Зеленський прибув до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, - Никифоров

Зранку 26 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація прибули до Рима, де має відбутися церемонія прощання із Папою Римським Франциском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощання з Папою Римським Франциском відбудеться 26 квітня у базиліці Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж