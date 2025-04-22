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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Прощание с Папой Римским Франциском состоится 26 апреля в базилике Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Похоронная церемония Папы Римского Франциска состоится в субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Церемония прощания пройдет в соборе Святого Петра в Ватикане. До момента захоронения тело понтифика будет находиться в соборе для публичного почтения памяти.

Также Ватикан обнародовал первые официальные фотографии Франциска в гробу.

Похороны Папы Франциска состоятся 26 апреля
Похороны Папы Франциска состоятся 26 апреля
Похороны Папы Франциска состоятся 26 апреля

Ранее сообщалось, что похоронить понтифика планируют в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме - вопреки многовековой традиции захоронений в соборе Святого Петра. Таким образом, Франциск станет первым Папой за более чем 100 лет, похороненным за пределами Ватикана.

Франциск просил, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу – в отличие от его предшественников, которых хоронили в традиционных трех гробах из кипариса, свинца и дуба, пишет ВВС.

Смерть Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после нескольких недель лечения от пневмонии.

Стало известно, что Папа Франциск умер от инсульта и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поедет в Ватикан на церемонию прощания с Папой Франциском

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похороны (1529) Франциск (174)


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Топ комментарии
+5
Може пуйло оголосить "папське перемир'я" ?
Як-не-як, а майже корєш...
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22.04.2025 11:57
+5
Чим запам'ятався цей папа ,для українців ?
Чи ви відчуваєте ,якийсь жаль з приводу смерті Франциска ?
Чи є якісь досягнення ,папи,щоб його запам'ятали у світі ?
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22.04.2025 12:13
+4
Зараз знову виберуть старого маразматичного діда років так під 90.
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22.04.2025 12:06
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Може пуйло оголосить "папське перемир'я" ?
Як-не-як, а майже корєш...
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22.04.2025 11:57 Ответить
Зараз знову виберуть старого маразматичного діда років так під 90.
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22.04.2025 12:06 Ответить
Це мені нагадує ,шоу з смертями генсеків савєцького союзу...
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22.04.2025 12:15 Ответить
Зеленського треба висунути на посаду понтифіка. Він молодий і не лох. Треба ж його кудись прилаштувати.
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22.04.2025 12:19 Ответить
Він єврей, тому не виберуть.
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22.04.2025 12:38 Ответить
Навпаки, це його перевага. Нині у тренді толерантно до національностей ставляться, зійдуться посередині. А Зеленському все одно якому Богові служити.
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22.04.2025 14:29 Ответить
Чим запам'ятався цей папа ,для українців ?
Чи ви відчуваєте ,якийсь жаль з приводу смерті Франциска ?
Чи є якісь досягнення ,папи,щоб його запам'ятали у світі ?
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22.04.2025 12:13 Ответить
Памятаю як він мив ноги наркетам і хвойдам - ті офігіли, кажуть "краще дайте грошима"
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22.04.2025 13:13 Ответить
Купівля БпЛА для ЗСУ за кошти https://patrioty.org.ua/blogs/taiemnym-santoiu-buv-same-vin-istoriia-z-pokupkoiu-droniv-dlia-zsu-na-hroshi-papy-rymskoho-frantsyska-vyiavylasia-ne-vyhadkoiu-552412.html Папи Римського Франциска виявилася реальною, а не жартом.
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23.04.2025 07:13 Ответить
Мабуть у мацкві приспустять прпори і оголосять хвилину мовчання...
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22.04.2025 12:15 Ответить
Прощання через 4 дні, а Зєля вже ускакав?
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22.04.2025 12:32 Ответить
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22.04.2025 13:20 Ответить
5 днів буде лежати труп...не скисне?
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22.04.2025 13:32 Ответить
 
 