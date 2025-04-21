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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Епифаний о смерти Папы Римского: Франциск стремился к справедливому миру для Украины

епіфаній

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний отреагировал на известие о смерти Папы Франциска, подчеркнув его усилия в поддержке справедливого мира в Украине.

Об этом он написал в своем фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С сердечной печалью воспринял сегодняшнюю весть об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Как глава Римско-Католической Церкви он посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, вводил немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся", - отметил Епифаний.

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По словам митрополита,во время личных встреч Франциск неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией в Украине: "Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращения в Украину депортированных российскими властями детей", - добавил он.

Епифаний отметил, что понтифик искренне стремился помочь украинцам в достижении мира и призвал к постоянной молитве за это. В своем последнем пасхальном послании Франциск также вспомнил об Украине, выразив надежду на установление справедливого и устойчивого мира.

Глава ПЦУ выразил искренние соболезнования католикам, епископату и верующим Римско-католической и Украинской греко-католической церквей.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Автор: 

Франциск (174) Епифаний (347) ПЦУ (789) война в Украине (3864)


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Топ комментарии
+22
Іноді краще мовчати,Епіфаній.
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21.04.2025 14:16
+11
"Франциск прагнув справедливого миру для України"

а детальніше можна ?
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21.04.2025 14:16
+7
Та це просто промова "для годиться".
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21.04.2025 14:18
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"Франциск прагнув справедливого миру для України"

а детальніше можна ?
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21.04.2025 14:16 Ответить
Та це просто промова "для годиться".
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21.04.2025 14:18 Ответить
а кому воно таке "годиться".. 73% охлосу ? ))
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21.04.2025 14:20 Ответить
Можу перефразувати. Ця промова "на от'є@ісь")
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21.04.2025 14:34 Ответить
Можна. І тісної дружби з рашкою (українського рабства в рашкостані)
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21.04.2025 14:25 Ответить
Іноді краще мовчати,Епіфаній.
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21.04.2025 14:16 Ответить
Корпоративна єдність зобов'язує...
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21.04.2025 14:18 Ответить
одні заробляють на крові...інші на вірі
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21.04.2025 14:21 Ответить
Якби у людей не було потреби вірити у якісь вищі сили, і не заробляли б.
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21.04.2025 14:26 Ответить
ну віра нічого поганого не несе людям, проблема тільки в тому що недобросовісні отці використовують її у власних інтересах або інтересах еліти отримавши від тих заоохочення.
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21.04.2025 14:30 Ответить
Ну, хтось через релігійні переконання не приймає антибіотики.
Покійного, правда, це не стосувалось.
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21.04.2025 14:35 Ответить
Чесно не знаю таких, часи коли алхіміків та лікарів спалювали на вогні давно минули.
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21.04.2025 14:38 Ответить
А хтось через релігійні переконання вбиває інших людей. Цікава штука ця релігія.
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21.04.2025 14:45 Ответить
Не було жодного воєнного походу атеїстів проти віруючих... А скільки навпаки??? Мільйони знищених в ім'я Бога. .👹
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21.04.2025 15:09 Ответить
При Совку, в ім'я кого, атеїсти нищили віруючих?
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21.04.2025 17:17 Ответить
Сказав що мав сказати. Не сприймайте серйозно.
Он Папу покійного намагались замість обряду вигнання диявола - антибіотиками та вентиляцією легень врятувати, тому трошки прибрехати на публіку для будь-якого священнослужителя - то звична справа.
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21.04.2025 14:25 Ответить
Який.де він священик та ще і настоятель української православноїцеркви якщо брехло безсоромне?
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21.04.2025 14:27 Ответить
Дивіться, з такими настроями повернуться до вас гундяївські піздоболи у повному обсязі.
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21.04.2025 14:33 Ответить
А от диявола того і потрібно було виганяти.
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21.04.2025 14:28 Ответить
Брехун безсоромний!
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21.04.2025 14:25 Ответить
Ліпше один Франциск, ніж купа трампів
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21.04.2025 14:27 Ответить
Весь справедливий мир в його понятті це що Україна повинна змиритись і впасти на коліна перед московськими фашистами. Так що папа отримав такий самий мир який пропонував Україні. Це свого роду карма
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21.04.2025 14:28 Ответить
От і молодець папа. Подивимося якого ще путінферштейнера оберуть замість старого.
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21.04.2025 14:36 Ответить
Згадалось оповідання Чехова «Оратор» 1886. Актор Іллінський там на похоронах за гроші виступає з жалісливими промовами. Ось вам і класика! Повторюється не залежно від часу і століть.
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21.04.2025 14:38 Ответить
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21.04.2025 14:42 Ответить
Поширювати неправду не по-людськи, Епіфаній.
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21.04.2025 14:42 Ответить
Це навіть не "продавці повітря"...
Скоріше "продавці НІЧОГО"...
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21.04.2025 14:42 Ответить
Опіум для трудового народу. На жаль така є правда
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21.04.2025 14:49 Ответить
Ну.. або добре, або нічого. То краще мовчати.
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21.04.2025 14:50 Ответить
Або добре або правду
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21.04.2025 16:16 Ответить
Франциск прагнув того, що він заслужив - ПЕКЛА!
Тепер його там чорти переформатують, і там він зустріне своїх рузьких однодумців з сво!
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21.04.2025 14:52 Ответить
Та ти шо… мудак він був і прагнув він ніх%я! Ватикан це купка трюкачів .. пачьом опіум для народа?
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21.04.2025 15:02 Ответить
На Папу, видимо, сильно повлияла негативная энергия характера Вэнса, ручного пуделя Трампа, не нужно было Папе его принимать, вот и поплатился..
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21.04.2025 15:06 Ответить
Не той тепер Миргород, Хорол річка не та!
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21.04.2025 16:03 Ответить
Просто порядна людина путіну ніколи не дала б медаль з зображенням Ангела -Миротворця.
А Епіфаній - це найслабіший керівник Української Церкви.
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21.04.2025 16:17 Ответить
 
 