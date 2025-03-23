Папа Римський Франциск уперше з’явився на публіці після кількох тижнів хвороби

Папа Римський Франциск уперше показався перед вірянами з балкона лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів більш ніж п’ять тижнів. Перед лікарнею зібрався натовп охочих побачити його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, Папа Римський Франциск 23 березня вперше з’явився на публіці більш ніж через п’ять тижнів відсутності, пов’язаної з хворобою. Понтифік помахав рукою з балкона римської лікарні Джемеллі перед своєю очікуваною випискою з медичної установи в другій половині дня.

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Нагадаємо, 88-річний Франциск був госпіталізований 14 лютого з тяжкою респіраторною інфекцією, яка призвела до найсерйознішого погіршення стану його здоров’я за 12 років папства.

22 березня лікарі заявили, що главі Римо-католицької церкви знадобиться "ще багато часу для одужання", і що вони рекомендували понтифіку два місяці відпочинку.

"Пацієнти з двосторонньою пневмонією трохи втрачають голос, і особливо людям похилого віку потрібний час, щоб голос повернувся в норму", – зазначив лікар Серхіо Альф’єрі.

За час перебування в клініці Джемеллі у папи Римського, за словами лікарів, було "два критичні епізоди", що поставили його життя в небезпеку. Зараз він уже не хворіє на пневмонію й перебуває в стабільному стані.

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Ще у віці 21 року майбутньому папі Франциску, уродженому Хорхе Маріо Бергольйо, видалили частину легені, відтоді він особливо схильний до захворювань дихальних шляхів.