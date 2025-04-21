Папа Римський Франциск помер від мозкового інсульту, - Ватикан
Папа Римський Франциск зранку 21 квітня помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
Це засвідчив у свідоцтві про смерть професор, директор Дирекції охорони здоров'я та гігієни Держави-Міста Ватикану Андреа Арканджелі, повідомили у Ватикані, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що церебральний (мозковий) інсульт призвів до коми й незворотної серцевої недостатності.
У медичному документі зазначено, що Папа Франциск страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.
Смерть була констатована за допомогою електрокардіоанатомічного запису.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
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одночасно від інсульту та інфаркту - пагаварілі.
треба цього венса до була послати.
Своїм жалюгідним життям він того не заробив.
А прутін-*****, на безмертія заплатив предОплату з трампом!?!
(с) Остап Бендер.
але так шо би дуже поганою? - теж не був...
Ну с таким "букетом", он еще долго протянул...
- Мальчик, курить - вредно для здоровья, особенно в твоем возрасте.
- Пошел *****!
Папа даже дар речи потерял, потом, опомнившись:
- Да ты знаешь, кто я такой? Я глава католической церкви. Я наместник Бога на земле. Половина людей на планете считают меня своим владыкою, а ты меня ***** послал? Да пошел ты сам *****!