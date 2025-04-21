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Новини Помер Папа Римський Франциск
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Папа Римський Франциск помер від мозкового інсульту, - Ватикан

Папа Римський Франциск помер від інсульту 21 квітня

Папа Римський Франциск зранку 21 квітня помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.

Це засвідчив у свідоцтві про смерть професор, директор Дирекції охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану Андреа Арканджелі, повідомили у Ватикані, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що церебральний (мозковий) інсульт призвів до коми й незворотної серцевої недостатності. 

У медичному документі зазначено, що Папа Франциск страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Смерть була констатована за допомогою електрокардіоанатомічного запису. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск буде похований не у Ватикані, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, - CNN 

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Автор: 

Ватикан (142) Папа Римський (317) смерть (6750) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+20
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хилон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав: «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
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21.04.2025 21:41
+12
Не перенёс старик визита заокеанского гостя.
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21.04.2025 21:36
+12
Треба було менше з пуйлом зустрічатись. Аналізи на наявність новачку в крові варто зробити
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21.04.2025 21:36
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Не перенёс старик визита заокеанского гостя.
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21.04.2025 21:36 Відповісти
мда, гарненько його діск джокей ухайдохав !

одночасно від інсульту та інфаркту - пагаварілі.

треба цього венса до була послати.
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21.04.2025 23:57 Відповісти
Треба було менше з пуйлом зустрічатись. Аналізи на наявність новачку в крові варто зробити
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21.04.2025 21:36 Відповісти
Не треба робити з нього героя і мученика.
Своїм жалюгідним життям він того не заробив.
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21.04.2025 21:54 Відповісти
перед смертю була зустріч з венсом. Ця повтора нікому щастя не принесла
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21.04.2025 22:32 Відповісти
"Бог - не теля, бачить звідтіля" (с)
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21.04.2025 21:37 Відповісти
Слабкий аргумент. Папа нікого не вбивав і вмер. ***** організував геноцид на окупованих територіях - живий здоровий.
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21.04.2025 21:43 Відповісти
Ну Папа, как в общем то лидер общественного мнения для сотен миллионов если не миллиарда людей - мог бы сделать сильно намного больше. Но...в гробу нет карманов. Роберт, Виктор - у вас тоже нету, поняли?
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21.04.2025 22:14 Відповісти
Може він намагався зробити це так, як вважав шо буде за краще. Принаймні на відміну від Роберта і Віктора ***** він сраку не лизав. Хоча з його потенціалом дісно можна було краще...
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21.04.2025 22:18 Відповісти
Про померлого поганого казати не можна ( згідно християнських правил ) , а хорошого сказати нема чого . То ж - помер та й помер .
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21.04.2025 21:37 Відповісти
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хилон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав: «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
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21.04.2025 21:41 Відповісти
Нема такої приказки:" про мертвих або добре,або,нічого,крім правди".Фраза,яку за легендою приписують греку Хілону,була перекладена на латину у 15 ст і звучить так:"de mortis nihil nisi bonum".Перекладається:" про того,хто тільки помер,говорять тільки добре, або мовчать".
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21.04.2025 23:31 Відповісти
Як може бути інсульт того, чого немає?
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21.04.2025 21:40 Відповісти
Ай, венс, що ж ти йому таке сказав?
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21.04.2025 21:41 Відповісти
Від старості.
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21.04.2025 21:41 Відповісти
Блін, яка кому різниця від чого він помер?
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21.04.2025 21:42 Відповісти
І гроші Ватикану, не допомогли…
А прутін-*****, на безмертія заплатив предОплату з трампом!?!
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21.04.2025 21:46 Відповісти
Від старості він помер, 88 йому було.
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21.04.2025 21:47 Відповісти
"покійний не був гарною людиною"
(с) Остап Бендер.
але так шо би дуже поганою? - теж не був...
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21.04.2025 21:50 Відповісти
А що, 88років - це ще не привід померти??!! Чи ера ,,потужних" дідів набера обертів?!
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21.04.2025 22:00 Відповісти
Ну слава богу. А то ми вже думали що від енурезу.😌
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21.04.2025 22:06 Відповісти
У медичному документі зазначено, що Папа Франциск страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Ну с таким "букетом", он еще долго протянул...
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21.04.2025 22:22 Відповісти
нам пофіг
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21.04.2025 22:32 Відповісти
несіть нового Папу
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21.04.2025 22:51 Відповісти
у него был мозг?!
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21.04.2025 22:57 Відповісти
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21.04.2025 23:13 Відповісти
Дай Бог кожному до 88 років прожити,а причина смерті в такому віці то вже пусте.
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22.04.2025 06:05 Відповісти
Пуйловський сраколиз. Нікчемнішого папи не було дуууже давно. Боженька виправив цю проблему
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22.04.2025 07:59 Відповісти
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22.04.2025 08:36 Відповісти
убегал он от инфаркта, а инсульт его догнал
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22.04.2025 08:40 Відповісти
Папа Римский гуляет по парку, видит, пацан лет десяти курит, сидя на скамейке:
- Мальчик, курить - вредно для здоровья, особенно в твоем возрасте.
- Пошел *****!
Папа даже дар речи потерял, потом, опомнившись:
- Да ты знаешь, кто я такой? Я глава католической церкви. Я наместник Бога на земле. Половина людей на планете считают меня своим владыкою, а ты меня ***** послал? Да пошел ты сам *****!
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22.04.2025 09:10 Відповісти
 
 