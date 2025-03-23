УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9185 відвідувачів онлайн
Новини
2 206 36

Папа Римський Франциск уперше з’явився на публіці після кількох тижнів хвороби

папа,франциск,лікарня,римський,одужання

Папа Римський Франциск уперше показався перед вірянами з балкона лікарні Агостіно Джемеллі, де він провів більш ніж п’ять тижнів. Перед лікарнею зібрався натовп охочих побачити його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, Папа Римський Франциск 23 березня вперше з’явився на публіці більш ніж через п’ять тижнів відсутності, пов’язаної з хворобою. Понтифік помахав рукою з балкона римської лікарні Джемеллі перед своєю очікуваною випискою з медичної установи в другій половині дня.

Також читайте: Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю, 23 березня, - ЗМІ

Нагадаємо, 88-річний Франциск був госпіталізований 14 лютого з тяжкою респіраторною інфекцією, яка призвела до найсерйознішого погіршення стану його здоров’я за 12 років папства.

22 березня лікарі заявили, що главі Римо-католицької церкви знадобиться "ще багато часу для одужання", і що вони рекомендували понтифіку два місяці відпочинку.

"Пацієнти з двосторонньою пневмонією трохи втрачають голос, і особливо людям похилого віку потрібний час, щоб голос повернувся в норму", – зазначив лікар Серхіо Альф’єрі.

За час перебування в клініці Джемеллі у папи Римського, за словами лікарів, було "два критичні епізоди", що поставили його життя в небезпеку. Зараз він уже не хворіє на пневмонію й перебуває в стабільному стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликав українську молодь "пробачати своїм ворогам"

Ще у віці 21 року майбутньому папі Франциску, уродженому Хорхе Маріо Бергольйо, видалили частину легені, відтоді він особливо схильний до захворювань дихальних шляхів.

Автор: 

Папа Римський (311) Папа Франциск (177)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Тіло виздоровіло, ще б совість...
показати весь коментар
23.03.2025 15:17
+13
Там от "папы" только название, традиции.
Это уже не папа, когда он оправдывал козломордых и их вторжение. Это прихлебатель.
Вообще непонятно, как набожный, верующий, может заикаться о войне в ключе "добра". Это ж табу, его должны были сразу заменить. Ну или как подозрения деменции и шизофрении
показати весь коментар
23.03.2025 15:15
+7
О Боже! Відлигало старе ......
показати весь коментар
23.03.2025 15:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там от "папы" только название, традиции.
Это уже не папа, когда он оправдывал козломордых и их вторжение. Это прихлебатель.
Вообще непонятно, как набожный, верующий, может заикаться о войне в ключе "добра". Это ж табу, его должны были сразу заменить. Ну или как подозрения деменции и шизофрении
показати весь коментар
23.03.2025 15:15 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2025 15:56 Відповісти
Господь позбавив папу голосу за його паскудні промови
показати весь коментар
23.03.2025 18:35 Відповісти
Ух ти.. Життя налагоджується.
показати весь коментар
23.03.2025 15:17 Відповісти
Тіло виздоровіло, ще б совість...
показати весь коментар
23.03.2025 15:17 Відповісти
Совісті в нього ніколи не було...
показати весь коментар
23.03.2025 16:19 Відповісти
А вона була?
показати весь коментар
23.03.2025 16:59 Відповісти
О Боже! Відлигало старе ......
показати весь коментар
23.03.2025 15:18 Відповісти
А була ж надія..а воно, як трамп...живучє..
показати весь коментар
23.03.2025 15:26 Відповісти
Нехай тепер думає, що про Україну говорити - можуть і другий раз "проклясти"....
показати весь коментар
23.03.2025 15:19 Відповісти
Він шо, не любить творчисть Кобзона?
показати весь коментар
23.03.2025 15:24 Відповісти
Передумал помирать, всем же интересно, что там дальше Трамп начудит.
показати весь коментар
23.03.2025 15:27 Відповісти
А чого він не змирився з хворобою а воював з нею? Він що не хоче миру?
показати весь коментар
23.03.2025 15:28 Відповісти
як тобі таке Ілон Маск?
показати весь коментар
23.03.2025 15:29 Відповісти
В одній честині????🥳🤣👏
показати весь коментар
23.03.2025 15:55 Відповісти
Навіщо тут ця інформація? Це що світовий лідер який щось вирішує? Тим більше після слів про велич російської імперії
показати весь коментар
23.03.2025 15:31 Відповісти
Це вождь пєдофілов.
показати весь коментар
23.03.2025 15:56 Відповісти
дякую тобі боже, що я атеїст!
показати весь коментар
23.03.2025 15:33 Відповісти
у падаючому літаку атеїстів немає
показати весь коментар
23.03.2025 15:44 Відповісти
через 4 млрд років, сонце поглине третю планету.
віра у бога, це для убогих неосвічених дегенератів.
доказ, тому:
необраний президент зе!шмаркля.
обраний президент трамп, зі своїм улюбленим аутистом ілоною.
показати весь коментар
23.03.2025 15:51 Відповісти
Я тогда по полю, вдоль реки.
Света - тьма, нет бога!
показати весь коментар
23.03.2025 15:55 Відповісти
Китайська влада відкрито заявила про посилення переслідувань християн та релігійних меншин. Уряд розглядає свободу віросповідання як загрозу винятковій відданості Комуністичній партії Китаю.
показати весь коментар
23.03.2025 15:51 Відповісти
ннууу.....
китайці знищили всіх горобців.
виплавили більше всіх чавуну у світі.
розстріляли всю інтелігенцію.
трамп їм у сраку....
показати весь коментар
23.03.2025 15:53 Відповісти
а якщо ті два мужика відішли він би упав
показати весь коментар
23.03.2025 15:45 Відповісти
Все що є цінного у цього папаші-це хрест на пузі та печатка на пальці. Все інше можна закопати без жалю.
показати весь коментар
23.03.2025 15:54 Відповісти
Це вже не "папа", це "папка" яку носять двоє у пиджаках.
показати весь коментар
23.03.2025 16:10 Відповісти
)(коло наразі вчасно помолилося мамоні за ватажка педофілів
показати весь коментар
23.03.2025 16:40 Відповісти
такой же лицемерный и лживый как и его предшественники на этом посту.разве что сжигать на кострах не приказывает и яд своим соперникам не подсыпает да родных дочерей с внучками не трахает!
показати весь коментар
23.03.2025 16:54 Відповісти
герантократія. чому б не відпочити в старості, та передати владу молодшому?
показати весь коментар
23.03.2025 17:19 Відповісти
"Рімскій папа, грязной лапой
Лєзєт нє в свої дєла
И зачєм такого папу
Только мама роділа?!"

Відтепер цей віршик радянської пропаганди якось інакше сприймається...

Давай, давай, папаша! До кобзону на концерт пора!
показати весь коментар
23.03.2025 17:29 Відповісти
в голове не укладыватся что все есть еще верующие в солнце вокруг земли, одного в трех от непорочного зачатия, загробную жизнь и пр.
показати весь коментар
23.03.2025 17:54 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2025 19:07 Відповісти
Лайно!
показати весь коментар
23.03.2025 18:02 Відповісти
"пацієнти з двосторонньою пневмонією втрачають голос" ...
папа на ШВЛі лежав мабуть весь цей час, тому і втратив голос, а просто пневмонія такого не робить.
показати весь коментар
23.03.2025 18:54 Відповісти
Навіть кобзону, папа римський, з рузьким духом не сподобався, запросив його, через пару місяців ще раз до себе.
показати весь коментар
23.03.2025 19:15 Відповісти
На цього лицемірного і продажного покидька, в пеклі персональний менеджер чекає.
показати весь коментар
23.03.2025 20:25 Відповісти
 
 