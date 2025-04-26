Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским, - Sky News (обновлено)
В это время президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Больше информации на эту минуту не известно.
Вероятно, встреча уже завершилась, поскольку Трамп и Зеленский вместе с другими лидерами уже находятся на Площади Святого Петра, где начинается официальная церемония прощания с Папой Римским Франциском.
Как информирует издание Sky News, Зеленский и Трамп встретились и договорились провести последующие переговоры после церемонии прощания с понтификом.
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про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Дата підписання: 05.12.1994
Дата набуття чинності: 05.12.1994
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,
вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,
беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,
відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,
включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,
підтверджують таке:
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.
За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії
(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)
Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
Я виділив пункти, які, на мій погляд, безпосередньо стосуються дій Трампа.
якщо так вчинити, то відберуть й те, що ще не надали та накладуть санкції, а потім й відсотки влуплять на борги України
зовнішній борг України не дасть змоги так вчинити
ніякий міжнародний арбітраж не допоможе
тому найкраще - висувати та просувати свої умови, наполягати на них
Украіна не має в світі достатньої сили, щоби погоджуватися на муйню, а потім не виконувати це, мотивуючи тим, ми не хотіли та не розуміли того, що підписували
не фантазуй
є реалії сьогодення, тому треба виходити з цих реалій
за умови повної підтримки Китаєм України ми б мали змогу поводити себе у світі як північна Корея, проте такого нема
тому не треба нічого фантазувати, а висувати та просувати свої умови, наполягати на них, поступки не повинні бути на шкоду Україні
головне - зберегти Україну та її громадян, жодних поступок, а лише власні вимоги, вимагати яких виконання реально, не підписувати муйню
написав за свої умови та не підписувати муйню, почитай уважно
якщо так вчинити, то відберуть й те, що ще не надали та накладуть санкції, а потім й відсотки влуплять на борги України)))
кацапе, бояри немає, гуляй
поти саме цього я і втикнувся
увімкни мізки, читай уважно
трамп має право себе так поводити за правом сильного, тому йому пофуй
в України права сильного у світі немає, нажаль ми не субʼєкт, а обʼєкт у світовій політиці, проте до нас прислухаються
Не умеет дипломатично подруливать Трампом.
Таких, як він, ще в кінці 19 ст. одеські євреї називали "маланці"... Це були люди, що відреклися від своєї мови, віри і традицій. У ********* свті це люди з "постсовка", які розмовляють лише російською, ******* гроші та шанують Сталіна...
пишешсереш під моїми повідомленнями, і що мені кожного разу тобі відповідати?
До жидів відносять тих, у кого єврейкою є лише мати.
До маланців - у кого батько єврей.
Слід відмітити, що і жиди, і маланці туляться до євреїв, однако ті визнають за своїх лише жидів, хоча вважають їх другорядними євреями - оскільки жиди в більшості своїй акумулювали в собі гірші риси і єврейської нації, і будь-якої іншої, здебільшого європейської. Євреї не визнають за своїх маланців, хоча останні з усіх сил туляться до них. Цей поділ звичайно умовний, оскільки не має чітких граней розмежувань.
Пройшло, 96 днів, сидіння трампа на посаді… а Папа Римський пішов …
є люди, я якими взагалі простіше не розмовляти, бо вони відбиті наглухо. А тут так не можна
ЦЕ *****!!
США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.
Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.
Євреїв в Московії, як і серед інших країн з слов*янськими мовами, називали жидами. Жид це спотворене слово іудей з мов германської групи. І сьогодні в німецькій мові єврей це der Jude (юде).
Євреями іудеїв стали називати в Рашці при Катюхє ІІ Німфоманці. Слово євреї це спотворене слово гебраї, тобто люди, які творять молитви з текстів, написаних гебрайськими буквами.