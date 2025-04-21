Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска
Президент США Дональд Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо бути там!", - написав він в соцмережі Truth.
Сьогодні під час традиційного великоднього заходу в Білому домі Трамп тепло відгукнувся про Папу Франциска, з яким зустрічався під час свого першого президентського терміну у 2017 році.
"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, а особливо - людей, яким було важко. І це мені близьке", - зазначив глава США.
Також президент США повідомив, що віддав розпорядження приспустити державні прапори по всій країні на знак пошани до Папи.
Нагадуємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Він очолював Святий престол з 2013 року.
Будь ласка, зачекайте...
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Це воно про похорон.
Звісно рано чи пізно будете! Краще рано!
... тепер несіть нового Папу!
але його вже не запитаєш.
"я не хочю бачити на своїх похоронах трампа" - і трампа там не було.
При Байдені, папа Римський був живим!
а по друге, як доня доня приїде то і папа мо трохи пріпідніметься
І чого їхати?
Пукіна нема, Сі нема. Не буде компанії.
він завжди без запрошень, це ж кожному зрозуміло....
папа хочя б не хотів приєднати Канаду до Ватікана,
та і Грелнладія йому ні на шо падала...
Трамп вірить в знаки - Трамп про замах: мене врятував Бог, аби повернути Америці велич...здається в "Небесної канцелярії" інше бачення.
Велич Америки - це торгівля безпековими питаннями в Європі, частиною яких
війна України з агресією росії. Але велич Америки? - це Росія та україна, згідно як тисне Трамп на своїх переговорах без гарантії результати.
У покійного Папи теж було таке бачення величі Задумів і помирає він...після візиту Венса. Це знак чи ні? Як помирає і "мирна ініціатива" Трампа...
Після срачу в Білому домі між Трампом, Венсом та Зеленським було сказано про необхідність зустрічі в Римі з G6+ЄC. Ну ось, сам прийшов в Рим...це знак чи ні? Там буде багато представників із G6+ЄC.
Після зустрічі із Мелоні у Вашинтоні Трамп не зрозумів знову, а про візит в Рим ще тоді було сказано, що у Мелоні є козир...ну що аж так, це звичайно дивує. Це не чудо?
Цікаво, Трамп тут не бачать знаку? Кине виклик "Небесній канцелярії"? Вуха боліти не будуть?