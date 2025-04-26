Білий дім назвав зустріч Трампа та Зеленського "продуктивною"

Білому домі підтвердили, що сьогодні, 26 квітня 2025 року, відбулася коротка зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у Римі.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Також у Білому домі назвали зустріч "продуктивною".

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