Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським, - Sky News. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Більше інформації на цю хвилину невідомо.
Ймовірно, зустріч уже завершилася, оскільки Трамп та Зеленський разом із іншими лідерами вже перебувають на Площі Святого Петра, де розпочинається офіційна церемонія прощання із Папою Римським Франциском.
Як інформує видання Sky News, Зеленський та Трамп зустрілися та домовилися провести подальші переговори після церемонії прощання із понтифіком.
Топ коментарі
+27 Яр Холодний
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США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.
Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.
Євреїв в Московії, як і серед інших країн з слов*янськими мовами, називали жидами. Жид це спотворене слово іудей з мов германської групи. І сьогодні в німецькій мові єврей це der Jude (юде).
Євреями іудеїв стали називати в Рашці при Катюхє ІІ Німфоманці. Слово євреї це спотворене слово гебраї, тобто люди, які творять молитви з текстів, написаних гебрайськими буквами.
Фото під заголовком новини - це , я так розумію прощання Зеленського та Трампа, а хто з них відправиться на подальші переговори з Папою Римським...? Та їхали б удвох, ще й Пуйла прихватили , ото було б свято!