РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14889 посетителей онлайн
Новости Умер Папа Римский Франциск
2 167 33

Зеленский о смерти Папы Римского: Он умел давать надежду

Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского Франциска

Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть Папы Римского Франциска.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству.

Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!" - отметил глава государства.

Зеленский отреагировал на смерть Папы Римского Франциска

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии 21 апреля 2025 года

Читайте: Москве не хватило прошлого дня, чтобы ответить на предложение продлить хотя бы тишину в небе, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Папа Римский (435) Франциск (174)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
ПРОПОНУВАВ УКРАЇНЦЯМ ЗМИРИТИСЯ І КАПІТУЛЮВАТИ ПЕРЕД ПАРАШЕЮ. мОВЛЯВ, ЦЕ І Є СПРАВЖНЯ ХОРОБРІСТЬ.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:20
+9
показать весь комментарий
21.04.2025 13:22
+7
Кожного дня на фронті вмирають наші Герої і ніхто публічно про це не згадує, крім окремих випадків!
А тут, бл*, одна світлина за одною...
Хай вже востаннє покатається на папо-мобілі і у Гроти Ватикану...
показать весь комментарий
21.04.2025 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ще він був як дві каплі води як Пригожин
показать весь комментарий
21.04.2025 13:20 Ответить
ПРОПОНУВАВ УКРАЇНЦЯМ ЗМИРИТИСЯ І КАПІТУЛЮВАТИ ПЕРЕД ПАРАШЕЮ. мОВЛЯВ, ЦЕ І Є СПРАВЖНЯ ХОРОБРІСТЬ.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:20 Ответить
Цап
показать весь комментарий
21.04.2025 14:57 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 13:22 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 13:37 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 13:40 Ответить
забийте картину "Поцілунок Іуди"

це той самий випадок...

.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:56 Ответить
караваджо?
показать весь комментарий
21.04.2025 13:57 Ответить
А хто із цих попів не вмів її давати? Навіть і в часи інквізиції... Галілей мав надію, що правда у Бруно не справдилось...
показать весь комментарий
21.04.2025 13:25 Ответить
Та ти шо!
показать весь комментарий
21.04.2025 13:25 Ответить
Кожного дня на фронті вмирають наші Герої і ніхто публічно про це не згадує, крім окремих випадків!
А тут, бл*, одна світлина за одною...
Хай вже востаннє покатається на папо-мобілі і у Гроти Ватикану...
показать весь комментарий
21.04.2025 13:27 Ответить
Есть надежда, что новый Папа будет более вменяемым.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:30 Ответить
Звідки ж надія, наступний конклав буде ще гіршим, аргентинець мав 12 років, щоб просувати на посади кардиналів тих священиків, що відповідали його уявленням про світ, і вонибудуть обирати його наступника.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:44 Ответить
Самая крепкая надежда- на майские шашлычки. Лет через 50...
показать весь комментарий
21.04.2025 13:31 Ответить
Гнида гниді око не виклює.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:31 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 13:35 Ответить
Те ж саме, дали «НАДІЮ», і члЄнін-сралін, для десятків млн осіб в таборах ГУЛАГУ та їх охоронцям!
показать весь комментарий
21.04.2025 13:39 Ответить
Є правило: про мертвих говорити тільки хороше, або нічого, крім правди.
Якщо ЕрЗе не знає, чи не хоче сказати правду - то краще би промовчав.
Всі би зрозуміли б.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:41 Ответить
отож, давайте промовчимо всі разом про цього ..... "папу" !

.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:53 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 13:45 Ответить
це тіпа як колись куди Зе, там катаклізма - пожежа чи потоп?
показать весь комментарий
21.04.2025 13:46 Ответить
З папою😄?
показать весь комментарий
21.04.2025 14:59 Ответить
от чмо....
показать весь комментарий
21.04.2025 13:46 Ответить
Отряд не заметил потери бойца.
Польский папа был намного лучше.
показать весь комментарий
21.04.2025 13:46 Ответить
Надію ***** на те, що Україна буде окупована? Так, умів!
показать весь комментарий
21.04.2025 13:49 Ответить
Гыршого папи ще не було, так як ы нашого зеленого лайна
показать весь комментарий
21.04.2025 13:58 Ответить
давав таку саму надію, як і ти, зелене чмо...
показать весь комментарий
21.04.2025 14:52 Ответить
Він був папіком, як і всі до нього які не стидались навть смоктати прутень Гітлера! Єдиний хто був справжнім це Павло ІІ тому його і намагались вбити. А в ватікані навіть не Папа був а Мама Римська .. пошукайте в історії як Папа народив дитину прямо на ходу.
показать весь комментарий
21.04.2025 15:10 Ответить
Дивний чорний гумор.
показать весь комментарий
21.04.2025 15:30 Ответить
fixed: Він умів давати надію кацапам
показать весь комментарий
21.04.2025 16:24 Ответить
 
 