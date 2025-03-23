Папа Римський Франциск уперше з’явився на публіці після кількох тижнів хвороби
Папа Римський Франциск уперше показався перед вірянами з балкона лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів більш ніж п’ять тижнів. Перед лікарнею зібрався натовп охочих побачити його.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як зазначається, Папа Римський Франциск 23 березня вперше з’явився на публіці більш ніж через п’ять тижнів відсутності, пов’язаної з хворобою. Понтифік помахав рукою з балкона римської лікарні Джемеллі перед своєю очікуваною випискою з медичної установи в другій половині дня.
Нагадаємо, 88-річний Франциск був госпіталізований 14 лютого з тяжкою респіраторною інфекцією, яка призвела до найсерйознішого погіршення стану його здоров’я за 12 років папства.
22 березня лікарі заявили, що главі Римо-католицької церкви знадобиться "ще багато часу для одужання", і що вони рекомендували понтифіку два місяці відпочинку.
"Пацієнти з двосторонньою пневмонією трохи втрачають голос, і особливо людям похилого віку потрібний час, щоб голос повернувся в норму", – зазначив лікар Серхіо Альф’єрі.
За час перебування в клініці Джемеллі у папи Римського, за словами лікарів, було "два критичні епізоди", що поставили його життя в небезпеку. Зараз він уже не хворіє на пневмонію й перебуває в стабільному стані.
Ще у віці 21 року майбутньому папі Франциску, уродженому Хорхе Маріо Бергольйо, видалили частину легені, відтоді він особливо схильний до захворювань дихальних шляхів.
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Это уже не папа, когда он оправдывал козломордых и их вторжение. Это прихлебатель.
Вообще непонятно, как набожный, верующий, может заикаться о войне в ключе "добра". Это ж табу, его должны были сразу заменить. Ну или как подозрения деменции и шизофрении
віра у бога, це для убогих неосвічених дегенератів.
доказ, тому:
необраний президент зе!шмаркля.
обраний президент трамп, зі своїм улюбленим аутистом ілоною.
Света - тьма, нет бога!
китайці знищили всіх горобців.
виплавили більше всіх чавуну у світі.
розстріляли всю інтелігенцію.
трамп їм у сраку....
Лєзєт нє в свої дєла
И зачєм такого папу
Только мама роділа?!"
Відтепер цей віршик радянської пропаганди якось інакше сприймається...
Давай, давай, папаша! До кобзону на концерт пора!
папа на ШВЛі лежав мабуть весь цей час, тому і втратив голос, а просто пневмонія такого не робить.