Папа Римський міг померти від інсульту, - ЗМІ

Ймовірною причиною смерті 88-річного Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Про це пишуть La Repubblica та Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видань розповіли, що він "помер мирно". Вони додали, що смерть наступила через проблеми з мозком. Лікарі вважають, що, це, ймовірно, був інсульт.

Медики не побачили жодного зв'язку, принаймні очевидного, з респіраторними проблемами, що призвели до госпіталізації Папи Римського в лютому.

Італійське агентство ANSA з посиланням на неназваних співрозмовників також повідомило, що причиною смерті понтифіка став крововилив у мозок. Смерть настала раптово вранці о 07:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Найближчими годинами Святий Престол опублікує офіційну заяву, в якій буде вказана причина смерті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній про смерть Папи Римського: Франциск прагнув справедливого миру для Україн

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.