Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после многонедельного лечения от пневмонии.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

20 апреля Папа Франциск впервые после перенесенной пневмонии обратился к верующим на Пасху.

В Пасхальном послании понтифик вспомнил об "опустошенной войной" Украине, призвав к миру и поощрив стороны конфликта к усилиям для достижения справедливого и прочного мира.

88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая привела к самому серьезному ухудшению состояния его здоровья за 12 лет папства.

Кардинал Кевин Фаррел сообщил: "Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью я вынужден сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска".

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