Епіфаній про смерть Папи Римського: Франциск прагнув справедливого миру для України
Митрополит Православної церкви України Епіфаній відреагував на звістку про смерть Папи Франциска, підкресливши його зусилля у підтримці справедливого миру в Україні.
Про це він написав у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим", - зазначив Епіфаній.
За словами митрополита, під час особистих зустрічей Франциск неодноразово висловлював занепокоєння ситуацією в Україні: "Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей", - додав він.
Епіфаній зазначив, що понтифік щиро прагнув допомогти українцям у досягненні миру та закликав до постійної молитви за це. У своєму останньому великодньому посланні Франциск також згадав про Україну, висловивши надію на встановлення справедливого і стійкого миру.
Глава ПЦУ висловив щирі співчуття католикам, єпископату та вірянам Римсько-католицької й Української греко-католицької церков.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
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а детальніше можна ?
Покійного, правда, це не стосувалось.
Он Папу покійного намагались замість обряду вигнання диявола - антибіотиками та вентиляцією легень врятувати, тому трошки прибрехати на публіку для будь-якого священнослужителя - то звична справа.
Скоріше "продавці НІЧОГО"...
Тепер його там чорти переформатують, і там він зустріне своїх рузьких однодумців з сво!
А Епіфаній - це найслабіший керівник Української Церкви.