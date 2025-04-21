УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини
3 180 53

Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп особисто відвідає похорон Папи Римського Франциска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо бути там!", - написав він в соцмережі Truth.

Сьогодні під час традиційного великоднього заходу в Білому домі Трамп тепло відгукнувся про Папу Франциска, з яким зустрічався під час свого першого президентського терміну у 2017 році.

"Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, а особливо - людей, яким було важко. І це мені близьке", - зазначив глава США.

Також президент США повідомив, що віддав розпорядження приспустити державні прапори по всій країні на знак пошани до Папи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск буде похований не у Ватикані, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, - CNN

Нагадуємо, Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року у віці 88 років. Він очолював Святий престол з 2013 року.

Автор: 

Папа Римський (317) Папа Франциск (189) Трамп Дональд (5635)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
21.04.2025 23:35
+18
віцепрезидент Венс зустрівся з Папою і повідомив, що Ісуса ніколи б не розіп'яли, якби президентом був Трамп...

... тепер несіть нового Папу!
показати весь коментар
21.04.2025 23:40
+14
Ми з нетерпінням чекаємо бути там!..

Це воно про похорон.
показати весь коментар
21.04.2025 23:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верующий )))
показати весь коментар
21.04.2025 23:34 Відповісти
Пиріжків захотілося покуштувати.
показати весь коментар
21.04.2025 23:37 Відповісти
Холодцю теж.
показати весь коментар
21.04.2025 23:54 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 23:38 Відповісти
Нижний ряд это Украина! Отравленная мордашка Юшенко Янек Петро зеля
показати весь коментар
22.04.2025 00:22 Відповісти
ти не зрозумів - це піндоси
показати весь коментар
22.04.2025 11:13 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2025 23:35 Відповісти
Ми з нетерпінням чекаємо бути там!..

Це воно про похорон.
показати весь коментар
21.04.2025 23:35 Відповісти
Та хай би вже скоріше
показати весь коментар
21.04.2025 23:36 Відповісти
Ми теж з нетерпінням чекали того похорону
показати весь коментар
21.04.2025 23:37 Відповісти
Ми з нетерпінням чекаємо бути там! Джерело: https://censor.net/ua/n3548027

Звісно рано чи пізно будете! Краще рано!
показати весь коментар
21.04.2025 23:39 Відповісти
Задвинет речугу: если бы я был Президентом, Папа бы не умер! ***, я и есть сейчас президент...забыл, случается.
показати весь коментар
21.04.2025 23:40 Відповісти
віцепрезидент Венс зустрівся з Папою і повідомив, що Ісуса ніколи б не розіп'яли, якби президентом був Трамп...

... тепер несіть нового Папу!
показати весь коментар
21.04.2025 23:40 Відповісти
ось воно як було!!
показати весь коментар
21.04.2025 23:54 Відповісти
Авторко, пишіть ще! 😂😄
показати весь коментар
21.04.2025 23:56 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 03:07 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 08:03 Відповісти
Пукін теж відвідав би. Але ж ордер... 😉
показати весь коментар
21.04.2025 23:41 Відповісти
Арешт на похоронах?...
показати весь коментар
21.04.2025 23:48 Відповісти
Все ж таки вони ("папа" з ху#лом) повинні зустрітися якомога швидше.
показати весь коментар
22.04.2025 09:26 Відповісти
так, трампу треба бути там , прийме естафету ... ...
показати весь коментар
21.04.2025 23:43 Відповісти
То он на репетицию к собственным похоронам
показати весь коментар
22.04.2025 00:28 Відповісти
Це той випадок, коли я ДУЖЕ хочу смерті на похороні!
показати весь коментар
21.04.2025 23:48 Відповісти
Оптиміст. Головне уникати зустрічі із ДіДжеєм, навіть випадково.
показати весь коментар
21.04.2025 23:49 Відповісти
не впевнений, шо папа би цього хотів,
але його вже не запитаєш.
показати весь коментар
21.04.2025 23:59 Відповісти
З новоспеченим «святим» попрощається сам диявол. О, яка іронія😁
показати весь коментар
22.04.2025 00:05 Відповісти
Маккейн, мабуть коли вже щось відчював, казав
"я не хочю бачити на своїх похоронах трампа" - і трампа там не було.
показати весь коментар
22.04.2025 00:05 Відповісти
А може, коли там буде Трамп, то і похоронів, ніяких не буде??
При Байдені, папа Римський був живим!
показати весь коментар
22.04.2025 00:09 Відповісти
по перше - завжди винуваті ті два - Байден і Порошенко.
а по друге, як доня доня приїде то і папа мо трохи пріпідніметься
показати весь коментар
22.04.2025 00:12 Відповісти
Ти, *****, сказав у точку… твоя емпатія не має меж, сучий сину!
показати весь коментар
22.04.2025 00:11 Відповісти
Де ж у рекетира емпатія? Він звик віджимати бізнеси і нерухомість . А в перервах дівок мацати
показати весь коментар
22.04.2025 01:06 Відповісти
Мабуть, таки Венс, під час зустрічі, розповів Папі Римському плани Величі США, ну а Папі, стало зовсім зле, після такого й жити!
показати весь коментар
22.04.2025 00:16 Відповісти
Головне щоб Венса не пускали, бо Собор Св. Петра згорить.
показати весь коментар
22.04.2025 00:47 Відповісти
Без приглашения заявится?
показати весь коментар
22.04.2025 01:00 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 01:07 Відповісти
Не відкидаю той можливості, що трумп в принципі в душі добра людина, але він ідіот і шизофреник, то його доброта ще та, доброта ґієни до її здобичі.
показати весь коментар
22.04.2025 01:18 Відповісти
Гірше за ідіота може бути лише ініціативний ідіот. Що ми й спостерігаємо...
показати весь коментар
22.04.2025 09:31 Відповісти
Торгова війна продовжується.Згідно з планом, оприлюдненим Торговим представником США минулого четверга, всі кораблі, збудовані в Китаї або ті, що належать китайським компаніям, при заході в американські порти сплачуватимуть спеціальний збір $50 за чисту тону. Його розмір залежатиме від обсягу перевезених товарів і обчислюватиметься за кожен окремий рейс, пише https://www.bloomberg.com/ Bloomberg.
показати весь коментар
22.04.2025 01:20 Відповісти
Ну дуже набожний чоловік.

І чого їхати?

Пукіна нема, Сі нема. Не буде компанії.
показати весь коментар
22.04.2025 01:35 Відповісти
серед yсіх святих, доня найперший і найсвятіший, прости Боже...
він завжди без запрошень, це ж кожному зрозуміло....
папа хочя б не хотів приєднати Канаду до Ватікана,
та і Грелнладія йому ні на шо падала...
показати весь коментар
22.04.2025 03:02 Відповісти
https://youtu.be/BV6HbEwzl0U?t=1239 Папа з іншого світу
показати весь коментар
22.04.2025 03:07 Відповісти
Папи протягом двадцятого століття дуже прихильно ставились до всіх диктаторів. Зокрема до Мусоліні, Франко, Гітлера, путіна і тепер до Трампа. Мабуть тому що банк Ватикану дуже любить гроші які диктатори там тримають... А ще війни стрімко збільшують кількість вірян і тому попи та кардинали насправді ******* війни...
показати весь коментар
22.04.2025 03:15 Відповісти
А на ввезення Чубчика до Ватикану мита не запроваджували?
показати весь коментар
22.04.2025 06:00 Відповісти
Смерть Папи Римського є для Трампа та Венса знаковою, враховуючи місце, час та обставини...отримайте та розпишіться.

Трамп вірить в знаки - Трамп про замах: мене врятував Бог, аби повернути Америці велич...здається в "Небесної канцелярії" інше бачення.

Велич Америки - це торгівля безпековими питаннями в Європі, частиною яких
війна України з агресією росії. Але велич Америки? - це Росія та україна, згідно як тисне Трамп на своїх переговорах без гарантії результати.

У покійного Папи теж було таке бачення величі Задумів і помирає він...після візиту Венса. Це знак чи ні? Як помирає і "мирна ініціатива" Трампа...

Після срачу в Білому домі між Трампом, Венсом та Зеленським було сказано про необхідність зустрічі в Римі з G6+ЄC. Ну ось, сам прийшов в Рим...це знак чи ні? Там буде багато представників із G6+ЄC.

Після зустрічі із Мелоні у Вашинтоні Трамп не зрозумів знову, а про візит в Рим ще тоді було сказано, що у Мелоні є козир...ну що аж так, це звичайно дивує. Це не чудо?

Цікаво, Трамп тут не бачать знаку? Кине виклик "Небесній канцелярії"? Вуха боліти не будуть?
показати весь коментар
22.04.2025 07:04 Відповісти
Одним з претендентів на Престол буде мадяр Петер Ерде...
показати весь коментар
22.04.2025 07:14 Відповісти
От якби Трамп долучився до похорон папи в якості покійника... Щоб двічі поминки не справляти. Це велика економія і дуже величне дійство( він і папа в Римі назавжди) - все як любе Трамп.
показати весь коментар
22.04.2025 07:19 Відповісти
Ну якжеш там обійдуться без рудого блазня - надо єхать...)
показати весь коментар
22.04.2025 07:58 Відповісти
Цей новоспечений єврей, він не так давно прийняв іудаїзм після своєї доньки, взагаліто він хабадник і до віри не має ніякого стосунку, просто поїде покрасуватися на весь світ та перетягне на себе новину. Так ********** робити нарциси, через відсутність у них емпатії.
показати весь коментар
22.04.2025 08:11 Відповісти
Ну аякже... Рейтинг падає, а тут така можливість трохи поправити ситуацію..
показати весь коментар
22.04.2025 08:21 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 08:32 Відповісти
показати весь коментар
22.04.2025 08:33 Відповісти
Рука божа не промахнись вдруге
показати весь коментар
22.04.2025 10:08 Відповісти
 
 