Зеленський про смерть Папи Римського: Він умів давати надію

Президент Володимир Зеленський прокоментував смерть Папи Римського Франциска.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності.

Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" - зазначив глава держави.

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

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