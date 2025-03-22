Папу Римського Франциска випишуть із лікарні у неділю, 23 березня, - ЗМІ
У неділю, 23 березня, Папу Римського Франциска випишуть із лікарні після 38 днів боротьби з важкою формою двосторонньої пневмонії.
Про це пише АР з посиланням на його лікарів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Франциску знадобляться щонайменше два місяці відпочинку та реабілітації у Ватикані.
Зараз Папа Франциск перебуває у стабільному стані, однак все ще має проблеми з мовою через пошкодження легенів та перебування на вентиляції.
Нагадаємо, що 14 лютого понтифіка ушпиталили через загострення бронхіту. Згодом у нього виявили початок двосторонньої пневмонії.
Топ коментарі
+9 Alexei Alex
показати весь коментар23.03.2025 00:28
+6 Леонід #587957
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+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.03.2025 06:34
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