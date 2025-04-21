Епифаний о смерти Папы Римского: Франциск стремился к справедливому миру для Украины

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний отреагировал на известие о смерти Папы Франциска, подчеркнув его усилия в поддержке справедливого мира в Украине.

Об этом он написал в своем фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С сердечной печалью воспринял сегодняшнюю весть об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Как глава Римско-Католической Церкви он посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, вводил немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся", - отметил Епифаний.

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По словам митрополита,во время личных встреч Франциск неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией в Украине: "Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращения в Украину депортированных российскими властями детей", - добавил он.

Епифаний отметил, что понтифик искренне стремился помочь украинцам в достижении мира и призвал к постоянной молитве за это. В своем последнем пасхальном послании Франциск также вспомнил об Украине, выразив надежду на установление справедливого и устойчивого мира.

Глава ПЦУ выразил искренние соболезнования католикам, епископату и верующим Римско-католической и Украинской греко-католической церквей.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.