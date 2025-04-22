Зеленський поїде до Ватикану на церемонію прощання з Папою Франциском
Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском, яка відбудеться у Ватикані.
Про це повідомило джерело, обізнане з планами глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За словами співрозмовника, в Офісі президента очікують офіційне оголошення дати поховання понтифіка й уже готують візит Зеленського до Рима.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.
Топ коментарі
+15 Дан Корвин
показати весь коментар22.04.2025 10:50
+14 aleks kyb
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+12 AbOriginal_UA
показати весь коментар22.04.2025 10:47
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"Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3547963
Це як? Тобто у нього були якісь інші, від офіційної католицької віри, релігійні мотиви?
один л...ідор поїде подивитися на іншого
П.С.
Поворознюка взяв?
Звози вже петрівського "папу" до ватіканського папи...
Ви на щось натякаєте?
"До тебе я б не поїхав" - подумав З.
Хайпануть щоб на весь світ. Ото поржем папріколу.
улкамипанчохами.