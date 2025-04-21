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Новини Помер Папа Римський Франциск
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Зеленський про смерть Папи Римського: Він умів давати надію

Зеленський відреагував на смерть Папи Римського Франциска

Президент Володимир Зеленський прокоментував смерть Папи Римського Франциска.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності.

Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" - зазначив глава держави.

Зеленський відреагував на смерть Папи Римського Франциска

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Читайте: Москві не вистачило минулого дня, щоб відповісти на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Папа Римський (317) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+18
ПРОПОНУВАВ УКРАЇНЦЯМ ЗМИРИТИСЯ І КАПІТУЛЮВАТИ ПЕРЕД ПАРАШЕЮ. мОВЛЯВ, ЦЕ І Є СПРАВЖНЯ ХОРОБРІСТЬ.
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21.04.2025 13:20
+9
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21.04.2025 13:22
+7
Кожного дня на фронті вмирають наші Герої і ніхто публічно про це не згадує, крім окремих випадків!
А тут, бл*, одна світлина за одною...
Хай вже востаннє покатається на папо-мобілі і у Гроти Ватикану...
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21.04.2025 13:27
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А ще він був як дві каплі води як Пригожин
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21.04.2025 13:20 Відповісти
ПРОПОНУВАВ УКРАЇНЦЯМ ЗМИРИТИСЯ І КАПІТУЛЮВАТИ ПЕРЕД ПАРАШЕЮ. мОВЛЯВ, ЦЕ І Є СПРАВЖНЯ ХОРОБРІСТЬ.
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21.04.2025 13:20 Відповісти
Цап
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21.04.2025 14:57 Відповісти
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21.04.2025 13:22 Відповісти
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21.04.2025 13:37 Відповісти
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21.04.2025 13:40 Відповісти
забийте картину "Поцілунок Іуди"

це той самий випадок...

.
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21.04.2025 13:56 Відповісти
караваджо?
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21.04.2025 13:57 Відповісти
А хто із цих попів не вмів її давати? Навіть і в часи інквізиції... Галілей мав надію, що правда у Бруно не справдилось...
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21.04.2025 13:25 Відповісти
Та ти шо!
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21.04.2025 13:25 Відповісти
Кожного дня на фронті вмирають наші Герої і ніхто публічно про це не згадує, крім окремих випадків!
А тут, бл*, одна світлина за одною...
Хай вже востаннє покатається на папо-мобілі і у Гроти Ватикану...
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21.04.2025 13:27 Відповісти
Есть надежда, что новый Папа будет более вменяемым.
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21.04.2025 13:30 Відповісти
Звідки ж надія, наступний конклав буде ще гіршим, аргентинець мав 12 років, щоб просувати на посади кардиналів тих священиків, що відповідали його уявленням про світ, і вонибудуть обирати його наступника.
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21.04.2025 13:44 Відповісти
Самая крепкая надежда- на майские шашлычки. Лет через 50...
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21.04.2025 13:31 Відповісти
Гнида гниді око не виклює.
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21.04.2025 13:31 Відповісти
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21.04.2025 13:35 Відповісти
Те ж саме, дали «НАДІЮ», і члЄнін-сралін, для десятків млн осіб в таборах ГУЛАГУ та їх охоронцям!
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21.04.2025 13:39 Відповісти
Є правило: про мертвих говорити тільки хороше, або нічого, крім правди.
Якщо ЕрЗе не знає, чи не хоче сказати правду - то краще би промовчав.
Всі би зрозуміли б.
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21.04.2025 13:41 Відповісти
отож, давайте промовчимо всі разом про цього ..... "папу" !

.
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21.04.2025 13:53 Відповісти
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21.04.2025 13:45 Відповісти
це тіпа як колись куди Зе, там катаклізма - пожежа чи потоп?
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21.04.2025 13:46 Відповісти
З папою😄?
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21.04.2025 14:59 Відповісти
от чмо....
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21.04.2025 13:46 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца.
Польский папа был намного лучше.
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21.04.2025 13:46 Відповісти
Надію ***** на те, що Україна буде окупована? Так, умів!
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21.04.2025 13:49 Відповісти
Гыршого папи ще не було, так як ы нашого зеленого лайна
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21.04.2025 13:58 Відповісти
давав таку саму надію, як і ти, зелене чмо...
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21.04.2025 14:52 Відповісти
Він був папіком, як і всі до нього які не стидались навть смоктати прутень Гітлера! Єдиний хто був справжнім це Павло ІІ тому його і намагались вбити. А в ватікані навіть не Папа був а Мама Римська .. пошукайте в історії як Папа народив дитину прямо на ходу.
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21.04.2025 15:10 Відповісти
Дивний чорний гумор.
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21.04.2025 15:30 Відповісти
fixed: Він умів давати надію кацапам
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21.04.2025 16:24 Відповісти
 
 