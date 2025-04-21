Зеленский о смерти Папы Римского: Он умел давать надежду

Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть Папы Римского Франциска.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству.

Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!" - отметил глава государства.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии 21 апреля 2025 года

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