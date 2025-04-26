Білий дім назвав зустріч Трампа та Зеленського "продуктивною"
Білому домі підтвердили, що сьогодні, 26 квітня 2025 року, відбулася коротка зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Римі.
Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Також у Білому домі назвали зустріч "продуктивною".
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+10 18c49ed2
показати весь коментар26.04.2025 12:27
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+5 Alex Abramtsov #595268
показати весь коментар26.04.2025 12:24
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перед обранням Тромб 53 рази сказав, що "Я зупиню війну за 24 години".
А недавно він заявив, що 53 рази жартував.
"Посмотреть ***** в глаза"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит полная его копия?
Берлага давно уже переступал босыми пятками, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик: - Можно пускать!
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