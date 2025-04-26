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Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським, - Sky News (оновлено)

Трамп та Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Також читайте: Зеленський прибув до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, - Никифоров

Ймовірно, зустріч уже завершилася, оскільки Трамп та Зеленський разом із іншими лідерами вже перебувають на Площі Святого Петра, де розпочинається офіційна церемонія прощання із Папою Римським Франциском.

Як інформує видання Sky News, Зеленський та Трамп зустрілися та домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання із понтифіком.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Трамп Дональд (5678) Сергій Никифоров (160)


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Топ коментарі
+25
Зеленський не "єврей"... Бо вони юдаїсти... А Зеленський жере свинину. Крім того, євреї говорять на івриті - а Зеленський у івриті - "ні в зуб ногою"...
Таких, як він, ще в кінці 19 ст. одеські євреї називали "маланці"... Це були люди, що відреклися від своєї мови, віри і традицій. У ********* свті це люди з "постсовка", які розмовляють лише російською, ******* гроші та шанують Сталіна...
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26.04.2025 11:23
+8
Не даі, Боже, підпише капітуляцію...
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26.04.2025 11:13
+8
Усе це схоже на дешевий тріллєр...
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26.04.2025 11:22
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Не даі, Боже, підпише капітуляцію...
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26.04.2025 11:13 Відповісти
У мене з'явилась думка. І смішна, і ризикова. Підписувати все, що пропонують. Проте нічого не виконувати. "Так, я ж нелегітимний, чорт". Нас похєрілі, а ми шо з іншого тіста ?
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26.04.2025 11:17 Відповісти
!
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26.04.2025 11:18 Відповісти
там ще Тампон погрожував якщо Зе щось не підпише, а це вже дає шанс оскаржити договір який підписувався під тиском.
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26.04.2025 11:21 Відповісти
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.

Я виділив пункти, які, на мій погляд, безпосередньо стосуються дій Трампа.
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26.04.2025 11:41 Відповісти
так у демократичній світовій політиці не працює
якщо так вчинити, то відберуть й те, що ще не надали та накладуть санкції, а потім й відсотки влуплять на борги України
зовнішній борг України не дасть змоги так вчинити
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26.04.2025 11:26 Відповісти
А як працюе? Что там с уставами ООН? Что с международным послевоенным порядком где запрещено менять границы государств силой? Что наконец с Будапештским меморандумом и подписями государств об уважении границ Украины? Чхали все на эту политику. Сейчас главное сохранить страну,вооружаться и ждать момента,что бы ударить росии в спину,а момент будет,уверяю вас.
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26.04.2025 11:31 Відповісти
якщо не виконувати умов, на яки ТИ сам погодився, а в нас це не президент, а парламент має погодитися шляхом ратифікації або прийняття закону, то будуть негативні наслідки для України, дуже погані наслідки
ніякий міжнародний арбітраж не допоможе
тому найкраще - висувати та просувати свої умови, наполягати на них
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26.04.2025 11:35 Відповісти
накуя і для якого виконання були підписані Хельсінський акт,Будапештський папір???Давай потлумачення, а я Тобі кажу.Твоїми словамии, ((так у демократичній світовій політиці ЦЕ ДЕМОКРАТИЧНЕ ЛИЦЕМІРСТВО І БРЕХНЯ ,ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ - не працює))
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26.04.2025 11:48 Відповісти
підпиши муть, не виконай того, що підписав, і побачиш чим для тебе це закінчиться
Украіна не має в світі достатньої сили, щоби погоджуватися на муйню, а потім не виконувати це, мотивуючи тим, ми не хотіли та не розуміли того, що підписували
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26.04.2025 11:50 Відповісти
Північна Корея. має достатньо сили.або Іран .???Чим Би закінчилося непідписання Україною Будапештської куйні.і чи була би сьогодні війна в Україні.якщо б не було підписано Будапештську лицемірну куйню(підкилимні домовленості американців і рашистів,про майбутнє знищення України,котре ми бачимо сьогодні)Маючи на озброєнні 200 МБР.???Давай "зафантазуй" ...
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26.04.2025 11:57 Відповісти
якби, якби….
не фантазуй
є реалії сьогодення, тому треба виходити з цих реалій
за умови повної підтримки Китаєм України ми б мали змогу поводити себе у світі як північна Корея, проте такого нема
тому не треба нічого фантазувати, а висувати та просувати свої умови, наполягати на них, поступки не повинні бути на шкоду Україні
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26.04.2025 12:04 Відповісти
тому не треба нічого фантазувати, а висувати та просувати свої умови, наполягати на них, поступки не повинні бути на шкоду Україні-(ПОСТУПКИ ОКУПАНТУ І АМЕРИКАНСЬКИМ АФЕРИСТАМ) БУЛИ ПРИ ПІДПИСАННІ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ. ПРОХОДИШ.
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26.04.2025 12:08 Відповісти
вимагай надалі виконання будапештського меморандуму, дуже помічне, особливо з квітня 2014 року, бачу скільки ти для цього зробив за 11 років та чим це закінчилося словоблуддя для України
головне - зберегти Україну та її громадян, жодних поступок, а лише власні вимоги, вимагати яких виконання реально, не підписувати муйню
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26.04.2025 12:14 Відповісти
"замполіт"..давай дальше ********** уступки України і її народу "рускому міру" .Ти що зробив???Крім агітації.за уступки ворогам українського народу.що більше зробив???
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26.04.2025 12:20 Відповісти
не бреши
написав за свої умови та не підписувати муйню, почитай уважно
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26.04.2025 12:22 Відповісти
проходь "патріотичний писар" і не бреши(((так у демократичній світовій політиці не працює
якщо так вчинити, то відберуть й те, що ще не надали та накладуть санкції, а потім й відсотки влуплять на борги України)))
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26.04.2025 12:24 Відповісти
брехло тита повокатор кацапський, бо якраз саме я наполягаю на тому, щоби не підписувати шо попало, а ти агітуєш за черговий будапештський меморандум
кацапе, бояри немає, гуляй
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26.04.2025 12:27 Відповісти
"замполіт" Тобі курсом рашистського корита-((((тому не треба нічого фантазувати, а висувати та просувати свої умови, наполягати на них, поступки не повинні бути на шкоду Україні-(ПОСТУПКИ ОКУПАНТУ І АМЕРИКАНСЬКИМ АФЕРИСТАМ) БУЛИ ПРИ ПІДПИСАННІ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ. ПРОХОДИШ. йолоп є йолоп, але починає хамити і тим самим видає себе...
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26.04.2025 12:31 Відповісти
тобі кацапу ніхто не хамить
те брешеш та перекручуєш
проте закатай губу - Україна будапештського меморандуму, за який ти так переживаєш та бажаєш підписання нового, більше підпише
гуляй кацапа
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26.04.2025 12:54 Відповісти
до слова, зараз Україні пхають черговий будапештський меморандум, який не можна підписувати, тобто ту муйню трампівську не можна погоджувати
поти саме цього я і втикнувся
увімкни мізки, читай уважно
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26.04.2025 12:25 Відповісти
Да сейчас можно согласится ,некоторое время выполнять,а потом когда настанет время,******* росию в спину, например когда начнется заварушка с Китаем,и нас после того что эта недострана тут натворила ,никто не осудит. Пример финны. Почитайте ,почему после второй мировой войны их никто не осудил,хотя они были на стороне Германии
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26.04.2025 12:07 Відповісти
висувати та пропонувати свої умови ніхто нам не заборонить, вже із багатьма речами погодилися та підтримали, не підписувати нічого, що зашкодить Україні
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26.04.2025 12:15 Відповісти
Ну як в світовій політиці роблять ми вже побачили на прикладі трампИ. Встановив, відмінив, а рух бабла не припинив. Тому один заплатив 200% мита, а інший по старим тарифам спрацював. І хто винний ? Я ж кажу, з трампаМИ треба працювати за їх інструментами. Тумблер "Дурка" включив і в режимі Автопілот. Куди винесе доля !
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26.04.2025 11:35 Відповісти
ні, тільки висувати свої умови та наполягати на них, переконувати партнерів, тим більш є у нас підтримка, а це переговорний процес, може бути результат
трамп має право себе так поводити за правом сильного, тому йому пофуй
в України права сильного у світі немає, нажаль ми не субʼєкт, а обʼєкт у світовій політиці, проте до нас прислухаються
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26.04.2025 11:39 Відповісти
Можна й так.
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26.04.2025 11:27 Відповісти
Так ***** теж нелегітимний. Він вибори на окупованих територіях проводив? Проводив. А раз так то результати виборів не можуть бути легітимними. Чому ***** про це ніхто не каже?
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26.04.2025 11:35 Відповісти
За кацапськими "Канонами" він, *****, легітимний. Та й їх вибори нам до біса. Основне, він стверджував що Лідор наш нелегітимний. Сам на гачок й клюнув. Як вони носяться зі Стамбульськими угодами ? ! А Рада нічого не ратифікувала. То продовжуйте з ними носитись доки вони у труху не перетворяться.
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26.04.2025 11:41 Відповісти
Зеленський і Трамп провели зустріч і домовилися продовжить домовляння про домовленості...
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26.04.2025 12:13 Відповісти
Если говорят что Зеленский еврей, то он бракованный.
Не умеет дипломатично подруливать Трампом.
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26.04.2025 11:14 Відповісти
Зеленський не "єврей"... Бо вони юдаїсти... А Зеленський жере свинину. Крім того, євреї говорять на івриті - а Зеленський у івриті - "ні в зуб ногою"...
Таких, як він, ще в кінці 19 ст. одеські євреї називали "маланці"... Це були люди, що відреклися від своєї мови, віри і традицій. У ********* свті це люди з "постсовка", які розмовляють лише російською, ******* гроші та шанують Сталіна...
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26.04.2025 11:23 Відповісти
о це тобі насрали у голову
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26.04.2025 11:25 Відповісти
Доведи... Розбери мій коментар і АРГУМЕНТОВАНО доведи, в чому саме я не правий...
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26.04.2025 11:33 Відповісти
а навіщо, твоє лайно розбирати ? ти кожного разу щось пишеш, а потім кажешь розбирайте лайно
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26.04.2025 11:40 Відповісти
ти кожного разу пишеш сереш під моїми повідомленнями, і що мені кожного разу тобі відповідати?
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26.04.2025 11:55 Відповісти
Я чекаю твоїх ДОВОДІВ - а не заяв типу : "Ти не правий, бо я в цьому впевнений..."
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26.04.2025 12:03 Відповісти
та візьми любого руского (совкового) єврея, то він тобі скаже, що Бандера є нацистом...
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26.04.2025 12:53 Відповісти
100пудово!
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26.04.2025 11:27 Відповісти
Мусульмани також не жруть сало у нас один жив казах. Головне - штори на вікнах закрити, щоб Аллах не бачив
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26.04.2025 11:31 Відповісти
Ти погано знаєш іслам... Мухамед дозволив вживання "нехаляльних" продуктів, зазначивши що це дозволяється у випадку загрози життю мусульманина (голодної смерті від того, що "халяльні" продукти відсутні).
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26.04.2025 11:50 Відповісти
І під час війни з невірними, щоб були сили воювати.
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26.04.2025 12:18 Відповісти
Не "перегинай"...Їм і булгура з бараниною вистачало...
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26.04.2025 12:29 Відповісти
У 1917 році в росіі прийшли до влади євреї, чи маланці?
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26.04.2025 11:44 Відповісти
Никто в Одессе никогда не говорил на иврите, ну разве что туристы. А свинина не показатель
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26.04.2025 11:44 Відповісти
Та ти шо!!! Правильно... На івриті (до 50-х років ХХ ст.), говорили тільки під час богослужінь... На івриті написані ВСІ релігійні тексти юдаїзму... Якою ж мовою євреї Одеси, по-твоєму, молилися? Вони ж якось Тору читали! Так само, за твоєю версією, українці, ще в радянські часи, не говорили церковнослов"янською - тільки читали Біблію, Новий Завіт, та молитви. У побуті євреї в Російській імперії та СРСР говорили на "ідіш" - єврейському "суржику на основі різноманітних діалектів німецької мови... А українці говорили, в побуті, українською. Зараз "обновлений" іврит - державна мова Ізраїлю...
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26.04.2025 12:01 Відповісти
До євреїв відносять тих, у кого євреями є батько і мати. Здебільшого вони віруючі, тобто іудеї. Приміром хасиди. Проте є й такі, що віддають своїй релігії шану, допомагають синагозі, єврейській спільноті, але не є віруючими в загальноприйнятому розуміні цього слова.

До жидів відносять тих, у кого єврейкою є лише мати.

До маланців - у кого батько єврей.

Слід відмітити, що і жиди, і маланці туляться до євреїв, однако ті визнають за своїх лише жидів, хоча вважають їх другорядними євреями - оскільки жиди в більшості своїй акумулювали в собі гірші риси і єврейської нації, і будь-якої іншої, здебільшого європейської. Євреї не визнають за своїх маланців, хоча останні з усіх сил туляться до них. Цей поділ звичайно умовний, оскільки не має чітких граней розмежувань.
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26.04.2025 12:36 Відповісти
ти дебіл
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26.04.2025 12:36 Відповісти
Маланці...як обережно та дипломатично ви підібрали слово! Мені проситься більш жорстке народне визначення цього " феномену", але не можу сказати , бо забанять.
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26.04.2025 12:56 Відповісти
А Нетаньяху єврей?
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26.04.2025 11:27 Відповісти
Семіт.
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26.04.2025 12:06 Відповісти
Тоді звісно
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26.04.2025 12:54 Відповісти
Хоча ні разу не чув, щоб якийсь єврей назвав себе семітом. Мабуть називати єврея семітом є антисемітизмом.
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26.04.2025 13:03 Відповісти
Та нормально Зеля себе з ним веде . Навіть ду-уже нормально . Не заїхав іржавому в рило , і це вже - добре . Хоча треба було .
А дипломатія з трампом як бачимо - не працює ,, бо він і сам не є дипломатом , і саму дипломатію зневажає . Його методи переговорів це скоріше - методи гопоти ,, брати нахрапом , залякування , погрози і все інше . Він вважає що дипломатія це - слабкість .
От чого він сюсюкається з ****** і корейцем наприклад , та тому що їх не прогнеш під себе . Там де іржавий відчуває міцний спротив , там він пасує і веде себе обережно . От і на Канаду наїхав , але як тільки канадці конкретно стали в позу , так іржавий зразу і поплив .
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26.04.2025 12:49 Відповісти
100 днів закінчилось чи ні ?
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26.04.2025 11:14 Відповісти
поки що 96 днів
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26.04.2025 11:19 Відповісти
Значить ще чотири дні читати якусь нісенітницю яку несе руда халва з Білого дому. Нехай би вже "умив руки" та дав добро на військову допомогу. Як і обіцяв "БЕЗМЕЖНУ".
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26.04.2025 11:24 Відповісти
коли Рудий обіцяв Україні військову допомогу, та ще й безмежну? він навпаки, блокував її скільки міг і як міг. забув про голосування пакету для України з вересня 23-го року аж по кінець квітня 24-го року?
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26.04.2025 13:00 Відповісти
мабуть зєЧМО, чатувало Трампа біля туалету? в нікіфоров записував всі звуки..., розмови
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26.04.2025 11:15 Відповісти
Не побились - уже добре
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26.04.2025 11:21 Відповісти
Усе це схоже на дешевий тріллєр...
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26.04.2025 11:22 Відповісти
тріпер
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26.04.2025 12:58 Відповісти
Надіюсь хоч цього разу Зеленський одягнувся відповідно. Давно пора перестати корчити з себе військового. І одночасно надіюсь Венсу тепер навічно закриють вхід в Ватикан - щоб не базікав дурне про одяг та не доводив Пап Римських до смерті.
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26.04.2025 11:23 Відповісти
вдітий нормально, в пальто чорне
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26.04.2025 11:25 Відповісти
Кіньське?
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26.04.2025 11:48 Відповісти
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26.04.2025 11:24 Відповісти
де маринарка?
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26.04.2025 11:27 Відповісти
старе фото з овального кабінету
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26.04.2025 11:28 Відповісти
Та ні, це портрет Трампа, який йому подарував Зє на "добрую память"
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26.04.2025 13:00 Відповісти
Биба и Боба,млять.
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26.04.2025 11:27 Відповісти
Наслідки візита Венса, для Ватикану, ОЧЕВИДНІ!
Пройшло, 96 днів, сидіння трампа на посаді… а Папа Римський пішов …
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26.04.2025 11:27 Відповісти
Так, все стало ясно. Справа не в "піжамі". І тупість ніякі вчителі вже не ... випрямлять. Краще заяву на стіл, автомат у зуби і на передову, щоб показати генералам як треба сидіти в окопі. Чи перебувати .... правильно ?
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26.04.2025 11:28 Відповісти
Хто зловив вінок? Обидва ж ??
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26.04.2025 11:30 Відповісти
А потім разом пустять "білий дим" над Ватиканом
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26.04.2025 11:44 Відповісти
Песков сказал, шо энергетическое перемирие закончилось, и....?!?!?!
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26.04.2025 11:31 Відповісти
ага , подстерег под туалетом и подсунул план пабеды и трамп им подтерся
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26.04.2025 11:31 Відповісти
не заздрю я Саничу.
є люди, я якими взагалі простіше не розмовляти, бо вони відбиті наглухо. А тут так не можна
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26.04.2025 11:33 Відповісти
я прочитав Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори з Папою Римським
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26.04.2025 11:34 Відповісти
Оце залиже боневтік генерал-губернатору америці
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26.04.2025 11:35 Відповісти
Після прощання перетруть - буде склоняти Зелю до свого бачення
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26.04.2025 11:40 Відповісти
Нема про що розмовляти з тромбом! Це кончений підарас! Перший день після інавгурації його адміністрація прибрала з сайту Білого борделю безпековий договір підписаний Україною і США 13 Липня 2024 року.
ЦЕ *****!!
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26.04.2025 11:41 Відповісти
Сразу поговорить не смогли. Обоих душили рыдания!
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26.04.2025 12:03 Відповісти
Зеленскому надо сворачивать все эти договорняки с участием двух шулеров и уголовников. Иран не прогибается и Трамп ничего не может с этим сделать. Америкосы даже с хуситами ничего сделать не могут, а хуситы даже огрызаются ракетами по американским военным кораблям и не боятся. Почему наши власти постоянно перед кем-то пресмыкаются?
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26.04.2025 12:05 Відповісти
Там дуже вибіркове пресмиканіє...
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26.04.2025 12:08 Відповісти
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26.04.2025 12:11 Відповісти
Щодо Криму :
США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.

Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.
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26.04.2025 12:12 Відповісти
Знов буде те ж саме: Sign the fucking deal, vladimir. Or you'll have no country left soon.
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26.04.2025 12:12 Відповісти
І шо, наш не наваляв старому пирдуну із білого дурдому Трампону? Жаль, жаль...
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26.04.2025 12:13 Відповісти
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26.04.2025 12:15 Відповісти
Про євреїв в Кацімперії.
Євреїв в Московії, як і серед інших країн з слов*янськими мовами, називали жидами. Жид це спотворене слово іудей з мов германської групи. І сьогодні в німецькій мові єврей це der Jude (юде).
Євреями іудеїв стали називати в Рашці при Катюхє ІІ Німфоманці. Слово євреї це спотворене слово гебраї, тобто люди, які творять молитви з текстів, написаних гебрайськими буквами.
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26.04.2025 12:31 Відповісти
 
 