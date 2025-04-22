Прощання з Папою Римським Франциском відбудеться 26 квітня у базиліці Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Похоронна церемонія Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Церемонія прощання пройде у соборі Святого Петра у Ватикані. До моменту поховання тіло понтифіка перебуватиме в соборі для публічного вшанування.

Також Ватикан оприлюднив перші офіційні фотографії Франциска в труні.







Раніше повідомлялося, що поховати понтифіка планують у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі - всупереч багатовіковій традиції поховань у соборі Святого Петра. Таким чином, Франциск стане першим Папою за понад 100 років, похованим за межами Ватикану.

Франциск просив, щоб його поховали у простій дерев’яній скрині – на відміну від його попередників, яких ховали у традиційних трьох трунах із кипариса, свинцю та дуба, пише ВВС.

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

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