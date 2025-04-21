26 654 239
Папа Римский Франциск умер
Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
20 апреля Папа Франциск впервые после перенесенной пневмонии обратился к верующим на Пасху.
В Пасхальном послании понтифик вспомнил об "опустошенной войной" Украине, призвав к миру и поощрив стороны конфликта к усилиям для достижения справедливого и прочного мира.
88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая привела к самому серьезному ухудшению состояния его здоровья за 12 лет папства.
Кардинал Кевин Фаррел сообщил: "Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью я вынужден сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска".
Топ комментарии
+45 AbOriginal_UA
показать весь комментарий21.04.2025 11:00
+42 Tema9
показать весь комментарий21.04.2025 11:01
+27 Огусто
показать весь комментарий21.04.2025 11:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дальше в этом году будут пуйло и Трамп.
Есть еще одна личность, но надеюсь, что его обойдет сие.
Значить путін наступний...
"нє фсьо так адназначна.... панять і прастіть...."
несучи хрест разом? чи просторікуючи, що треба прийняти поразку??
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
5 год
Смерть Папи Франциска може стати передвісником кінця світу в 2027 році.
Згідно з «Пророцтвом святого Малахії», понтифік, який помер сьогодні, є останнім перед Судним днем. У документі, знайденому в архівах Ватикану, описано 112 пап, починаючи з 1143 року.
Під керівництвом папи Франциска католицька церква пережила цілу низку принципових змін, йому дивовижним чином вдалося зберегти популярність і серед прихильників значно консервативніших поглядів.
Він став першим понтифіком, народженим у Новому Світі, у Південній півкулі та й взагалі за межами католицької Європи. З часів папи Григорія III - уродженця Сирії - вже понад тисячу років Святий престол займали виключно європейці.
Походженням з Глобального Півдня експерти часто і пояснювали його прихильність до Росії та відмову чітко вказати на винних у війні Росії проти України.
Крім того, він став і першим в історії церкви римським єпископом, обраним з-поміж єзуїтів, які завжди ставилися до Риму з певною підозрою.
Хорхе Маріо Бергольйо народився в Буенос-Айресі 17 грудня 1936 року. У сім'ї він був найстаршим з п'яти дітей: батьки майбутнього понтифіка втекли до Аргентини з рідної Італії, рятуючись від фашизму.
Папу традиційно обирають вищі священнослужителі, які називаються кардиналами, у рамках дуже таємного процесу, що сягає корінням у середньовіччя.
Цей традиційний процес розпочнеться у Ватикані і зараз, після смерті папи Франциска.
Папою може бути обраний будь-який хрещений католик чоловічої статі.
Однак цю посаду незмінно отримував один із найвищих представників католицької церкви, яких називають кардиналами.
Саме кардинали й обирають нового Папу.
У всьому світі є 252 кардинали (станом на 19 лютого 2025 року), які зазвичай також є єпископами. За нового Папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років.
Кількість цих "кардиналів-виборників" зазвичай обмежується 120, але наразі їх 138 - у грудні 2024 року Папа Франциск призначив 21 нового кардинала.
Мало яка людина буде працювати задля своєї місії до останнього дня життя, мало у якої людини є така місія взагалі. Що ця місія не збігалася з уявленнями пересічних українців - справа маленька)