Папа Франциск буде похований не у Ватикані, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, - CNN
Папа Римський Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Місцем поховання понтифік обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі, куди регулярно навідувався з особистих релігійних мотивів. Про своє рішення Франциск публічно заявив ще у грудні 2023 року:
"Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість", - сказав він.
Як зазначається, у базиліці Санта-Марія-Маджоре вже поховано сімох понтифіків. Франциск стане першим після Папи Льва XIII, якого поховають не в соборі Святого Петра у Ватикані. Лев XIII помер у 1903 році.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
Ймовірною причиною смерті 88-річного Папи Римського Франциска міг стати інсульт.
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Черга зросте!
Така "дипломатія" за його участі підіграла пітьмі у її намаганні легітимізації геноциду українського народу. Адже, примусова депортація дітей заборонена Женевською Конвенцією (IV) від 1949 року, зокрема її статтями 4 та 49 та 147.
https://spravdi.gov.ua/dopomoga-vykradenym-syrotam-yak-rosiya-vsynovlyuye-ditej-z-********-2/ Встановлені окремі особи і організації, причетні до незаконного вивезення українських дітей до рашистської пітьми та їх "всиновлення".
Натомість, час перебування покійного Папи Римського Франциска на Престолі 2013-2025 майже збігся із періодом воєнної агресії рашистської пітьми проти України.
https://www.youtube.com/watch?v=DowyEvAfYeE Пам'ятається під час недільної проповіді Папи в січні 2014 року у Ватикані, в якій він згадав про Україну, на білих голубів миру напав чорний крук і чайка, але поскубані і побиті дзобами нападників голуби зуміли вирватись.
Тож, можливо, з обранням нового Папи Римського пітьма зазнає поразки, Україна переможе і вирветься нарешті на волю, а Європа зітхне з полегшенням, що загроза війни відступила.