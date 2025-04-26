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Новости Умер Папа Римский Франциск
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Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, - Никифоров

Зеленский прибыл в Рим

Утром 26 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация прибыли в Рим, где должна состояться церемония прощания с Папой Римским Франциском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с Папой Римским Франциском состоится 26 апреля в базилике Святого Петра, - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Франциск (179) Сергей Никифоров (155)


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Топ комментарии
+25
Дурень знов у тренiках, це не вилiковно
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26.04.2025 08:53
+17
прибувають
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26.04.2025 09:25
+12
В спортивному костюмі його на пустять на церемонію.
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26.04.2025 08:53
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В спортивному костюмі його на пустять на церемонію.
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26.04.2025 08:53 Ответить
Бодай трамплюка здалеку побачить. А Папа напевне горітиме в пеклі за підтримку пуйла і ненависть до України.
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26.04.2025 08:57 Ответить
Дурень знов у тренiках, це не вилiковно
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26.04.2025 08:53 Ответить
Імідж у нього такий. До речі, іміджмейкер Зеленського самий іменитий в РФ і займається іміджем самого *****.
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26.04.2025 08:58 Ответить
То "Блазень" "косить під Сталіна... Той все життя проходив у військових френчах - бо все життя "перебував у стані війни"...
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26.04.2025 09:03 Ответить
Та там і тексти виступів однакові - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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26.04.2025 09:05 Ответить
слава яйцям не в плавкав...
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26.04.2025 09:13 Ответить
Я не виправдовую. Просто поясню чого. Я як і він, лідор всього, замалий зростом для костюмів. Ось він і використав війну для .... зручності у житті. Далі пояснювати не буду. Дуже складно.
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26.04.2025 10:21 Ответить
Так там-же, при похованні, треба перехреститься! Що скаже Яхве?!!!...
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26.04.2025 08:54 Ответить
Був колись подібний "персонаж", у КабМіні, Червоненко (колишній міністр автотранспорту - кличка "Гонщик"). Якось, даючи інтерв»ю журналістам, заявив: «Я хоча в синагогу і ходжу, однак, сало теж люблю…»
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26.04.2025 09:13 Ответить
Так там кошернообрізаних буде більшість і Тампон у тому ж числі.
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26.04.2025 10:00 Ответить
Не знаю... Я їм в труси не заглядаю...
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26.04.2025 10:13 Ответить
Шалом, православні.
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26.04.2025 10:24 Ответить
От папа зрадіе.
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26.04.2025 08:54 Ответить
папа жєж Рімський ! дєдушко значить
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26.04.2025 09:22 Ответить
А, то зеленський просто помилився? Мабуть, подумав що то його дідусь помер, і примчався за спадком
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26.04.2025 10:31 Ответить
Яке відношення має до поховання папи римського цей артист першого російського телеканалу (екс-президент України)?
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26.04.2025 08:56 Ответить
на шару і уксус сладкій.
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26.04.2025 08:58 Ответить
І на якого лисого там потрібна ціла делегація? Аби покататися на шару...
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26.04.2025 09:08 Ответить
ооо!
а, там його вже зустрічає перша лядь зе!скумбрія.
чи, не зустрічає?
там такі чарівні італійські карабінери. не те, що оте гундосе небрите в зелених панталонах.
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26.04.2025 08:57 Ответить
Можно начинать церемонию,главный прощатор прибыл.
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26.04.2025 08:57 Ответить
І нема тому ради
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26.04.2025 09:03 Ответить
Зеля вже вийшов на Трампа
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26.04.2025 10:14 Ответить
Нікчема до нікчеми прибув
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26.04.2025 09:11 Ответить
Амінь
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26.04.2025 09:17 Ответить
Ви, бобіки, не вилікові. Хворі на все життя просто і на очах шори замість вій.
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26.04.2025 09:19 Ответить
То не хвороба, а український менталітет. Жарти у стилі написання листа турецькому султану.
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26.04.2025 09:28 Ответить
Все, здриснув або змили чумадія.
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26.04.2025 09:39 Ответить
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26.04.2025 09:24 Ответить
А після церемонії на шашлики...
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26.04.2025 09:16 Ответить
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26.04.2025 09:27 Ответить
Поминки..
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26.04.2025 09:53 Ответить
ця зелена **** навіть після смерті папі спокою не дасть...
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26.04.2025 09:17 Ответить
рідному дєдушкє
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26.04.2025 09:20 Ответить
дєдушку поховати це святе! папа ж
Рімський
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26.04.2025 09:19 Ответить
і маман ріма.
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26.04.2025 11:44 Ответить
папа де гроші?
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26.04.2025 09:19 Ответить
А чого апалчєнка либу тягне, наче прилетіла на концерт групи варавайкі?
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26.04.2025 09:24 Ответить
Це у зеленої плісняви мода така, либитись на фоні людського горя...
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26.04.2025 10:34 Ответить
Сподіваюсь, Зеленський не буде шукати зустрічі з Трампом. Хай рудий проявляє активність.
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26.04.2025 09:25 Ответить
прибувають
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26.04.2025 09:25 Ответить
Одні запускають космічні кораблі за межі галактии, а інші в цей час збираються на похованні голови найбільшого лохотрону а землі - церкви... Якщо теорія Дарвіна працює - звідки береться стільки ідіотів?
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26.04.2025 09:27 Ответить
количество разума на планете - величина постоянная, а население растет...
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26.04.2025 09:47 Ответить
Іудохристиянство і створювалось кошернообрізаними для упокорення Людини вільної і перетворення людей у тупе,зазомбоване стадо рабів.Результат очевидний.А головне ,що ''сильні''світу цього в темі і уміло цим користуються.
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26.04.2025 10:06 Ответить
Ти "з головою дружиш"? Християнство - єретична течія юдаїзму, яка обожествила свого "пророка". Воно вважається юдеями ЕРЕТИЧНИМ ВЧЕННЯМ... З самого початку юдаїзм та християнство протистояли одне одному, і ворогували між собою... Не мели дурниць з розумним виглядом...
Будь-яка релігія передбачає "упокорення людини вільної і перетворення людей у тупе, зазомбоване стадо рабів" - бо базується на сліпій вірі в надприроднє... І не пробуй мені "тикать в очі" язичницьким "рідновірством" - це придумане в 19-20 століттях "псевдовчення". Суті слов"янського язичництва ми не знаємо, але маємо можливість співставлять язичницькі культи інших народів і проводить з ними аналогію... Так от - там ще гірше "зомбування" було, ніж в християнстві...
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26.04.2025 10:39 Ответить
Ти такий же зомбіраб у якого відсутнє критичне мислення як і все релігійне стадо .А так зване ''рідновірство'' хоч не таке деструктивне як всі авраамічні релігії.І наголошую ,що я ніякого відношення до будь якої релігії не маю.Читай,досліджуй,думай якщо здатний😃
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26.04.2025 11:18 Ответить
Моя мати, "Заслужена вчителька України", неодноразово вживала такий вислів: "Коли людина - ДУРЕНЬ - це поправимо... Може ми маємо справо зі звичайною "педагогічною запущеністю"?... Якщо ІДІОТ - це НАЗАВЖДИ...".
Християнство виникло 2 тисячі років тому. Юдаїзм - ще раніше. "Рідновірство" - лише філософська течія, яка базується на "псевдоязичництві", створена в ХХ ст. і ніякого стосунку до РЕЛІГІЇ, не має...
Я - людина, що вивчала різні релігії, з точки зору наукового релігієзнавства, і доволі непогано в них орієнтуюся... А ти "Чув дзвін, та не знаєш де він..."... Тому саме ти - "зомбіраб" - бо перебуваєш у полоні НЕВІГЛАСТВА... Тог чим же ти відрізняєшся від "вірунів"?!
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26.04.2025 11:44 Ответить
Як показала історія і стадо 73% в Україні, то краще запускати марафони.
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26.04.2025 10:37 Ответить
Якщо проти дрес коду не пропустять))
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26.04.2025 09:31 Ответить
хтось і правді вважає шо буба ночями не спить, так його переймає папіна смерть? - вважайте далі
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26.04.2025 09:32 Ответить
Всяко буває... От наприклад ху#ло. Подейкують, начебто молилося за порване вухо трампа
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26.04.2025 10:37 Ответить
Ну як же Боневтік Потужний-Брехливий міг пропустити таку надію покататися за кошт бюджету? Україна стікаю кровю, а воно подорожує по світу, гуляє, піариться у військовій формі і дня не слкуживши, купається в океанах і знімпає відоси, ніби ми вже перемогли ворога.
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26.04.2025 09:34 Ответить
чмо ж...дюганське.
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26.04.2025 09:35 Ответить
Папа так любив Достоєвського , хай ЗЕля покладе до його труни твір " Ідіот" ))
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26.04.2025 09:36 Ответить
Наш пострел везде успел!
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26.04.2025 09:36 Ответить
Зе треба туди, хоча б для того щоб плюнути в могилу цього покидька
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26.04.2025 09:42 Ответить
Чому це Ослу потрібно плюнути в папу? Що він йому зробив?
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26.04.2025 09:55 Ответить
А ще може грохнути трамхла та увійти в історію.
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26.04.2025 10:29 Ответить
Прямо цілий серіал "Пригоди криворагуля у Ватикані".
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26.04.2025 10:01 Ответить
Бідний йорик папик
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26.04.2025 10:04 Ответить
ну чого ж він бідний?
в нього зараз ні забот ні хлопот...
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26.04.2025 10:09 Ответить
тому що він вже "йорік"
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26.04.2025 10:18 Ответить
цікаво це загравання з українськими греко-католиками, ватиканом чи лоббістами католицизму у світі?
ну, от не вірю що їде потусуватися і позустрічатися.
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26.04.2025 10:09 Ответить
саме потусуватися і позустрічатися,,,
і дай то Боже що б це не був овальний кабінет два
і бубі в носа не натовкали....
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26.04.2025 10:14 Ответить
нагадаю пану що зеленський в овальному кабінеті представляв не клоуна зеленського а українську націю і огидно підхіхікувати як юля нашим ворогам.
бо трамп принизив всіх українців а не одного зеленського.
вам повинно бути соромно.
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26.04.2025 10:17 Ответить
два клована в одному кабінеті? - нонсес і шкандаль
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26.04.2025 10:19 Ответить
хлопці, стопа стопа вас-нас в овальний кабінет не втиснути..
ви вибрали падло яке на інгліше всім зробило геморой....
і наше падло сказало - викіньте те мурло з хати...
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26.04.2025 10:26 Ответить
Нарциси не ******* Бога у будь-якому вигляді. Все - показуха. Треба якось подобатись виборцю. Особливо це помітно на трампІ і його команді. Що вони роблять - це не про Бога. Богу богове, а кесарю кесареве. Не відмиються.
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26.04.2025 10:26 Ответить
та насрати на трампа.
чого зеленський поперся.
зеленський не нарцис, ватикан не америка, нема сенсу враховуючи приниження від здохлого папи на адресу українців.
чи зеленський переживає що як не приїде на тризну то приїде залужний і забере електоральну прихильність греко-католиків?
так греко-католики і так за залужного.
а ще у зеленського дуже велика підтримка таких як я - тільки до останнього дня війни а потім на шибеницю.
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26.04.2025 10:37 Ответить
Я вчора таку пораду написав. Не встигнути на похорони, тобто не їхати. Ну, й що ? Там своя команда, свої "мегапотужні" пАмощьнікі. Світись, світись сонцесяйний навіть у параші. Можливо черв'яки й проголосують ще раз ... по приколу.
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26.04.2025 11:11 Ответить
В спортивному костюмі легше допомагати заривати цього покидька. То зеля вирішив особисто пересвідчитись, що воно зд..хло
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26.04.2025 10:11 Ответить
та насрати який костюм - але який костюм такий і мозок.
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26.04.2025 10:16 Ответить
За весь час не побачив ніяких змін. Мене "ловили" на копіюванні одного кому на кілька новин. Та нічого, порозумілись, бо я писав їм ел.листи.
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26.04.2025 10:30 Ответить
не треба бубі на похорони папи пертися ...
сиди в хаті, придурок зелений, чи нема чим зайнятися?
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26.04.2025 10:32 Ответить
Мені байдуже хто в чому ходить, особливо до Трампа, хоч в трусах, але на поховання все ж варто дотримуватись дрескоду, якщо поперсч туди. Реально вже зп...ав своєю впертістю в цьому питані і бажанні всіх дратувати.
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26.04.2025 11:04 Ответить
Радійте 73%, ваш Боневтік встиг на похорони, буде стояти чотирижди ухилянт, якщо пропустять, у військовій формі з лідерами країн, які дійсно багато зробили і роблять для свого народу. А ваш Боневтік вміє тільки добре брехати, потужно красти і не пропускати жодного заходу в світі, використовуючи найвищу посаду воюючої і стікаючої кров'ю країни.
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26.04.2025 11:12 Ответить
ак на ефірі у Лапіна сказав Луценко?
"омари в трюмі Тітаніка теж думали, що їм *******"
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26.04.2025 11:34 Ответить
шо таке костюм? - це натурально хворма!
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26.04.2025 11:40 Ответить
от вазьмем к прімеру бубу? - шлепер шлепером...
накрав, а штани собі порядні пошити у дяді Ізі не може.
а тут брукі і жілетка від самого Парижу - xфасон!
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26.04.2025 11:54 Ответить
Всё таки олень.
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26.04.2025 12:36 Ответить
 
 