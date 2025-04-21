Папа Франциск буде похований не у Ватикані, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, - CNN

Папа Римський Франциск стане першим понтифіком за понад 120 років, якого поховають за межами Ватикану.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Місцем поховання понтифік обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі, куди регулярно навідувався з особистих релігійних мотивів. Про своє рішення Франциск публічно заявив ще у грудні 2023 року:

"Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість", - сказав він.

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Як зазначається, у базиліці Санта-Марія-Маджоре вже поховано сімох понтифіків. Франциск стане першим після Папи Льва XIII, якого поховають не в соборі Святого Петра у Ватикані. Лев XIII помер у 1903 році.

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Ймовірною причиною смерті 88-річного Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

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