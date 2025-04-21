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Новини Помер Папа Римський Франциск
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Папа Римський міг померти від інсульту, - ЗМІ

Папа Римський Франциск помер

Ймовірною причиною смерті 88-річного Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Про це пишуть La Repubblica та Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видань розповіли, що він "помер мирно". Вони додали, що смерть наступила через проблеми з мозком. Лікарі вважають, що, це, ймовірно, був інсульт.

Медики не побачили жодного зв'язку, принаймні очевидного, з респіраторними проблемами, що призвели до госпіталізації Папи Римського в лютому.

Італійське агентство ANSA з посиланням на неназваних співрозмовників також повідомило, що причиною смерті понтифіка став крововилив у мозок. Смерть настала раптово вранці о 07:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Найближчими годинами Святий Престол опублікує офіційну заяву, в якій буде вказана причина смерті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній про смерть Папи Римського: Франциск прагнув справедливого миру для Україн

Смерть Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років після кількатижневого лікування від пневмонії.

Автор: 

Папа Римський (317) смерть (6750) Папа Франциск (189)


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Топ коментарі
+7
а можно замість вітькова до путіна відправити венса?
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21.04.2025 16:43
+4
Це не та людина, за якою я буду сумувати. Одним любителем ***** стало менше.
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21.04.2025 17:39
+2
деду 88 год херли тут конспирацию расводить)
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21.04.2025 16:53
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а можно замість вітькова до путіна відправити венса?
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21.04.2025 16:43 Відповісти
та ну на !!!!

ЗЄля ж пережив геморогічний напад ді джокея в Овальному...

і не кашляє навіть

.

.
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21.04.2025 16:45 Відповісти
Зараза до зарази...
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21.04.2025 18:10 Відповісти
Його отруїв Дж. Венс. Це був наказ агента ФСБ Краснова
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21.04.2025 16:53 Відповісти
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21.04.2025 19:28 Відповісти
Венс і тут за костюм дойобувався?
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21.04.2025 19:29 Відповісти
деду 88 год херли тут конспирацию расводить)
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21.04.2025 16:53 Відповісти
А що це змінить? Може з інсультом таки конанезують?
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21.04.2025 17:01 Відповісти
А чого міг? Вже помер.
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21.04.2025 17:20 Відповісти
он от собственной лжи и скверны сдох
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21.04.2025 17:24 Відповісти
Це був не папа,це був вітчим.
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21.04.2025 17:37 Відповісти
Це не та людина, за якою я буду сумувати. Одним любителем ***** стало менше.
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21.04.2025 17:39 Відповісти
Від сорому він помер!
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21.04.2025 18:12 Відповісти
А ще від чого він міг померти? ЗМІ аби щось написати!
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21.04.2025 18:22 Відповісти
JD Vance the reason of Pope's heart attack.
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21.04.2025 18:22 Відповісти
А від старості ніяк не міг?
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21.04.2025 18:47 Відповісти
У бідоносця зєлі з'явився потужний конкурент. І доби не минуло як цей ди-джей приперся до Ватікану і майже одразу результат.

На тлі приїзду зєлі тоді із султаном подібний фокус вдався, ну а тут прям блискавично.
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21.04.2025 20:25 Відповісти
 
 