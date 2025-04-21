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Новини Помер Папа Римський Франциск
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Епіфаній про смерть Папи Римського: Франциск прагнув справедливого миру для України

епіфаній

Митрополит Православної церкви України Епіфаній відреагував на звістку про смерть Папи Франциска, підкресливши його зусилля у підтримці справедливого миру в Україні.

Про це він написав у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим", - зазначив Епіфаній.

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За словами митрополита, під час особистих зустрічей Франциск неодноразово висловлював занепокоєння ситуацією в Україні: "Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей", - додав він.

Епіфаній зазначив, що понтифік щиро прагнув допомогти українцям у досягненні миру та закликав до постійної молитви за це. У своєму останньому великодньому посланні Франциск також згадав про Україну, висловивши надію на встановлення справедливого і стійкого миру.

Глава ПЦУ висловив щирі співчуття католикам, єпископату та вірянам Римсько-католицької й Української греко-католицької церков.

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Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Автор: 

Папа Франциск (189) Епіфаній (350) ПЦУ (794) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+22
Іноді краще мовчати,Епіфаній.
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21.04.2025 14:16
+11
"Франциск прагнув справедливого миру для України"

а детальніше можна ?
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21.04.2025 14:16
+7
Та це просто промова "для годиться".
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21.04.2025 14:18
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"Франциск прагнув справедливого миру для України"

а детальніше можна ?
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21.04.2025 14:16 Відповісти
Та це просто промова "для годиться".
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21.04.2025 14:18 Відповісти
а кому воно таке "годиться".. 73% охлосу ? ))
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21.04.2025 14:20 Відповісти
Можу перефразувати. Ця промова "на от'є@ісь")
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21.04.2025 14:34 Відповісти
Можна. І тісної дружби з рашкою (українського рабства в рашкостані)
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21.04.2025 14:25 Відповісти
Іноді краще мовчати,Епіфаній.
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21.04.2025 14:16 Відповісти
Корпоративна єдність зобов'язує...
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21.04.2025 14:18 Відповісти
одні заробляють на крові...інші на вірі
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21.04.2025 14:21 Відповісти
Якби у людей не було потреби вірити у якісь вищі сили, і не заробляли б.
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21.04.2025 14:26 Відповісти
ну віра нічого поганого не несе людям, проблема тільки в тому що недобросовісні отці використовують її у власних інтересах або інтересах еліти отримавши від тих заоохочення.
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21.04.2025 14:30 Відповісти
Ну, хтось через релігійні переконання не приймає антибіотики.
Покійного, правда, це не стосувалось.
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21.04.2025 14:35 Відповісти
Чесно не знаю таких, часи коли алхіміків та лікарів спалювали на вогні давно минули.
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21.04.2025 14:38 Відповісти
А хтось через релігійні переконання вбиває інших людей. Цікава штука ця релігія.
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21.04.2025 14:45 Відповісти
Не було жодного воєнного походу атеїстів проти віруючих... А скільки навпаки??? Мільйони знищених в ім'я Бога. .👹
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21.04.2025 15:09 Відповісти
При Совку, в ім'я кого, атеїсти нищили віруючих?
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21.04.2025 17:17 Відповісти
Сказав що мав сказати. Не сприймайте серйозно.
Он Папу покійного намагались замість обряду вигнання диявола - антибіотиками та вентиляцією легень врятувати, тому трошки прибрехати на публіку для будь-якого священнослужителя - то звична справа.
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21.04.2025 14:25 Відповісти
Який.де він священик та ще і настоятель української православноїцеркви якщо брехло безсоромне?
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21.04.2025 14:27 Відповісти
Дивіться, з такими настроями повернуться до вас гундяївські піздоболи у повному обсязі.
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21.04.2025 14:33 Відповісти
А от диявола того і потрібно було виганяти.
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21.04.2025 14:28 Відповісти
Брехун безсоромний!
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21.04.2025 14:25 Відповісти
Ліпше один Франциск, ніж купа трампів
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21.04.2025 14:27 Відповісти
Весь справедливий мир в його понятті це що Україна повинна змиритись і впасти на коліна перед московськими фашистами. Так що папа отримав такий самий мир який пропонував Україні. Це свого роду карма
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21.04.2025 14:28 Відповісти
От і молодець папа. Подивимося якого ще путінферштейнера оберуть замість старого.
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21.04.2025 14:36 Відповісти
Згадалось оповідання Чехова «Оратор» 1886. Актор Іллінський там на похоронах за гроші виступає з жалісливими промовами. Ось вам і класика! Повторюється не залежно від часу і століть.
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21.04.2025 14:38 Відповісти
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21.04.2025 14:42 Відповісти
Поширювати неправду не по-людськи, Епіфаній.
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21.04.2025 14:42 Відповісти
Це навіть не "продавці повітря"...
Скоріше "продавці НІЧОГО"...
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21.04.2025 14:42 Відповісти
Опіум для трудового народу. На жаль така є правда
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21.04.2025 14:49 Відповісти
Ну.. або добре, або нічого. То краще мовчати.
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21.04.2025 14:50 Відповісти
Або добре або правду
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21.04.2025 16:16 Відповісти
Франциск прагнув того, що він заслужив - ПЕКЛА!
Тепер його там чорти переформатують, і там він зустріне своїх рузьких однодумців з сво!
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21.04.2025 14:52 Відповісти
Та ти шо… мудак він був і прагнув він ніх%я! Ватикан це купка трюкачів .. пачьом опіум для народа?
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21.04.2025 15:02 Відповісти
На Папу, видимо, сильно повлияла негативная энергия характера Вэнса, ручного пуделя Трампа, не нужно было Папе его принимать, вот и поплатился..
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21.04.2025 15:06 Відповісти
Не той тепер Миргород, Хорол річка не та!
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21.04.2025 16:03 Відповісти
Просто порядна людина путіну ніколи не дала б медаль з зображенням Ангела -Миротворця.
А Епіфаній - це найслабіший керівник Української Церкви.
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21.04.2025 16:17 Відповісти
 
 