуже того, этот мошенник и агент Кремля будет затягивать в трясину путинских договорняков
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26.04.2025 12:24 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
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26.04.2025 12:27 Відповісти
Потужно-продуктивной или незломно-продуктивной? Как уже задолбали два этих дегенеративных нарцисса.
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26.04.2025 12:24 Відповісти
Як уже задовбали оці платні бототролі!
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26.04.2025 13:06 Відповісти
"продуктивні брехуни"
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26.04.2025 12:26 Відповісти
В море, как видно, происходило тяжелое объяснение. Остап кричал, как морской царь. Слов нельзя было разобрать. Видно было только, что Скумбриевич попытался взять курс на берег, но Остап отрезал ему дорогу и погнал в открытое море. Затем голоса усилились, и стали слышны отдельные слова: «Интенсивник», «А кто брал? Папа римский брал?», «Причем тут я?»
Берлага давно уже переступал босыми пятками, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик: - Можно пускать!
Балаганов спустил в море бухгалтера, который с необыкновенной быстротой поплыл по-собачьи, колотя воду руками и ногами. При виде Берлаги Егор Скумбриевич в страхе окунулся с головой.
Уполномоченный по копытам растянулся на песочке и закурил папиросу. Ждать ему пришлось минут двадцать. Первым вернулся Берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал: - Сознался наш Скумбриевич! Очной ставки не выдержал.
- Выдал, гадюка? - добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцем, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой в штанину, Берлага туманно пояснил:

- Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды.
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26.04.2025 12:27 Відповісти
Зустрич двой утирків - нарцісів була продуктивною?
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26.04.2025 12:30 Відповісти
В морду друг-другу не вцепились и то хорошо
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26.04.2025 12:32 Відповісти
Було б цікавіше, якби перед домовиною папи, один одному морди понабивали. Оце б було вселеньське шоу і довічне попадання нарцисів в анали історії цивілізації! 😁
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26.04.2025 12:37 Відповісти
... в анал ....
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26.04.2025 12:53 Відповісти
Продуктивна в сенсі жерли давлячись шаурму біля кіонску перед тим, як йти на площу Святого Петра? У Трампа куди не кинь оком - всі зустрічі продуктивні.: хоч з кацапами, хоч з іранцями
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26.04.2025 12:37 Відповісти
У нас потужний, в американців продуктивний, що Вам не подобаєтьця, лідери працюють! 😁
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26.04.2025 12:39 Відповісти
Продуктивно. Выкатили лучшую ватиканскую пианину, Зеля исполнил похоронный марш, как он умеет. Все прослезились. Занавес
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26.04.2025 12:41 Відповісти
Трампу позітівчік "нужен позарез"
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26.04.2025 12:42 Відповісти
поки трамп 🤠та зеленський🤡 продуктивно ведуть діалоги ...москва скаженними скачками, окуповує нашу Україну і вбиває українців продуктивно...а говнокомандуючий видає продуктивні відоси ...
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26.04.2025 12:43 Відповісти
І шо - трампа навіть кондратій не обняв?
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26.04.2025 12:45 Відповісти
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26.04.2025 12:50 Відповісти
 
 