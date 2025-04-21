Трамп лично посетит похороны Папы Римского Франциска
Президент США Дональд Трамп лично посетит похороны Папы Римского Франциска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем быть там!" - написал он в соцсети Truth.
Сегодня во время традиционного пасхального мероприятия в Белом доме Трамп тепло отозвался о Папе Франциске, с которым встречался во время своего первого президентского срока в 2017 году.
"Он был очень хорошим человеком, который любил мир, а особенно - людей, которым было трудно. И это мне близко", - отметил глава США.
Также президент США сообщил, что отдал распоряжение приспустить государственные флаги по всей стране в знак уважения к Папе.
Напоминаем, Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Он возглавлял Святой престол с 2013 года.
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Це воно про похорон.
Звісно рано чи пізно будете! Краще рано!
... тепер несіть нового Папу!
але його вже не запитаєш.
"я не хочю бачити на своїх похоронах трампа" - і трампа там не було.
При Байдені, папа Римський був живим!
а по друге, як доня доня приїде то і папа мо трохи пріпідніметься
І чого їхати?
Пукіна нема, Сі нема. Не буде компанії.
він завжди без запрошень, це ж кожному зрозуміло....
папа хочя б не хотів приєднати Канаду до Ватікана,
та і Грелнладія йому ні на шо падала...
Трамп вірить в знаки - Трамп про замах: мене врятував Бог, аби повернути Америці велич...здається в "Небесної канцелярії" інше бачення.
Велич Америки - це торгівля безпековими питаннями в Європі, частиною яких
війна України з агресією росії. Але велич Америки? - це Росія та україна, згідно як тисне Трамп на своїх переговорах без гарантії результати.
У покійного Папи теж було таке бачення величі Задумів і помирає він...після візиту Венса. Це знак чи ні? Як помирає і "мирна ініціатива" Трампа...
Після срачу в Білому домі між Трампом, Венсом та Зеленським було сказано про необхідність зустрічі в Римі з G6+ЄC. Ну ось, сам прийшов в Рим...це знак чи ні? Там буде багато представників із G6+ЄC.
Після зустрічі із Мелоні у Вашинтоні Трамп не зрозумів знову, а про візит в Рим ще тоді було сказано, що у Мелоні є козир...ну що аж так, це звичайно дивує. Це не чудо?
Цікаво, Трамп тут не бачать знаку? Кине виклик "Небесній канцелярії"? Вуха боліти не будуть?