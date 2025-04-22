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Новини Помер Папа Римський Франциск
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Прощання з Папою Римським Франциском відбудеться 26 квітня у базиліці Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Похоронна церемонія Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Церемонія прощання пройде у соборі Святого Петра у Ватикані. До моменту поховання тіло понтифіка перебуватиме в соборі для публічного вшанування.

Також Ватикан оприлюднив перші офіційні фотографії Франциска в труні.

Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня
Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня
Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня

Раніше повідомлялося, що поховати понтифіка планують у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі - всупереч багатовіковій традиції поховань у соборі Святого Петра. Таким чином, Франциск стане першим Папою за понад 100 років, похованим за межами Ватикану.

Франциск просив, щоб його поховали у простій дерев’яній скрині – на відміну від його попередників, яких ховали у традиційних трьох трунах із кипариса, свинцю та дуба, пише ВВС.

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський поїде до Ватикану на церемонію прощання з Папою Франциском

Автор: 

похорон (1284) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+5
Може пуйло оголосить "папське перемир'я" ?
Як-не-як, а майже корєш...
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22.04.2025 11:57
+5
Чим запам'ятався цей папа ,для українців ?
Чи ви відчуваєте ,якийсь жаль з приводу смерті Франциска ?
Чи є якісь досягнення ,папи,щоб його запам'ятали у світі ?
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22.04.2025 12:13
+4
Зараз знову виберуть старого маразматичного діда років так під 90.
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22.04.2025 12:06
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Може пуйло оголосить "папське перемир'я" ?
Як-не-як, а майже корєш...
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22.04.2025 11:57 Відповісти
Зараз знову виберуть старого маразматичного діда років так під 90.
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22.04.2025 12:06 Відповісти
Це мені нагадує ,шоу з смертями генсеків савєцького союзу...
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22.04.2025 12:15 Відповісти
Зеленського треба висунути на посаду понтифіка. Він молодий і не лох. Треба ж його кудись прилаштувати.
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22.04.2025 12:19 Відповісти
Він єврей, тому не виберуть.
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22.04.2025 12:38 Відповісти
Навпаки, це його перевага. Нині у тренді толерантно до національностей ставляться, зійдуться посередині. А Зеленському все одно якому Богові служити.
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22.04.2025 14:29 Відповісти
Чим запам'ятався цей папа ,для українців ?
Чи ви відчуваєте ,якийсь жаль з приводу смерті Франциска ?
Чи є якісь досягнення ,папи,щоб його запам'ятали у світі ?
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22.04.2025 12:13 Відповісти
Памятаю як він мив ноги наркетам і хвойдам - ті офігіли, кажуть "краще дайте грошима"
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22.04.2025 13:13 Відповісти
Купівля БпЛА для ЗСУ за кошти https://patrioty.org.ua/blogs/taiemnym-santoiu-buv-same-vin-istoriia-z-pokupkoiu-droniv-dlia-zsu-na-hroshi-papy-rymskoho-frantsyska-vyiavylasia-ne-vyhadkoiu-552412.html Папи Римського Франциска виявилася реальною, а не жартом.
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23.04.2025 07:13 Відповісти
Мабуть у мацкві приспустять прпори і оголосять хвилину мовчання...
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22.04.2025 12:15 Відповісти
Прощання через 4 дні, а Зєля вже ускакав?
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22.04.2025 12:32 Відповісти
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22.04.2025 13:20 Відповісти
5 днів буде лежати труп...не скисне?
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22.04.2025 13:32 Відповісти
 
 