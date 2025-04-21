Президент США Дональд Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо бути там!", - написав він в соцмережі Truth.

Сьогодні під час традиційного великоднього заходу в Білому домі Трамп тепло відгукнувся про Папу Франциска, з яким зустрічався під час свого першого президентського терміну у 2017 році.

"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, а особливо - людей, яким було важко. І це мені близьке", - зазначив глава США.

Також президент США повідомив, що віддав розпорядження приспустити державні прапори по всій країні на знак пошани до Папи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск буде похований не у Ватикані, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, - CNN

Нагадуємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Він очолював Святий престол з 2013 року.