Зеленский поедет в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая состоится в Ватикане.

Об этом сообщил источник, знакомый с планами главы государства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам собеседника, в Офисе президента ожидают официального объявления даты похорон понтифика и уже готовят визит Зеленского в Рим.

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Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Франциск станет первым понтификом за более чем 120 лет, которого похоронят за пределами Ватикана.

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