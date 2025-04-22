Прощание с Папой Римским Франциском состоится 26 апреля в базилике Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Похоронная церемония Папы Римского Франциска состоится в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Церемония прощания пройдет в соборе Святого Петра в Ватикане. До момента захоронения тело понтифика будет находиться в соборе для публичного почтения памяти.

Также Ватикан обнародовал первые официальные фотографии Франциска в гробу.







Ранее сообщалось, что похоронить понтифика планируют в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме - вопреки многовековой традиции захоронений в соборе Святого Петра. Таким образом, Франциск станет первым Папой за более чем 100 лет, похороненным за пределами Ватикана.

Франциск просил, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу – в отличие от его предшественников, которых хоронили в традиционных трех гробах из кипариса, свинца и дуба, пишет ВВС.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

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