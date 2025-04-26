Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским, - Sky News (обновлено)

В это время президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Вероятно, встреча уже завершилась, поскольку Трамп и Зеленский вместе с другими лидерами уже находятся на Площади Святого Петра, где начинается официальная церемония прощания с Папой Римским Франциском.

Как информирует издание Sky News, Зеленский и Трамп встретились и договорились провести последующие переговоры после церемонии прощания с понтификом.