Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским, - Sky News (обновлено)
В это время президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Больше информации на эту минуту не известно.
Вероятно, встреча уже завершилась, поскольку Трамп и Зеленский вместе с другими лидерами уже находятся на Площади Святого Петра, где начинается официальная церемония прощания с Папой Римским Франциском.
Как информирует издание Sky News, Зеленский и Трамп встретились и договорились провести последующие переговоры после церемонии прощания с понтификом.
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США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.
Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.
Євреїв в Московії, як і серед інших країн з слов*янськими мовами, називали жидами. Жид це спотворене слово іудей з мов германської групи. І сьогодні в німецькій мові єврей це der Jude (юде).
Євреями іудеїв стали називати в Рашці при Катюхє ІІ Німфоманці. Слово євреї це спотворене слово гебраї, тобто люди, які творять молитви з текстів, написаних гебрайськими буквами.
Фото під заголовком новини - це , я так розумію прощання Зеленського та Трампа, а хто з них відправиться на подальші переговори з Папою Римським...? Та їхали б удвох, ще й Пуйла прихватили , ото було б свято!