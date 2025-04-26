Зеленський прибув до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, - Никифоров
Зранку 26 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація прибули до Рима, де має відбутися церемонія прощання із Папою Римським Франциском.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
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а, там його вже зустрічає перша лядь зе!скумбрія.
чи, не зустрічає?
там такі чарівні італійські карабінери. не те, що оте гундосе небрите в зелених панталонах.