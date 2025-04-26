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Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским, - Sky News (обновлено)

Трамп и Зеленский

В это время президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Больше информации на эту минуту не известно.

Также читайте: Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, - Никифоров

Вероятно, встреча уже завершилась, поскольку Трамп и Зеленский вместе с другими лидерами уже находятся на Площади Святого Петра, где начинается официальная церемония прощания с Папой Римским Франциском.

Как информирует издание Sky News, Зеленский и Трамп встретились и договорились провести последующие переговоры после церемонии прощания с понтификом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Трамп Дональд (5260) Сергей Никифоров (155)


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Топ комментарии
+29
Зеленський не "єврей"... Бо вони юдаїсти... А Зеленський жере свинину. Крім того, євреї говорять на івриті - а Зеленський у івриті - "ні в зуб ногою"...
Таких, як він, ще в кінці 19 ст. одеські євреї називали "маланці"... Це були люди, що відреклися від своєї мови, віри і традицій. У ********* свті це люди з "постсовка", які розмовляють лише російською, ******* гроші та шанують Сталіна...
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26.04.2025 11:23
+10
Усе це схоже на дешевий тріллєр...
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26.04.2025 11:22
+10
Хто зловив вінок? Обидва ж ??
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26.04.2025 11:30
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Сразу поговорить не смогли. Обоих душили рыдания!
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26.04.2025 12:03 Ответить
Зеленскому надо сворачивать все эти договорняки с участием двух шулеров и уголовников. Иран не прогибается и Трамп ничего не может с этим сделать. Америкосы даже с хуситами ничего сделать не могут, а хуситы даже огрызаются ракетами по американским военным кораблям и не боятся. Почему наши власти постоянно перед кем-то пресмыкаются?
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26.04.2025 12:05 Ответить
Там дуже вибіркове пресмиканіє...
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26.04.2025 12:08 Ответить
.. якщо ми хочемо жити..як хусіти..чи іранці... то ніяких домовленностей не потрібно. Тільки не кажіть..що іранці добре живуть. Для деяких і помийна яма..рідний дім!
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26.04.2025 13:29 Ответить
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26.04.2025 12:11 Ответить
Щодо Криму :
США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.

Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.
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26.04.2025 12:12 Ответить
Необхідно, щоб ВРУ негайно, офіційно звернулася до Конгресу США з проханням законодавчо заборонити адміністрації США юридично визнавати окуповані чи анексовані території України, а також обговорювати юридичне визнання цих територій без окремого дозволу Конгресу США.
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26.04.2025 14:02 Ответить
Знов буде те ж саме: Sign the fucking deal, vladimir. Or you'll have no country left soon.
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26.04.2025 12:12 Ответить
І шо, наш не наваляв старому пирдуну із білого дурдому Трампону? Жаль, жаль...
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26.04.2025 12:13 Ответить
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26.04.2025 12:15 Ответить
Про євреїв в Кацімперії.
Євреїв в Московії, як і серед інших країн з слов*янськими мовами, називали жидами. Жид це спотворене слово іудей з мов германської групи. І сьогодні в німецькій мові єврей це der Jude (юде).
Євреями іудеїв стали називати в Рашці при Катюхє ІІ Німфоманці. Слово євреї це спотворене слово гебраї, тобто люди, які творять молитви з текстів, написаних гебрайськими буквами.
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26.04.2025 12:31 Ответить
Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським, - Sky News (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3548936.
Фото під заголовком новини - це , я так розумію прощання Зеленського та Трампа, а хто з них відправиться на подальші переговори з Папою Римським...? Та їхали б удвох, ще й Пуйла прихватили , ото було б свято!
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26.04.2025 13:13 Ответить
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