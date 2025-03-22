Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю, 23 березня, - ЗМІ

У неділю, 23 березня, Папу Римського Франциска випишуть із лікарні після 38 днів боротьби з важкою формою двосторонньої пневмонії.

Про це пише АР з посиланням на його лікарів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Франциску знадобляться щонайменше два місяці відпочинку та реабілітації у Ватикані.

Зараз Папа Франциск перебуває у стабільному стані, однак все ще має проблеми з мовою через пошкодження легенів та перебування на вентиляції.

Нагадаємо, що 14 лютого понтифіка ушпиталили через загострення бронхіту. Згодом у нього виявили початок двосторонньої пневмонії.

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