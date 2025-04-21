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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Папа Римский Франциск умер

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года. Что известно

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

20 апреля Папа Франциск впервые после перенесенной пневмонии обратился к верующим на Пасху.

В Пасхальном послании понтифик вспомнил об "опустошенной войной" Украине, призвав к миру и поощрив стороны конфликта к усилиям для достижения справедливого и прочного мира.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая привела к самому серьезному ухудшению состояния его здоровья за 12 лет папства.

Кардинал Кевин Фаррел сообщил: "Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью я вынужден сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска".

Читайте: Папа Римский в Пасхальном послании вспомнил об "опустошенной войной" Украине

Автор: 

Папа Римский (435) смерть (9223) Франциск (174)


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Топ комментарии
+45
Нічого гарно казати не будемо - може у пеклі прозріє!
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21.04.2025 11:00
+42
Цей Папа не в рай, а на концерт до Кобзона попаде.
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21.04.2025 11:01
+27
Путлера най з собов забере, разом з общаком кремлівським.
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21.04.2025 11:02
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Страница 3 из 3
Вічне спочинок даруй йому Господи
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21.04.2025 14:26 Ответить
Вітаю всіх Українців з Великоднем. Нашим Воїнам здоров'я, щоб повернулися додому всі живі, пораненим одужання. Так насміятися од рана,можна тільки з нашими щирими Українцями. Непереможені,незламні. Слава Україні. На. Ві. Ки.!!!
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21.04.2025 14:29 Ответить
собаке собачья смерть!
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21.04.2025 14:39 Ответить
Предсказание начинает сбываться.
Дальше в этом году будут пуйло и Трамп.
Есть еще одна личность, но надеюсь, что его обойдет сие.
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21.04.2025 14:47 Ответить
из него такой папа, как из фсбэшного стукача гундяя патриарх, вот это уже черти наиграются....
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21.04.2025 14:58 Ответить
"оказался наш "отєц", не отцом - а *****"
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21.04.2025 15:40 Ответить
Бог йому суддя!
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21.04.2025 15:12 Ответить
до кобздона!
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21.04.2025 15:19 Ответить
Що там про "спустошену Україну"? Так, там де голосували за регіоналів, вона спустошена, можна сказати, очищена, але, наприклад, у Києві плюнеш, і попадеш на мерса, або на порше, або... тут вже житла для усіх бажаючих не вистачає
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21.04.2025 15:25 Ответить
Плюнеш і попадеш в рига. Особливо в ОП.
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22.04.2025 02:35 Ответить
Не витримала грішна душа, Воскресіння Ісуса Христа.
Значить путін наступний...
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21.04.2025 15:33 Ответить
земля йому скловатою

"нє фсьо так адназначна.... панять і прастіть...."
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21.04.2025 15:37 Ответить
Хай нового з москви випишуть.
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21.04.2025 15:39 Ответить
Быть добру
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21.04.2025 16:16 Ответить
Всі помруть...
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21.04.2025 16:48 Ответить
Не розумІю радості Українчиків від смерті папи римського.Людина була з недоліками але точно не найгірша людина у цьому світі.Нагадаю що в 23році папа з власних коштів задонатив на дрони для ЗСУ.Так він хотів померити Україну з кацапами але точно не був волрогом України
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21.04.2025 17:08 Ответить
померити Україну з кацапами??

несучи хрест разом? чи просторікуючи, що треба прийняти поразку??
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22.04.2025 00:08 Ответить
сдохло іще одне продажне лайно, що піклувалося про ***** та його кацапський бидлостан
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21.04.2025 17:11 Ответить
Сіндзе,або Або
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
5 год
Смерть Папи Франциска може стати передвісником кінця світу в 2027 році.
Згідно з «Пророцтвом святого Малахії», понтифік, який помер сьогодні, є останнім перед Судним днем. У документі, знайденому в архівах Ватикану, описано 112 пап, починаючи з 1143 року.
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21.04.2025 17:36 Ответить
В 1143 році не знали як правильно жопу підітерти, а тут пророцтво
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21.04.2025 17:44 Ответить
Тобто за 2 роки нового не оберуть?
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21.04.2025 22:56 Ответить
Як на українців, то не той дід помер...
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21.04.2025 18:11 Ответить
Шоб він здох!!! Ой, уже?? Ото я молодець, накаркав!!
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21.04.2025 19:08 Ответить
BBC

Під керівництвом папи Франциска католицька церква пережила цілу низку принципових змін, йому дивовижним чином вдалося зберегти популярність і серед прихильників значно консервативніших поглядів.

Він став першим понтифіком, народженим у Новому Світі, у Південній півкулі та й взагалі за межами католицької Європи. З часів папи Григорія III - уродженця Сирії - вже понад тисячу років Святий престол займали виключно європейці.

Походженням з Глобального Півдня експерти часто і пояснювали його прихильність до Росії та відмову чітко вказати на винних у війні Росії проти України.
Крім того, він став і першим в історії церкви римським єпископом, обраним з-поміж єзуїтів, які завжди ставилися до Риму з певною підозрою.
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21.04.2025 19:19 Ответить
Головне моральне завдання Католицької церкви, чия паства налічує по всьому світу близько 1,2 млрд людей, папа сформулював так: "О, як би мені хотілося, щоб Церква була бідною - і для бідних".

Хорхе Маріо Бергольйо народився в Буенос-Айресі 17 грудня 1936 року. У сім'ї він був найстаршим з п'яти дітей: батьки майбутнього понтифіка втекли до Аргентини з рідної Італії, рятуючись від фашизму.
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21.04.2025 19:22 Ответить
Після того, як Папа Римський помирає або йде у відставку, Римсько-католицька церква має обрати свого нового главу.

Папу традиційно обирають вищі священнослужителі, які називаються кардиналами, у рамках дуже таємного процесу, що сягає корінням у середньовіччя.

Цей традиційний процес розпочнеться у Ватикані і зараз, після смерті папи Франциска.

Папою може бути обраний будь-який хрещений католик чоловічої статі.

Однак цю посаду незмінно отримував один із найвищих представників католицької церкви, яких називають кардиналами.

Саме кардинали й обирають нового Папу.

У всьому світі є 252 кардинали (станом на 19 лютого 2025 року), які зазвичай також є єпископами. За нового Папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років.

Кількість цих "кардиналів-виборників" зазвичай обмежується 120, але наразі їх 138 - у грудні 2024 року Папа Франциск призначив 21 нового кардинала.
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21.04.2025 19:32 Ответить
Прям треба ці "радостні" коменти перекладати на інші мови і відсилати нашім партнерам-щоб бачили які нікчемні чернороті люди з демонами в мізках.
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21.04.2025 19:40 Ответить
А коментарі кацапів багато переклало ти, лайно продажне?
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21.04.2025 22:10 Ответить
Славненько! Путя, приготуватись! Трампушка, третім будеш?
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21.04.2025 20:01 Ответить
Респект ПАПІ і в добрий путь!
Мало яка людина буде працювати задля своєї місії до останнього дня життя, мало у якої людини є така місія взагалі. Що ця місія не збігалася з уявленнями пересічних українців - справа маленька)
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21.04.2025 20:49 Ответить
Земля тобі бетоном, гандон
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21.04.2025 21:31 Ответить
Венс слетал к папе и папа всё. Такой же бедоносец как и зеленый.
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21.04.2025 21:39 Ответить
Не думаю, що наступний папа буде кращим. Всі вони однакові.
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22.04.2025 10:38 Ответить
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