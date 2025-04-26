Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським, - Sky News. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Також читайте: Зеленський прибув до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, - Никифоров

Ймовірно, зустріч уже завершилася, оскільки Трамп та Зеленський разом із іншими лідерами вже перебувають на Площі Святого Петра, де розпочинається офіційна церемонія прощання із Папою Римським Франциском.

Як інформує видання Sky News, Зеленський та Трамп зустрілися та домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання із понтифіком.