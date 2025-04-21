Папа Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, - CNN

Папа Римский Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Местом захоронения понтифик избрал базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме, куда регулярно наведывался по личным религиозным мотивам. О своем решении Франциск публично заявил еще в декабре 2023 года:

"Я хочу быть похороненным в Санта-Мария-Маджоре. Потому что это моя большая преданность", - сказал он.

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Как отмечается, в базилике Санта-Мария-Маджоре уже похоронены семь понтификов. Франциск станет первым после Папы Льва XIII, которого похоронят не в соборе Святого Петра в Ватикане. Лев XIII умер в 1903 году.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Вероятной причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.

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