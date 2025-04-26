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Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським, - Sky News. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Також читайте: Зеленський прибув до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, - Никифоров

Ймовірно, зустріч уже завершилася, оскільки Трамп та Зеленський разом із іншими лідерами вже перебувають на Площі Святого Петра, де розпочинається офіційна церемонія прощання із Папою Римським Франциском.

Як інформує видання Sky News, Зеленський та Трамп зустрілися та домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання із понтифіком.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Трамп Дональд (5678) Сергій Никифоров (160)


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Топ коментарі
+27
Зеленський не "єврей"... Бо вони юдаїсти... А Зеленський жере свинину. Крім того, євреї говорять на івриті - а Зеленський у івриті - "ні в зуб ногою"...
Таких, як він, ще в кінці 19 ст. одеські євреї називали "маланці"... Це були люди, що відреклися від своєї мови, віри і традицій. У ********* свті це люди з "постсовка", які розмовляють лише російською, ******* гроші та шанують Сталіна...
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26.04.2025 11:23
+10
Усе це схоже на дешевий тріллєр...
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26.04.2025 11:22
+10
Хто зловив вінок? Обидва ж ??
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26.04.2025 11:30
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Там дуже вибіркове пресмиканіє...
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26.04.2025 12:08 Відповісти
.. якщо ми хочемо жити..як хусіти..чи іранці... то ніяких домовленностей не потрібно. Тільки не кажіть..що іранці добре живуть. Для деяких і помийна яма..рідний дім!
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26.04.2025 13:29 Відповісти
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26.04.2025 12:11 Відповісти
Щодо Криму :
США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.

Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.
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26.04.2025 12:12 Відповісти
Необхідно, щоб ВРУ негайно, офіційно звернулася до Конгресу США з проханням законодавчо заборонити адміністрації США юридично визнавати окуповані чи анексовані території України, а також обговорювати юридичне визнання цих територій без окремого дозволу Конгресу США.
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26.04.2025 14:02 Відповісти
Знов буде те ж саме: Sign the fucking deal, vladimir. Or you'll have no country left soon.
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26.04.2025 12:12 Відповісти
І шо, наш не наваляв старому пирдуну із білого дурдому Трампону? Жаль, жаль...
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26.04.2025 12:13 Відповісти
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26.04.2025 12:15 Відповісти
Про євреїв в Кацімперії.
Євреїв в Московії, як і серед інших країн з слов*янськими мовами, називали жидами. Жид це спотворене слово іудей з мов германської групи. І сьогодні в німецькій мові єврей це der Jude (юде).
Євреями іудеїв стали називати в Рашці при Катюхє ІІ Німфоманці. Слово євреї це спотворене слово гебраї, тобто люди, які творять молитви з текстів, написаних гебрайськими буквами.
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26.04.2025 12:31 Відповісти
Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським, - Sky News (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3548936.
Фото під заголовком новини - це , я так розумію прощання Зеленського та Трампа, а хто з них відправиться на подальші переговори з Папою Римським...? Та їхали б удвох, ще й Пуйла прихватили , ото було б свято!
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26.04.2025 13:13 Відповісти
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