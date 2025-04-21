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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Папа Римский мог умереть от инсульта, - СМИ

Папа Римский Франциск умер

Вероятной причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.

Об этом пишут La Repubblica и Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники изданий рассказали, что он "умер мирно". Они добавили, что смерть наступила из-за проблем с мозгом. Врачи считают, что, это, вероятно, был инсульт.

Медики не увидели никакой связи, по крайней мере очевидной, с респираторными проблемами, которые привели к госпитализации Папы Римского в феврале.

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на неназванных собеседников также сообщило, что причиной смерти понтифика стало кровоизлияние в мозг. Смерть наступила внезапно утром в 07:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.

В ближайшие часы Святой Престол опубликует официальное заявление, в котором будет указана причина смерти.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Автор: 

Папа Римский (435) смерть (9223) Франциск (174)


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Топ комментарии
+7
а можно замість вітькова до путіна відправити венса?
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21.04.2025 16:43
+4
Це не та людина, за якою я буду сумувати. Одним любителем ***** стало менше.
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21.04.2025 17:39
+2
деду 88 год херли тут конспирацию расводить)
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21.04.2025 16:53
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а можно замість вітькова до путіна відправити венса?
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21.04.2025 16:43 Ответить
та ну на !!!!

ЗЄля ж пережив геморогічний напад ді джокея в Овальному...

і не кашляє навіть

.

.
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21.04.2025 16:45 Ответить
Зараза до зарази...
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21.04.2025 18:10 Ответить
Його отруїв Дж. Венс. Це був наказ агента ФСБ Краснова
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21.04.2025 16:53 Ответить
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21.04.2025 19:28 Ответить
Венс і тут за костюм дойобувався?
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21.04.2025 19:29 Ответить
деду 88 год херли тут конспирацию расводить)
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21.04.2025 16:53 Ответить
А що це змінить? Може з інсультом таки конанезують?
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21.04.2025 17:01 Ответить
А чого міг? Вже помер.
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21.04.2025 17:20 Ответить
он от собственной лжи и скверны сдох
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21.04.2025 17:24 Ответить
Це був не папа,це був вітчим.
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21.04.2025 17:37 Ответить
Це не та людина, за якою я буду сумувати. Одним любителем ***** стало менше.
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21.04.2025 17:39 Ответить
Від сорому він помер!
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21.04.2025 18:12 Ответить
А ще від чого він міг померти? ЗМІ аби щось написати!
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21.04.2025 18:22 Ответить
JD Vance the reason of Pope's heart attack.
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21.04.2025 18:22 Ответить
А від старості ніяк не міг?
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21.04.2025 18:47 Ответить
У бідоносця зєлі з'явився потужний конкурент. І доби не минуло як цей ди-джей приперся до Ватікану і майже одразу результат.

На тлі приїзду зєлі тоді із султаном подібний фокус вдався, ну а тут прям блискавично.
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21.04.2025 20:25 Ответить
 
 