Папа Римський у Великодньому посланні згадав про "спустошену війною" Україну

Папа Франциск вперше після перенесеної пневмонії звернувся до вірян на Великдень. Хоча основний текст благословення зачитав помічник, Папа особисто привітав присутніх словами "Браття і сестри, з Великоднем!"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

88-річний понтифік за порадою лікарів не очолив традиційну Великодню месу у Ватикані, але з'явився наприкінці заходу з посланням, відомим як "Urbi et Orbi" ("Місту і світу"), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.

У Великодньому посланні понтифік згадав про "спустошену війною" Україну, закликавши до миру та заохотивши сторони конфлікту до зусиль для досягнення справедливого і міцного миру.

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У посланні понтифік також звернув увагу на ситуацію в Секторі Гази, назвавши її "трагічною і жахливою", та закликав палестинське бойове угруповання ХАМАС звільнити заручників.

"Звертаюся до сторін, які воюють: оголосіть про припинення вогню, звільніть заручників і прийдіть на допомогу народу, який голодує і прагне до мирного майбутнього", – йшлося у зверненні Франциска.

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