Зеленський поїде до Ватикану на церемонію прощання з Папою Франциском

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском, яка відбудеться у Ватикані.

Про це повідомило джерело, обізнане з планами глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами співрозмовника, в Офісі президента очікують офіційне оголошення дати поховання понтифіка й уже готують візит Зеленського до Рима.

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Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Стало відомо, що Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

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