Папа Римський у Великодньому посланні згадав про "спустошену війною" Україну
Папа Франциск вперше після перенесеної пневмонії звернувся до вірян на Великдень. Хоча основний текст благословення зачитав помічник, Папа особисто привітав присутніх словами "Браття і сестри, з Великоднем!"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну Великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.
У Великодньому посланні понтифік згадав про "спустошену війною" Україну, закликавши до миру та заохотивши сторони конфлікту до зусиль для досягнення справедливого і міцного миру.
У посланні понтифік також звернув увагу на ситуацію в Секторі Гази, назвавши її "трагічною і жахливою", та закликав палестинське бойове угруповання ХАМАС звільнити заручників.
"Звертаюся до сторін, які воюють: оголосіть про припинення вогню, звільніть заручників і прийдіть на допомогу народу, який голодує і прагне до мирного майбутнього", – йшлося у зверненні Франциска.
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Пам'ятається нещодавно він закликав, що расєя чинить правильно з Україною, і благословляв її на військові злочини!
Казав, що Україні треба примеритись зі своїм ворогом!
Пнатифік-кінчене чмо та агент кремля у рясі!
роби ***** - ми тут проєздом...