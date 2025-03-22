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Новини Пневмонія у Папи Римського
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Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю, 23 березня, - ЗМІ

Франциска 23 березня випишуть з лікарні

У неділю, 23 березня, Папу Римського Франциска випишуть із лікарні після 38 днів боротьби з важкою формою двосторонньої пневмонії.

Про це пише АР з посиланням на його лікарів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Франциску знадобляться щонайменше два місяці відпочинку та реабілітації у Ватикані.

Зараз Папа Франциск перебуває у стабільному стані, однак все ще має проблеми з мовою через пошкодження легенів та перебування на вентиляції.

Нагадаємо, що 14 лютого понтифіка ушпиталили через загострення бронхіту. Згодом у нього виявили початок двосторонньої пневмонії.

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Автор: 

Ватикан (137) здоров’я (444) Папа Франциск (177)


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Топ коментарі
+9
Не може розмовляти. Моде то натяк від боженьки, що вже достатньо всякої хріні наговорив і тепер краще мовчати?
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23.03.2025 00:28
+6
Лікують, але ж папа повинен "примиритись" з цією хворобою ї взяти до рук "білого прапора".
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23.03.2025 06:11
+5
за слова його погані проти України і "за мир-жвачку" з рашкою, Господь Бог позбавив його мови

.
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23.03.2025 06:34
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Най тебе качка копне!
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22.03.2025 23:59 Відповісти
за слова його погані проти України і "за мир-жвачку" з рашкою, Господь Бог позбавив його мови

.
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23.03.2025 06:34 Відповісти
Молитва допомагає, але вентиляція легень краще
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23.03.2025 00:04 Відповісти
а ще краще мізків !

.
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23.03.2025 06:36 Відповісти
На вихідних виписують, тільки вразі порушення режиму в лікарні
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23.03.2025 00:10 Відповісти
Врач сказав в морг, значить в морг!
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23.03.2025 00:12 Відповісти
молитвами ********* ..
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23.03.2025 00:17 Відповісти
Від усього серця бажаю цій людині здоров'я, а ле є запопадливе питання: нафіг йому займати таку посаду в такому стані?
Сюр якийсь...
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23.03.2025 00:23 Відповісти
сюр нині у США , а тут скажуть "чудо господнє" , бо пару тижнів тому казали що за день будуть поминки ((
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23.03.2025 01:09 Відповісти
Не може розмовляти. Моде то натяк від боженьки, що вже достатньо всякої хріні наговорив і тепер краще мовчати?
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23.03.2025 00:28 Відповісти
То натяк на те що була трахеостомія , після видалення трахеостомічної трубки людині потрібно кілька днів на відновлення функціонування голосових зв'язок .
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23.03.2025 01:12 Відповісти
Папу до мами.
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23.03.2025 07:35 Відповісти
Бог відвернувся від нас: в сатаніста папи римського тепер є ще один щанс сіяти зло
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23.03.2025 00:28 Відповісти
"Бог відвернувся від нас" ...... а він є якщо дозволяє чортам світом правити ?
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23.03.2025 01:13 Відповісти
пох
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23.03.2025 00:40 Відповісти
з чого такі висновки ?
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23.03.2025 01:15 Відповісти
лікар сказав в морг значить в морг
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23.03.2025 02:35 Відповісти
Лікують, але ж папа повинен "примиритись" з цією хворобою ї взяти до рук "білого прапора".
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23.03.2025 06:11 Відповісти
...і загорнутись в біле простирадло

.
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23.03.2025 06:37 Відповісти
Не потрібно йому вертатись. Абсолютне ніщо. Такого лайновитого папи не було дуууже давно. Навіть Боженька дає знаки...
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23.03.2025 07:34 Відповісти
одужуй та вертайся в своє звичне місце - під три чорти!
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23.03.2025 08:36 Відповісти
Тарапіца нєннаадаа тарапіца нєнада...
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23.03.2025 08:46 Відповісти
 
 