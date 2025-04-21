Папа Римский мог умереть от инсульта, - СМИ
Вероятной причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.
Об этом пишут La Repubblica и Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники изданий рассказали, что он "умер мирно". Они добавили, что смерть наступила из-за проблем с мозгом. Врачи считают, что, это, вероятно, был инсульт.
Медики не увидели никакой связи, по крайней мере очевидной, с респираторными проблемами, которые привели к госпитализации Папы Римского в феврале.
Итальянское агентство ANSA со ссылкой на неназванных собеседников также сообщило, что причиной смерти понтифика стало кровоизлияние в мозг. Смерть наступила внезапно утром в 07:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.
В ближайшие часы Святой Престол опубликует официальное заявление, в котором будет указана причина смерти.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.
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ЗЄля ж пережив геморогічний напад ді джокея в Овальному...
і не кашляє навіть
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На тлі приїзду зєлі тоді із султаном подібний фокус вдався, ну а тут прям блискавично.