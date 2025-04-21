Президент США Дональд Трамп лично посетит похороны Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем быть там!" - написал он в соцсети Truth.

Сегодня во время традиционного пасхального мероприятия в Белом доме Трамп тепло отозвался о Папе Франциске, с которым встречался во время своего первого президентского срока в 2017 году.

"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, а особенно - людей, которым было трудно. И это мне близко", - отметил глава США.

Также президент США сообщил, что отдал распоряжение приспустить государственные флаги по всей стране в знак уважения к Папе.

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Напоминаем, Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Он возглавлял Святой престол с 2013 года.