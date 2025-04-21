Папа Римский мог умереть от инсульта, - СМИ

Вероятной причиной смерти 88-летнего Папы Римского Франциска мог стать инсульт.

Об этом пишут La Repubblica и Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники изданий рассказали, что он "умер мирно". Они добавили, что смерть наступила из-за проблем с мозгом. Врачи считают, что, это, вероятно, был инсульт.

Медики не увидели никакой связи, по крайней мере очевидной, с респираторными проблемами, которые привели к госпитализации Папы Римского в феврале.

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на неназванных собеседников также сообщило, что причиной смерти понтифика стало кровоизлияние в мозг. Смерть наступила внезапно утром в 07:35 и не была связана непосредственно с патологиями органов дыхания.

В ближайшие часы Святой Престол опубликует официальное заявление, в котором будет указана причина смерти.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.