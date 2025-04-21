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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Папа Римский Франциск умер от мозгового инсульта, - Ватикан

Папа Римский Франциск умер от инсульта 21 апреля

Папа Римский Франциск утром 21 апреля умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Это засвидетельствовал в свидетельстве о смерти профессор, директор Дирекции здравоохранения и гигиены Государства-Города Ватикана Андреа Арканджели, сообщили в Ватикане, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что церебральный (мозговой) инсульт привел к коме и необратимой сердечной недостаточности.

В медицинском документе указано, что Папа Франциск страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Смерть была констатирована с помощью электрокардиоанатомической записи.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Автор: 

Ватикан (189) Папа Римский (435) смерть (9223) Франциск (174)


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Топ комментарии
+20
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хилон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав: «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
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21.04.2025 21:41
+12
Не перенёс старик визита заокеанского гостя.
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21.04.2025 21:36
+12
Треба було менше з пуйлом зустрічатись. Аналізи на наявність новачку в крові варто зробити
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21.04.2025 21:36
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Не перенёс старик визита заокеанского гостя.
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21.04.2025 21:36 Ответить
мда, гарненько його діск джокей ухайдохав !

одночасно від інсульту та інфаркту - пагаварілі.

треба цього венса до була послати.
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21.04.2025 23:57 Ответить
Треба було менше з пуйлом зустрічатись. Аналізи на наявність новачку в крові варто зробити
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21.04.2025 21:36 Ответить
Не треба робити з нього героя і мученика.
Своїм жалюгідним життям він того не заробив.
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21.04.2025 21:54 Ответить
перед смертю була зустріч з венсом. Ця повтора нікому щастя не принесла
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21.04.2025 22:32 Ответить
"Бог - не теля, бачить звідтіля" (с)
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21.04.2025 21:37 Ответить
Слабкий аргумент. Папа нікого не вбивав і вмер. ***** організував геноцид на окупованих територіях - живий здоровий.
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21.04.2025 21:43 Ответить
Ну Папа, как в общем то лидер общественного мнения для сотен миллионов если не миллиарда людей - мог бы сделать сильно намного больше. Но...в гробу нет карманов. Роберт, Виктор - у вас тоже нету, поняли?
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21.04.2025 22:14 Ответить
Може він намагався зробити це так, як вважав шо буде за краще. Принаймні на відміну від Роберта і Віктора ***** він сраку не лизав. Хоча з його потенціалом дісно можна було краще...
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21.04.2025 22:18 Ответить
Про померлого поганого казати не можна ( згідно християнських правил ) , а хорошого сказати нема чого . То ж - помер та й помер .
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21.04.2025 21:37 Ответить
Якщо бути точним, то давньогрецький поет і політик Хилон з Спарти, що жив в VI ст. до н. е., насправді сказав: «Про мертвих або добре, або нічого, крім правди».
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21.04.2025 21:41 Ответить
Нема такої приказки:" про мертвих або добре,або,нічого,крім правди".Фраза,яку за легендою приписують греку Хілону,була перекладена на латину у 15 ст і звучить так:"de mortis nihil nisi bonum".Перекладається:" про того,хто тільки помер,говорять тільки добре, або мовчать".
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21.04.2025 23:31 Ответить
Як може бути інсульт того, чого немає?
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21.04.2025 21:40 Ответить
Ай, венс, що ж ти йому таке сказав?
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21.04.2025 21:41 Ответить
Від старості.
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21.04.2025 21:41 Ответить
Блін, яка кому різниця від чого він помер?
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21.04.2025 21:42 Ответить
І гроші Ватикану, не допомогли…
А прутін-*****, на безмертія заплатив предОплату з трампом!?!
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21.04.2025 21:46 Ответить
Від старості він помер, 88 йому було.
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21.04.2025 21:47 Ответить
"покійний не був гарною людиною"
(с) Остап Бендер.
але так шо би дуже поганою? - теж не був...
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21.04.2025 21:50 Ответить
А що, 88років - це ще не привід померти??!! Чи ера ,,потужних" дідів набера обертів?!
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21.04.2025 22:00 Ответить
Ну слава богу. А то ми вже думали що від енурезу.😌
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21.04.2025 22:06 Ответить
У медичному документі зазначено, що Папа Франциск страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Ну с таким "букетом", он еще долго протянул...
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21.04.2025 22:22 Ответить
нам пофіг
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21.04.2025 22:32 Ответить
несіть нового Папу
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21.04.2025 22:51 Ответить
у него был мозг?!
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21.04.2025 22:57 Ответить
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21.04.2025 23:13 Ответить
Дай Бог кожному до 88 років прожити,а причина смерті в такому віці то вже пусте.
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22.04.2025 06:05 Ответить
Пуйловський сраколиз. Нікчемнішого папи не було дуууже давно. Боженька виправив цю проблему
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22.04.2025 07:59 Ответить
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22.04.2025 08:36 Ответить
убегал он от инфаркта, а инсульт его догнал
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22.04.2025 08:40 Ответить
Папа Римский гуляет по парку, видит, пацан лет десяти курит, сидя на скамейке:
- Мальчик, курить - вредно для здоровья, особенно в твоем возрасте.
- Пошел *****!
Папа даже дар речи потерял, потом, опомнившись:
- Да ты знаешь, кто я такой? Я глава католической церкви. Я наместник Бога на земле. Половина людей на планете считают меня своим владыкою, а ты меня ***** послал? Да пошел ты сам *****!
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22.04.2025 09:10 Ответить
 
 