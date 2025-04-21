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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Папа Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, - CNN

папа,франциск,римский

Папа Римский Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Местом захоронения понтифик избрал базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме, куда регулярно наведывался по личным религиозным мотивам. О своем решении Франциск публично заявил еще в декабре 2023 года:

"Я хочу быть похороненным в Санта-Мария-Маджоре. Потому что это моя большая преданность", - сказал он.

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Как отмечается, в базилике Санта-Мария-Маджоре уже похоронены семь понтификов. Франциск станет первым после Папы Льва XIII, которого похоронят не в соборе Святого Петра в Ватикане. Лев XIII умер в 1903 году.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Вероятной причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.

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Автор: 

Ватикан (189) захоронения (219) Франциск (174)


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Топ комментарии
+8
Та хоч в кремлівському мавзолеї)між двома владімірами)))
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21.04.2025 17:15
+5
звичайно за загорожею.
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21.04.2025 17:06
+1
В римській версії цей вислів звучить так "Про мертвих або добре, або нічого окрім правди".
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21.04.2025 18:33
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звичайно за загорожею.
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21.04.2025 17:06 Ответить
Та хоч в кремлівському мавзолеї)між двома владімірами)))
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21.04.2025 17:15 Ответить
Це було б ідеально.
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21.04.2025 18:49 Ответить
В Умані - поряд із....
Черга зросте!
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21.04.2025 18:16 Ответить
Наверно правильно решили. Вообще изначально было ясно, что он не тянет на папу. Выбрали зря. А вот хоронить решили правильно.
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21.04.2025 18:26 Ответить
Місцем поховання понтифік обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі, куди регулярно навідувався з особистих релігійних мотивів. Про своє рішення Франциск публічно заявив ще у грудні 2023 року: "Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість", - сказав він
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22.04.2025 11:20 Ответить
Спасибо за инфу и папу. Как то было однажды, но давно. В 1978г. В порт Чивитавекья зашёл паслайнер ЧМП, тбх ,Леонид Собинов, с англичанами в основном был круиз от Саутгемптона. Там 2 часа езды до Рима, ближе портов нет. Экскурсии на весь день, для экипажа тоже был автобус. Повезло на стоянках бары не работают. Был в соборе С Петра, там внизу под ним и похоронены папы. И был с окна традиционная месса папы, тогда был Павел Войтыла, поляк. Конечно сама статуя Св Петра в главном зале потрясла размером и витые колонны. В библиотеку не пускали--шутка.
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22.04.2025 20:34 Ответить
Та спалити і прах розвіяти від Італії і до Аргентини .
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21.04.2025 18:29 Ответить
О покойниках либо хорошо, либо ничего, поэтому, только большое ничего.
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21.04.2025 18:31 Ответить
В римській версії цей вислів звучить так "Про мертвих або добре, або нічого окрім правди".
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21.04.2025 18:33 Ответить
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21.04.2025 19:20 Ответить
Мабуть він помер накануне Великодня, але не хотили свято рушити і об явили про це сьогодні
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21.04.2025 19:12 Ответить
Мабуть ти дурень. Усі (мільярд людей) бачили його в неділю (на Великдень) на площі Святого Петра. А дурень не бачив.
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22.04.2025 00:38 Ответить
Спецпредставник Ватикану і головний претендент на вакантний Папський Престол кардинал Маттео Дзуппі раніше зустрічався з рашисткою львовою-бєловою - організаторкою схеми масової депортації до пітьми й асиміляції українських дітей, через що МКС видав ордер на її арешт.
Така "дипломатія" за його участі підіграла пітьмі у її намаганні легітимізації геноциду українського народу. Адже, примусова депортація дітей заборонена Женевською Конвенцією (IV) від 1949 року, зокрема її статтями 4 та 49 та 147.
https://spravdi.gov.ua/dopomoga-vykradenym-syrotam-yak-rosiya-vsynovlyuye-ditej-z-********-2/ Встановлені окремі особи і організації, причетні до незаконного вивезення українських дітей до рашистської пітьми та їх "всиновлення".
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21.04.2025 19:49 Ответить
Немає "головного претендента" - є як мінімум шість "претендентів". (Таблоїди , як завжди, говорять дурниці про "претендентів" і врешті виберуть зовсім іншого).
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22.04.2025 00:57 Ответить
Обрання Папою кардинала поляка Кароля Войтила, який став Іоанном Павлом II, та його правління ознаменувало початок занепаду совіцької імперії та її крах в усій Європі на початку 90-х.
Натомість, час перебування покійного Папи Римського Франциска на Престолі 2013-2025 майже збігся із періодом воєнної агресії рашистської пітьми проти України.
https://www.youtube.com/watch?v=DowyEvAfYeE Пам'ятається під час недільної проповіді Папи в січні 2014 року у Ватикані, в якій він згадав про Україну, на білих голубів миру напав чорний крук і чайка, але поскубані і побиті дзобами нападників голуби зуміли вирватись.
Тож, можливо, з обранням нового Папи Римського пітьма зазнає поразки, Україна переможе і вирветься нарешті на волю, а Європа зітхне з полегшенням, що загроза війни відступила.
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22.04.2025 01:42 Ответить
У 1980-х і на початку 1990-х років вплив Папи на події в Центральній Європі був значним, оскільки багато жителів цих країн були католиками. Що стосується російської агресії проти України, то такий вплив обмежений, тому що лише 12 відсотків українців є католиками, а Росія - країна, якою керує атеїстична банда КДБ (так звана Російська православна церква Московського патріархату - бутафорія, створена КДБ і повністю залежна від кремлівських структур). Католики в Росії є нечисленною (0,5 відсотка) і переслідуваною групою. У цьому випадку вплив Папи мало чим відрізняється від закликів архієпископа Кентерберійського чи Далай-лами.
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22.04.2025 02:56 Ответить
 
 