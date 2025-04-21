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Трамп лично посетит похороны Папы Римского Франциска

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп лично посетит похороны Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем быть там!" - написал он в соцсети Truth.

Сегодня во время традиционного пасхального мероприятия в Белом доме Трамп тепло отозвался о Папе Франциске, с которым встречался во время своего первого президентского срока в 2017 году.

"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, а особенно - людей, которым было трудно. И это мне близко", - отметил глава США.

Также президент США сообщил, что отдал распоряжение приспустить государственные флаги по всей стране в знак уважения к Папе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, - CNN

Напоминаем, Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Он возглавлял Святой престол с 2013 года.

Автор: 

Папа Римский (435) Франциск (174) Трамп Дональд (5214)


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Топ комментарии
+19
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21.04.2025 23:35
+18
віцепрезидент Венс зустрівся з Папою і повідомив, що Ісуса ніколи б не розіп'яли, якби президентом був Трамп...

... тепер несіть нового Папу!
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21.04.2025 23:40
+14
Ми з нетерпінням чекаємо бути там!..

Це воно про похорон.
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21.04.2025 23:35
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Верующий )))
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21.04.2025 23:34 Ответить
Пиріжків захотілося покуштувати.
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21.04.2025 23:37 Ответить
Холодцю теж.
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21.04.2025 23:54 Ответить
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21.04.2025 23:38 Ответить
Нижний ряд это Украина! Отравленная мордашка Юшенко Янек Петро зеля
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22.04.2025 00:22 Ответить
ти не зрозумів - це піндоси
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22.04.2025 11:13 Ответить
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21.04.2025 23:35 Ответить
Ми з нетерпінням чекаємо бути там!..

Це воно про похорон.
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21.04.2025 23:35 Ответить
Та хай би вже скоріше
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21.04.2025 23:36 Ответить
Ми теж з нетерпінням чекали того похорону
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21.04.2025 23:37 Ответить
Ми з нетерпінням чекаємо бути там! Джерело: https://censor.net/ua/n3548027

Звісно рано чи пізно будете! Краще рано!
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21.04.2025 23:39 Ответить
Задвинет речугу: если бы я был Президентом, Папа бы не умер! ***, я и есть сейчас президент...забыл, случается.
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21.04.2025 23:40 Ответить
віцепрезидент Венс зустрівся з Папою і повідомив, що Ісуса ніколи б не розіп'яли, якби президентом був Трамп...

... тепер несіть нового Папу!
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21.04.2025 23:40 Ответить
ось воно як було!!
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21.04.2025 23:54 Ответить
Авторко, пишіть ще! 😂😄
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21.04.2025 23:56 Ответить
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22.04.2025 03:07 Ответить
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22.04.2025 08:03 Ответить
Пукін теж відвідав би. Але ж ордер... 😉
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21.04.2025 23:41 Ответить
Арешт на похоронах?...
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21.04.2025 23:48 Ответить
Все ж таки вони ("папа" з ху#лом) повинні зустрітися якомога швидше.
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22.04.2025 09:26 Ответить
так, трампу треба бути там , прийме естафету ... ...
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21.04.2025 23:43 Ответить
То он на репетицию к собственным похоронам
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22.04.2025 00:28 Ответить
Це той випадок, коли я ДУЖЕ хочу смерті на похороні!
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21.04.2025 23:48 Ответить
Оптиміст. Головне уникати зустрічі із ДіДжеєм, навіть випадково.
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21.04.2025 23:49 Ответить
не впевнений, шо папа би цього хотів,
але його вже не запитаєш.
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21.04.2025 23:59 Ответить
З новоспеченим «святим» попрощається сам диявол. О, яка іронія😁
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22.04.2025 00:05 Ответить
Маккейн, мабуть коли вже щось відчював, казав
"я не хочю бачити на своїх похоронах трампа" - і трампа там не було.
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22.04.2025 00:05 Ответить
А може, коли там буде Трамп, то і похоронів, ніяких не буде??
При Байдені, папа Римський був живим!
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22.04.2025 00:09 Ответить
по перше - завжди винуваті ті два - Байден і Порошенко.
а по друге, як доня доня приїде то і папа мо трохи пріпідніметься
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22.04.2025 00:12 Ответить
Ти, *****, сказав у точку… твоя емпатія не має меж, сучий сину!
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22.04.2025 00:11 Ответить
Де ж у рекетира емпатія? Він звик віджимати бізнеси і нерухомість . А в перервах дівок мацати
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22.04.2025 01:06 Ответить
Мабуть, таки Венс, під час зустрічі, розповів Папі Римському плани Величі США, ну а Папі, стало зовсім зле, після такого й жити!
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22.04.2025 00:16 Ответить
Головне щоб Венса не пускали, бо Собор Св. Петра згорить.
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22.04.2025 00:47 Ответить
Без приглашения заявится?
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22.04.2025 01:00 Ответить
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22.04.2025 01:07 Ответить
Не відкидаю той можливості, що трумп в принципі в душі добра людина, але він ідіот і шизофреник, то його доброта ще та, доброта ґієни до її здобичі.
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22.04.2025 01:18 Ответить
Гірше за ідіота може бути лише ініціативний ідіот. Що ми й спостерігаємо...
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22.04.2025 09:31 Ответить
Торгова війна продовжується.Згідно з планом, оприлюдненим Торговим представником США минулого четверга, всі кораблі, збудовані в Китаї або ті, що належать китайським компаніям, при заході в американські порти сплачуватимуть спеціальний збір $50 за чисту тону. Його розмір залежатиме від обсягу перевезених товарів і обчислюватиметься за кожен окремий рейс, пише https://www.bloomberg.com/ Bloomberg.
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22.04.2025 01:20 Ответить
Ну дуже набожний чоловік.

І чого їхати?

Пукіна нема, Сі нема. Не буде компанії.
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22.04.2025 01:35 Ответить
серед yсіх святих, доня найперший і найсвятіший, прости Боже...
він завжди без запрошень, це ж кожному зрозуміло....
папа хочя б не хотів приєднати Канаду до Ватікана,
та і Грелнладія йому ні на шо падала...
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22.04.2025 03:02 Ответить
https://youtu.be/BV6HbEwzl0U?t=1239 Папа з іншого світу
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22.04.2025 03:07 Ответить
Папи протягом двадцятого століття дуже прихильно ставились до всіх диктаторів. Зокрема до Мусоліні, Франко, Гітлера, путіна і тепер до Трампа. Мабуть тому що банк Ватикану дуже любить гроші які диктатори там тримають... А ще війни стрімко збільшують кількість вірян і тому попи та кардинали насправді ******* війни...
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22.04.2025 03:15 Ответить
А на ввезення Чубчика до Ватикану мита не запроваджували?
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22.04.2025 06:00 Ответить
Смерть Папи Римського є для Трампа та Венса знаковою, враховуючи місце, час та обставини...отримайте та розпишіться.

Трамп вірить в знаки - Трамп про замах: мене врятував Бог, аби повернути Америці велич...здається в "Небесної канцелярії" інше бачення.

Велич Америки - це торгівля безпековими питаннями в Європі, частиною яких
війна України з агресією росії. Але велич Америки? - це Росія та україна, згідно як тисне Трамп на своїх переговорах без гарантії результати.

У покійного Папи теж було таке бачення величі Задумів і помирає він...після візиту Венса. Це знак чи ні? Як помирає і "мирна ініціатива" Трампа...

Після срачу в Білому домі між Трампом, Венсом та Зеленським було сказано про необхідність зустрічі в Римі з G6+ЄC. Ну ось, сам прийшов в Рим...це знак чи ні? Там буде багато представників із G6+ЄC.

Після зустрічі із Мелоні у Вашинтоні Трамп не зрозумів знову, а про візит в Рим ще тоді було сказано, що у Мелоні є козир...ну що аж так, це звичайно дивує. Це не чудо?

Цікаво, Трамп тут не бачать знаку? Кине виклик "Небесній канцелярії"? Вуха боліти не будуть?
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22.04.2025 07:04 Ответить
Одним з претендентів на Престол буде мадяр Петер Ерде...
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22.04.2025 07:14 Ответить
От якби Трамп долучився до похорон папи в якості покійника... Щоб двічі поминки не справляти. Це велика економія і дуже величне дійство( він і папа в Римі назавжди) - все як любе Трамп.
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22.04.2025 07:19 Ответить
Ну якжеш там обійдуться без рудого блазня - надо єхать...)
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22.04.2025 07:58 Ответить
Цей новоспечений єврей, він не так давно прийняв іудаїзм після своєї доньки, взагаліто він хабадник і до віри не має ніякого стосунку, просто поїде покрасуватися на весь світ та перетягне на себе новину. Так ********** робити нарциси, через відсутність у них емпатії.
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22.04.2025 08:11 Ответить
Ну аякже... Рейтинг падає, а тут така можливість трохи поправити ситуацію..
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22.04.2025 08:21 Ответить
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22.04.2025 08:32 Ответить
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22.04.2025 08:33 Ответить
Рука божа не промахнись вдруге
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22.04.2025 10:08 Ответить
 
 