Папа Римский Франциск умер от мозгового инсульта, - Ватикан

Папа Римский Франциск утром 21 апреля умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Это засвидетельствовал в свидетельстве о смерти профессор, директор Дирекции здравоохранения и гигиены Государства-Города Ватикана Андреа Арканджели, сообщили в Ватикане, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что церебральный (мозговой) инсульт привел к коме и необратимой сердечной недостаточности.

В медицинском документе указано, что Папа Франциск страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Смерть была констатирована с помощью электрокардиоанатомической записи.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.