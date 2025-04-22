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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Зеленский поедет в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском

папа,франциск,зеленый

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая состоится в Ватикане.

Об этом сообщил источник, знакомый с планами главы государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам собеседника, в Офисе президента ожидают официального объявления даты похорон понтифика и уже готовят визит Зеленского в Рим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о смерти Папы Римского: Он умел давать надежду

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

Читайте также: Папа Франциск будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, - CNN

Автор: 

Ватикан (189) захоронения (219) Зеленский Владимир (20365) Франциск (174)


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Топ комментарии
+15
Почему бы и не прокатиться, в Украине скучно...
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22.04.2025 10:50
+14
Хай не забуде взяти з собою Сердючку, Могилевську, плейбойських зайчиків з дудочками та Лисого з пікаловим.
Хайпануть щоб на весь світ. Ото поржем папріколу.
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22.04.2025 11:17
+12
На роялі зіграє? Тоді хай вже "калінку" збацає екс-папі...
П.С.
Поворознюка взяв?
Звози вже петрівського "папу" до ватіканського папи...
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22.04.2025 10:47
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Правила форума Совет форумчан
А чого його ховатимуть за межами Ватикану?
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22.04.2025 10:40 Ответить
Яка різниця? Мож захотілося. Мож земля дорога.
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22.04.2025 10:43 Ответить
Коли порушуються традиції які були 120 років то тут шось є. А от шо?
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22.04.2025 10:45 Ответить
Цей папа порушував традиції, навіть, вступаючи на престол!
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22.04.2025 11:03 Ответить
Короче як Трамп?
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22.04.2025 11:11 Ответить
Якби була жива Ванга, то вона б пояснила. А так доведеться слухати ікспердів з тіктоку...
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22.04.2025 11:09 Ответить
Дивитесь Тік-ток?
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22.04.2025 11:12 Ответить
Б-же збав .
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22.04.2025 11:13 Ответить
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22.04.2025 11:15 Ответить
Місцем поховання понтифік обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі, куди регулярно навідувався з особистих релігійних мотивів. Про своє рішення Франциск публічно заявив ще у грудні 2023 року:
"Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3547963
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22.04.2025 10:48 Ответить
Мабуть папа не забажав з грішниками разом бути, або себе не вважає достойним находится рядом
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22.04.2025 10:52 Ответить
Місцем поховання понтифік обрав базиліку Санта-Марія-Маджоре в Римі, куди регулярно навідувався з особистих релігійних мотивів. Про своє рішення Франциск публічно заявив ще у грудні 2023 року: "Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість", - сказав він
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22.04.2025 11:18 Ответить
Тоді зрозуміло. Дякую.
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22.04.2025 11:28 Ответить
"... з особистих релігійних мотивів."

Це як? Тобто у нього були якісь інші, від офіційної католицької віри, релігійні мотиви?
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22.04.2025 12:02 Ответить
Бо диявол?...
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22.04.2025 15:58 Ответить
Шоб там і нового Папу кондратій хватив?
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22.04.2025 10:40 Ответить
це дуже важливо!
один л...ідор поїде подивитися на іншого
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22.04.2025 10:41 Ответить
На роялі зіграє? Тоді хай вже "калінку" збацає екс-папі...
П.С.
Поворознюка взяв?
Звози вже петрівського "папу" до ватіканського папи...
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22.04.2025 10:47 Ответить
Я так розумію, що тільки до поважних людей він їде на церемонію прощання. А для мене кожний наш воїн є набагато важливішим. Даже релігія не наша.
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22.04.2025 10:47 Ответить
Ну католиків в Україні кілька мільйонів. І їде він не до Папи а до трампуші...
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22.04.2025 10:50 Ответить
Він представляє Православну Україну. А якщо ні, то хай катається як проста людина
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22.04.2025 10:55 Ответить
У нас багатоконфесіальна країна. Тож представляє всіх.
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22.04.2025 11:08 Ответить
Ну, багато приходів УГКЦ перейшло в пцу після того, як дурнуватий шевчук агітував за зебілів.
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22.04.2025 11:40 Ответить
Надіюсь з Трампом не поб'ються. А може хай би і побились...
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22.04.2025 10:48 Ответить
Наш молодший, сильніший...
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22.04.2025 12:21 Ответить
..дурноватий та злопам*ятний...
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22.04.2025 13:44 Ответить
Це, скоріше, Трамп.
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22.04.2025 14:34 Ответить
..та ні ..Шановний! Дурнуватий і злопам*ятний це точно наш... Ну а молодший... та сильніший...це вже можна і подумати... Молодший точно..а от з силою..великі сумління... Так що не видбирайте заслужені найвеличнійшим характеристики... )))
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22.04.2025 17:43 Ответить
Добре. Наймолодший, найсильніший, найзлопам'ятніший, найдурнуватіший, тощо
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22.04.2025 17:49 Ответить
..та не треба так активно! Звичайний дурноватий... і достатньо! Чи може шість років його дурнуватості Вас у цьому не переконали? На фоні дурноватого українського наріду..який його вибрав... це нормальне явище!
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22.04.2025 17:55 Ответить
Мене переконувати не треба, я голосував за Пороха. Але цей же весь із себе най...
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22.04.2025 17:56 Ответить
.. так і я аналогічно... Але нажаль дурноголових..які його навіть зараз його підтримують...дуже багато. Нічого не зробиш. Дурнів тягне до дурня....
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22.04.2025 17:59 Ответить
папа помре 2.
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22.04.2025 10:49 Ответить
Місцеві напряглися, піськограй відомий магнит природних аномалий та іншого лиха.
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22.04.2025 12:03 Ответить
Почему бы и не прокатиться, в Украине скучно...
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22.04.2025 10:50 Ответить
Рим весною чудовий, правда канікули у школярів, то може бути велелюдно на вулицях
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22.04.2025 10:52 Ответить
Вулиці зачистять від людей, як Колізей під час візиту Венса. Мешканці міста та туристи тоді були дуже "вдячні" владі.
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22.04.2025 11:35 Ответить
сподіваюсь Гнида свого другана захопить ..дуже доречно буде

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22.04.2025 13:49 Ответить
нах...й он там нужен.дома заняться нечем
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22.04.2025 10:51 Ответить
..та хай краще.їде! З нього толку..що в Україні...що за кордоном... ніякого. Тут він ще може менше нагадить...
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22.04.2025 17:45 Ответить
Сушений фінік у ватикані це важливіше
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22.04.2025 10:51 Ответить
краще б він звідти не повернувся
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22.04.2025 10:52 Ответить
натякаєте на папу Володю Першого
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22.04.2025 10:53 Ответить
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22.04.2025 10:54 Ответить
Скоріше на валодю під склом.
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22.04.2025 10:57 Ответить
Не розумію таких, вкрав, наробив шкоди Україні, і хай живе на заході, а ми дебіли самі повинні виправляти помилки. А він буде ждати Божого суду та жити в своє задоволення
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22.04.2025 11:08 Ответить
Він і так спокійно доживе до смерті в теплому ліжечку. Шо ви йому зробите?
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22.04.2025 11:11 Ответить
Дочекайся завершення війни, повірте, зробимо
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22.04.2025 11:13 Ответить
Не повірю поки не побачу. Більше того, в Зєлі всі шанси бути обраним на другий строк.
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22.04.2025 11:15 Ответить
З Кучмою багато що зробили? А у нього "скелетів у шафі" теж більш ніж достатньо.
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22.04.2025 11:37 Ответить
ці руді і зелени кловани таки зроблять з похорон фестіваль.
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22.04.2025 10:54 Ответить
Да у них розум відсутній, мабуть думають, а раптом їх на цю посаду запросять, а це не у ху...ла крисячити, тут зовсім інше бабло
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22.04.2025 11:12 Ответить
Це до того папи який призивав Україну змиритись і повернутись до розійської культури? Да я коли те падло здохло пляшку шампанського випив. Нехай з нього тепер чорти в пеклі шкіру по лоскуту здирають
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22.04.2025 10:55 Ответить
ну да ..у Верховної Гниди купа часу ..війна зачекає
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22.04.2025 10:55 Ответить
Настав час розплати за всі гріхи
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22.04.2025 11:32 Ответить
Від Везувію до Ватикану - 200 км.
Ви на щось натякаєте?
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22.04.2025 11:43 Ответить
Посилати на смерть тисячі людей Путін може, для нього чиєсь життя нічого не варте. Цікаво, чи поїде Путін до Ватикану на церемонію прощання з Папою Франциском чи він дуже боїться за своє життя
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22.04.2025 11:00 Ответить
Матню провітрить у "тріко" - на похоронах пап Римських у "спортишиках" ще ніхто не "відсвічував".
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22.04.2025 11:03 Ответить
Позичиш йому свій откутюр з Троєщини.
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22.04.2025 11:10 Ответить
пвеьапшдлот а юод рюгнвкпі
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22.04.2025 11:24 Ответить
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22.04.2025 11:09 Ответить
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22.04.2025 11:10 Ответить
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22.04.2025 11:11 Ответить
"На його місці мав бути я" - подумав П.
"До тебе я б не поїхав" - подумав З.
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22.04.2025 11:09 Ответить
з нетерпінням чекають на *****

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22.04.2025 11:13 Ответить
Погнали на кобзона. Найпотужнішого сонцесяйного не забудь.
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22.04.2025 16:44 Ответить
Хай не забуде взяти з собою Сердючку, Могилевську, плейбойських зайчиків з дудочками та Лисого з пікаловим.
Хайпануть щоб на весь світ. Ото поржем папріколу.
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22.04.2025 11:17 Ответить
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22.04.2025 11:24 Ответить
шо і пояс Усика повезе?
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22.04.2025 11:32 Ответить
Та він по такому випадку його вдягне і в ньому поїде.Нє,ну а чьо-гетьманські клейноди одягає,а тут якийсь пояс.Йому він особливо пасуватиме з улками панчохами.
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22.04.2025 14:06 Ответить
Лєнку в Римі вигуляти хоче?
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22.04.2025 11:53 Ответить
Бідний Ватікан.
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22.04.2025 12:07 Ответить
Костюм одень олень.
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22.04.2025 12:18 Ответить
Костюм оленя? В рамках "хоть паржом"?
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22.04.2025 12:25 Ответить
Воно йому треба ? Зірка кардебалету.
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22.04.2025 12:23 Ответить
може бажає самовисунутись на виборах нового Папи?
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22.04.2025 12:29 Ответить
У скільки мільйонів гривень обійдеться бюджету ця подорож .?!Схід країни в небезпеці, невже цей вояж так потрібен .?!!
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22.04.2025 12:29 Ответить
Шопінг сам себе не зробить-каже Лєнка.
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22.04.2025 14:09 Ответить
Чого б не покататись і не сфоткатись за наш рахунок. Для гавнокомандуючого війна вже закінчилась. ********! Що той папа зробив для України???
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22.04.2025 12:31 Ответить
Дебіл совковий-там нема газіровки по 3 копійки.
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22.04.2025 12:57 Ответить
Наша Буба дуже віруюча релігійна людина. 😁 Десь така ж віруюча, як і *****.
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22.04.2025 13:13 Ответить
А воно там потрібне, в камуфляжних рейтузах і футболці, коли навколо люди в костюмах
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22.04.2025 13:36 Ответить
це чмо навіть від безкоштовних калачів не відмовиться, заодно себе попіарить
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22.04.2025 13:38 Ответить
а може на похороні візьме мікрохврона і скаже "я вирішив, я іду в папи!"
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22.04.2025 13:40 Ответить
все, зараз і Ватикану біда прийде. їдь, бідоносець к *****, щоб воно здохло скоріше.
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22.04.2025 13:51 Ответить
Який ревний католик!
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22.04.2025 15:15 Ответить
 
 