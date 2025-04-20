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Новини
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Папа Римський у Великодньому посланні згадав про "спустошену війною" Україну

Папа Римський на Великдень

Папа Франциск вперше після перенесеної пневмонії звернувся до вірян на Великдень. Хоча основний текст благословення зачитав помічник, Папа особисто привітав присутніх словами "Браття і сестри, з Великоднем!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну Великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.

У Великодньому посланні понтифік згадав про "спустошену війною" Україну, закликавши до миру та заохотивши сторони конфлікту до зусиль для досягнення справедливого і міцного миру.

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У посланні понтифік також звернув увагу на ситуацію в Секторі Гази, назвавши її "трагічною і жахливою", та закликав палестинське бойове угруповання ХАМАС звільнити заручників.

"Звертаюся до сторін, які воюють: оголосіть про припинення вогню, звільніть заручників і прийдіть на допомогу народу, який голодує і прагне до мирного майбутнього", – йшлося у зверненні Франциска.

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Автор: 

Папа Римський (317) Великдень (360) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+15
То все-таки: хто ж спустошує Україну? Війна чи москалі? Чи, може, "сторони"?
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20.04.2025 17:12
+13
Падло вилізло… Петро не прийняв, а Сатана злякався брати…
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20.04.2025 17:20
+4
Кінчений колаборант!
Пам'ятається нещодавно він закликав, що расєя чинить правильно з Україною, і благословляв її на військові злочини!
Казав, що Україні треба примеритись зі своїм ворогом!
Пнатифік-кінчене чмо та агент кремля у рясі!
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20.04.2025 18:01
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20.04.2025 17:09 Відповісти
"братья і сєстри, ацци і матєря! Прастітє што квам абращяюсь! Самі ми нє мєсниє..."
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20.04.2025 17:45 Відповісти
То все-таки: хто ж спустошує Україну? Війна чи москалі? Чи, може, "сторони"?
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20.04.2025 17:12 Відповісти
тварь он лицемерная и бесчеловечная, дьявол в рясе
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20.04.2025 21:18 Відповісти
Хто ж її спустошив? Буряти, так?
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20.04.2025 17:19 Відповісти
Падло вилізло… Петро не прийняв, а Сатана злякався брати…
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20.04.2025 17:20 Відповісти
У сатани блювотний рефлекс
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20.04.2025 17:33 Відповісти
не кожний клован може бути кухаркою яка може керувати країною...
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20.04.2025 17:28 Відповісти
Кінчений колаборант!
Пам'ятається нещодавно він закликав, що расєя чинить правильно з Україною, і благословляв її на військові злочини!
Казав, що Україні треба примеритись зі своїм ворогом!
Пнатифік-кінчене чмо та агент кремля у рясі!
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20.04.2025 18:01 Відповісти
як там по зеленому?
роби ***** - ми тут проєздом...
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20.04.2025 18:06 Відповісти
папа перетворився на попу
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20.04.2025 18:08 Відповісти
Воно ж обома ногами в труні стояло, лікарі декілька днів жити дозволяли.
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20.04.2025 19:19 Відповісти
а хто спустошує? Достоєвський?
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20.04.2025 19:32 Відповісти
Ніколи не думав, що я як католик , буду так ненавидіти папу...
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20.04.2025 19:34 Відповісти
 
 