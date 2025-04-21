Папа Римский Франциск умер от мозгового инсульта, - Ватикан
Папа Римский Франциск утром 21 апреля умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
Это засвидетельствовал в свидетельстве о смерти профессор, директор Дирекции здравоохранения и гигиены Государства-Города Ватикана Андреа Арканджели, сообщили в Ватикане, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что церебральный (мозговой) инсульт привел к коме и необратимой сердечной недостаточности.
В медицинском документе указано, что Папа Франциск страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.
Смерть была констатирована с помощью электрокардиоанатомической записи.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.
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одночасно від інсульту та інфаркту - пагаварілі.
треба цього венса до була послати.
Своїм жалюгідним життям він того не заробив.
А прутін-*****, на безмертія заплатив предОплату з трампом!?!
(с) Остап Бендер.
але так шо би дуже поганою? - теж не був...
Ну с таким "букетом", он еще долго протянул...
- Мальчик, курить - вредно для здоровья, особенно в твоем возрасте.
- Пошел *****!
Папа даже дар речи потерял, потом, опомнившись:
- Да ты знаешь, кто я такой? Я глава католической церкви. Я наместник Бога на земле. Половина людей на планете считают меня своим владыкою, а ты меня ***** послал? Да пошел ты сам *****!