УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10070 відвідувачів онлайн
Новини Помер Папа Римський Франциск
1 004 19

Зеленський прибув до Риму на прощання з Папою Римським Франциском, - Никифоров

Зеленський прибув у Рим

Зранку 26 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та українська делегація прибули до Рима, де має відбутися церемонія прощання із Папою Римським Франциском.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощання з Папою Римським Франциском відбудеться 26 квітня у базиліці Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Папа Франциск (193) Сергій Никифоров (160)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Дурень знов у тренiках, це не вилiковно
показати весь коментар
26.04.2025 08:53
+1
В спортивному костюмі його на пустять на церемонію.
показати весь коментар
26.04.2025 08:53
+1
Так там-же, при похованні, треба перехреститься! Що скаже Яхве?!!!...
показати весь коментар
26.04.2025 08:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В спортивному костюмі його на пустять на церемонію.
показати весь коментар
26.04.2025 08:53 Відповісти
Бодай трамплюка здалеку побачить. А Папа напевне горітиме в пеклі за підтримку пуйла і ненависть до України.
показати весь коментар
26.04.2025 08:57 Відповісти
Дурень знов у тренiках, це не вилiковно
показати весь коментар
26.04.2025 08:53 Відповісти
Імідж у нього такий. До речі, іміджмейкер Зеленського самий іменитий в РФ і займається іміджем самого *****.
показати весь коментар
26.04.2025 08:58 Відповісти
То "Блазень" "косить під Сталіна... Той все життя проходив у військових френчах - бо все життя "перебував у стані війни"...
показати весь коментар
26.04.2025 09:03 Відповісти
Та там і тексти виступів однакові - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
показати весь коментар
26.04.2025 09:05 Відповісти
слава яйцям не в плавкав...
показати весь коментар
26.04.2025 09:13 Відповісти
Так там-же, при похованні, треба перехреститься! Що скаже Яхве?!!!...
показати весь коментар
26.04.2025 08:54 Відповісти
Воно навіть не жид, воно сатаніст
показати весь коментар
26.04.2025 09:07 Відповісти
Був колись подібний "персонаж", у КабМіні, Червоненко (колишній міністр автотранспорту - кличка "Гонщик"). Якось, даючи інтерв»ю журналістам, заявив: «Я хоча в синагогу і ходжу, однак, сало теж люблю…»
показати весь коментар
26.04.2025 09:13 Відповісти
От папа зрадіе.
показати весь коментар
26.04.2025 08:54 Відповісти
Яке відношення має до поховання папи римського цей артист першого російського телеканалу (екс-президент України)?
показати весь коментар
26.04.2025 08:56 Відповісти
на шару і уксус сладкій.
показати весь коментар
26.04.2025 08:58 Відповісти
І на якого лисого там потрібна ціла делегація? Аби покататися на шару...
показати весь коментар
26.04.2025 09:08 Відповісти
ооо!
а, там його вже зустрічає перша лядь зе!скумбрія.
чи, не зустрічає?
там такі чарівні італійські карабінери. не те, що оте гундосе небрите в зелених панталонах.
показати весь коментар
26.04.2025 08:57 Відповісти
Можно начинать церемонию,главный прощатор прибыл.
показати весь коментар
26.04.2025 08:57 Відповісти
І нема тому ради
показати весь коментар
26.04.2025 09:03 Відповісти
Нікчема до нікчеми прибув
показати весь коментар
26.04.2025 09:11 Відповісти
Для всіх коментаторів под цією статею. Порохоботи моліться: Петро Порошенко осяяв мене світлом істини та знання, бо Він є Дух істини, Дух премудрості та розуму. Голос Порошенка спустився в глибину мого серця, оновив його Своєю благодаттю і наставив на всяку істину. Блаженна людина, яка на Петра Олексійовича покладає свою надію і не звертається до гордих, і до тих хто ухиляється до брехні. Тільки Він твердиня моя, спасіння моє, сховище моє: більше не захитаюся. Порошенко дав нам Священні скрижалі Мінських Угод. Порошенко - цей той Криголам, на якому врятуються лише обрані з українського народу, ті, хто увірував у Петра Олексійовича з одного лише погляду без жодного роздуму. Нехай розмножиться Його чоловіче сім'я через Сюмар, Геращенко та інших славетних українських жінок! Так переломимо ж, брати і сестри, шоколадну плитку в ім'я Петра Порошенка і нагодуємо шматочками всіх страждущих, голих та босих. Нехай Його Сяйво буде вічне над Землею!
показати весь коментар
26.04.2025 09:12 Відповісти
 
 