Зеленский о смерти Папы Римского: Он умел давать надежду
Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть Папы Римского Франциска.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Миллионы людей в мире скорбят из-за трагической вести об уходе Папы Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви. Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству.
Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!" - отметил глава государства.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии 21 апреля 2025 года
Топ комментарии
+18 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий21.04.2025 13:20
+9 Лінкольн мкх #601041
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+7 AbOriginal_UA
показать весь комментарий21.04.2025 13:27
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це той самий випадок...
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А тут, бл*, одна світлина за одною...
Хай вже востаннє покатається на папо-мобілі і у Гроти Ватикану...
Якщо ЕрЗе не знає, чи не хоче сказати правду - то краще би промовчав.
Всі би зрозуміли б.
.
Польский папа был намного лучше.