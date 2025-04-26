Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, - Никифоров
Утром 26 апреля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация прибыли в Рим, где должна состояться церемония прощания с Папой Римским Франциском.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Больше информации на эту минуту не известно.
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+25 St Me
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+17 Pan Konotop #390804
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+12 rock-n-roll
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а, там його вже зустрічає перша лядь зе!скумбрія.
чи, не зустрічає?
там такі чарівні італійські карабінери. не те, що оте гундосе небрите в зелених панталонах.
Рімський
Будь-яка релігія передбачає "упокорення людини вільної і перетворення людей у тупе, зазомбоване стадо рабів" - бо базується на сліпій вірі в надприроднє... І не пробуй мені "тикать в очі" язичницьким "рідновірством" - це придумане в 19-20 століттях "псевдовчення". Суті слов"янського язичництва ми не знаємо, але маємо можливість співставлять язичницькі культи інших народів і проводить з ними аналогію... Так от - там ще гірше "зомбування" було, ніж в християнстві...
Християнство виникло 2 тисячі років тому. Юдаїзм - ще раніше. "Рідновірство" - лише філософська течія, яка базується на "псевдоязичництві", створена в ХХ ст. і ніякого стосунку до РЕЛІГІЇ, не має...
Я - людина, що вивчала різні релігії, з точки зору наукового релігієзнавства, і доволі непогано в них орієнтуюся... А ти "Чув дзвін, та не знаєш де він..."... Тому саме ти - "зомбіраб" - бо перебуваєш у полоні НЕВІГЛАСТВА... Тог чим же ти відрізняєшся від "вірунів"?!
йорикпапик
в нього зараз ні забот ні хлопот...
ну, от не вірю що їде потусуватися і позустрічатися.
і дай то Боже що б це не був овальний кабінет два
і бубі в носа не натовкали....
бо трамп принизив всіх українців а не одного зеленського.
вам повинно бути соромно.
ви вибрали падло яке на інгліше всім зробило геморой....
і наше падло сказало - викіньте те мурло з хати...
чого зеленський поперся.
зеленський не нарцис, ватикан не америка, нема сенсу враховуючи приниження від здохлого папи на адресу українців.
чи зеленський переживає що як не приїде на тризну то приїде залужний і забере електоральну прихильність греко-католиків?
так греко-католики і так за залужного.
а ще у зеленського дуже велика підтримка таких як я - тільки до останнього дня війни а потім на шибеницю.
сиди в хаті, придурок зелений, чи нема чим зайнятися?
"омари в трюмі Тітаніка теж думали, що їм *******"
накрав, а штани собі порядні пошити у дяді Ізі не може.
а тут брукі і жілетка від самого Парижу - xфасон!