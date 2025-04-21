Зеленський про смерть Папи Римського: Він умів давати надію
Президент Володимир Зеленський прокоментував смерть Папи Римського Франциска.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності.
Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" - зазначив глава держави.
Смерть Папи Римського Франциска
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.
Топ коментарі
+18 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар21.04.2025 13:20
+9 Лінкольн мкх #601041
показати весь коментар21.04.2025 13:22
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.04.2025 13:27
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це той самий випадок...
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А тут, бл*, одна світлина за одною...
Хай вже востаннє покатається на папо-мобілі і у Гроти Ватикану...
Якщо ЕрЗе не знає, чи не хоче сказати правду - то краще би промовчав.
Всі би зрозуміли б.
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Польский папа был намного лучше.