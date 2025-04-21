Папа Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, - CNN
Папа Римский Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.
Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Местом захоронения понтифик избрал базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме, куда регулярно наведывался по личным религиозным мотивам. О своем решении Франциск публично заявил еще в декабре 2023 года:
"Я хочу быть похороненным в Санта-Мария-Маджоре. Потому что это моя большая преданность", - сказал он.
Как отмечается, в базилике Санта-Мария-Маджоре уже похоронены семь понтификов. Франциск станет первым после Папы Льва XIII, которого похоронят не в соборе Святого Петра в Ватикане. Лев XIII умер в 1903 году.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.
Вероятной причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.
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Черга зросте!
Така "дипломатія" за його участі підіграла пітьмі у її намаганні легітимізації геноциду українського народу. Адже, примусова депортація дітей заборонена Женевською Конвенцією (IV) від 1949 року, зокрема її статтями 4 та 49 та 147.
https://spravdi.gov.ua/dopomoga-vykradenym-syrotam-yak-rosiya-vsynovlyuye-ditej-z-********-2/ Встановлені окремі особи і організації, причетні до незаконного вивезення українських дітей до рашистської пітьми та їх "всиновлення".
Натомість, час перебування покійного Папи Римського Франциска на Престолі 2013-2025 майже збігся із періодом воєнної агресії рашистської пітьми проти України.
https://www.youtube.com/watch?v=DowyEvAfYeE Пам'ятається під час недільної проповіді Папи в січні 2014 року у Ватикані, в якій він згадав про Україну, на білих голубів миру напав чорний крук і чайка, але поскубані і побиті дзобами нападників голуби зуміли вирватись.
Тож, можливо, з обранням нового Папи Римського пітьма зазнає поразки, Україна переможе і вирветься нарешті на волю, а Європа зітхне з полегшенням, що загроза війни відступила.