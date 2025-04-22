Зеленский поедет в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая состоится в Ватикане.
Об этом сообщил источник, знакомый с планами главы государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По словам собеседника, в Офисе президента ожидают официального объявления даты похорон понтифика и уже готовят визит Зеленского в Рим.
Смерть Папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.
Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.
Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.
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+15 Дан Корвин
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"Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3547963
Це як? Тобто у нього були якісь інші, від офіційної католицької віри, релігійні мотиви?
один л...ідор поїде подивитися на іншого
П.С.
Поворознюка взяв?
Звози вже петрівського "папу" до ватіканського папи...
Ви на щось натякаєте?
"До тебе я б не поїхав" - подумав З.
Хайпануть щоб на весь світ. Ото поржем папріколу.
улкамипанчохами.