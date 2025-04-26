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Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским, - Sky News (обновлено)

Трамп и Зеленский

В это время президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Больше информации на эту минуту не известно.

Также читайте: Зеленский прибыл в Рим на прощание с Папой Римским Франциском, - Никифоров

Вероятно, встреча уже завершилась, поскольку Трамп и Зеленский вместе с другими лидерами уже находятся на Площади Святого Петра, где начинается официальная церемония прощания с Папой Римским Франциском.

Как информирует издание Sky News, Зеленский и Трамп встретились и договорились провести последующие переговоры после церемонии прощания с понтификом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Трамп Дональд (5260) Сергей Никифоров (155)


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Топ комментарии
+24
Зеленський не "єврей"... Бо вони юдаїсти... А Зеленський жере свинину. Крім того, євреї говорять на івриті - а Зеленський у івриті - "ні в зуб ногою"...
Таких, як він, ще в кінці 19 ст. одеські євреї називали "маланці"... Це були люди, що відреклися від своєї мови, віри і традицій. У ********* свті це люди з "постсовка", які розмовляють лише російською, ******* гроші та шанують Сталіна...
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26.04.2025 11:23
+8
Не даі, Боже, підпише капітуляцію...
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26.04.2025 11:13
+8
Усе це схоже на дешевий тріллєр...
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26.04.2025 11:22
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Правила форума Совет форумчан
Не даі, Боже, підпише капітуляцію...
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26.04.2025 11:13 Ответить
У мене з'явилась думка. І смішна, і ризикова. Підписувати все, що пропонують. Проте нічого не виконувати. "Так, я ж нелегітимний, чорт". Нас похєрілі, а ми шо з іншого тіста ?
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26.04.2025 11:17 Ответить
!
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26.04.2025 11:18 Ответить
там ще Тампон погрожував якщо Зе щось не підпише, а це вже дає шанс оскаржити договір який підписувався під тиском.
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26.04.2025 11:21 Ответить
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї



Дата підписання: 05.12.1994

Дата набуття чинності: 05.12.1994

Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю,

беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі,

включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил,

підтверджують таке:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.

Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках
українською, англійською та російською мовами.

За Україну За Російську За Сполучене За Сполучені
Федерацію Королівство Штати Америки
Великої Британії
та Північної
Ірландії

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)


Л. Кучма Б. Єльцин Дж. Мейджор У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.

Я виділив пункти, які, на мій погляд, безпосередньо стосуються дій Трампа.
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26.04.2025 11:41 Ответить
так у демократичній світовій політиці не працює
якщо так вчинити, то відберуть й те, що ще не надали та накладуть санкції, а потім й відсотки влуплять на борги України
зовнішній борг України не дасть змоги так вчинити
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26.04.2025 11:26 Ответить
А як працюе? Что там с уставами ООН? Что с международным послевоенным порядком где запрещено менять границы государств силой? Что наконец с Будапештским меморандумом и подписями государств об уважении границ Украины? Чхали все на эту политику. Сейчас главное сохранить страну,вооружаться и ждать момента,что бы ударить росии в спину,а момент будет,уверяю вас.
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26.04.2025 11:31 Ответить
якщо не виконувати умов, на яки ТИ сам погодився, а в нас це не президент, а парламент має погодитися шляхом ратифікації або прийняття закону, то будуть негативні наслідки для України, дуже погані наслідки
ніякий міжнародний арбітраж не допоможе
тому найкраще - висувати та просувати свої умови, наполягати на них
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26.04.2025 11:35 Ответить
накуя і для якого виконання були підписані Хельсінський акт,Будапештський папір???Давай потлумачення, а я Тобі кажу.Твоїми словамии, ((так у демократичній світовій політиці ЦЕ ДЕМОКРАТИЧНЕ ЛИЦЕМІРСТВО І БРЕХНЯ ,ПО ВІДНОШЕННІ ДО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ - не працює))
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26.04.2025 11:48 Ответить
підпиши муть, не виконай того, що підписав, і побачиш чим для тебе це закінчиться
Украіна не має в світі достатньої сили, щоби погоджуватися на муйню, а потім не виконувати це, мотивуючи тим, ми не хотіли та не розуміли того, що підписували
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26.04.2025 11:50 Ответить
Північна Корея. має достатньо сили.або Іран .???Чим Би закінчилося непідписання Україною Будапештської куйні.і чи була би сьогодні війна в Україні.якщо б не було підписано Будапештську лицемірну куйню(підкилимні домовленості американців і рашистів,про майбутнє знищення України,котре ми бачимо сьогодні)Маючи на озброєнні 200 МБР.???Давай "зафантазуй" ...
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26.04.2025 11:57 Ответить
якби, якби….
не фантазуй
є реалії сьогодення, тому треба виходити з цих реалій
за умови повної підтримки Китаєм України ми б мали змогу поводити себе у світі як північна Корея, проте такого нема
тому не треба нічого фантазувати, а висувати та просувати свої умови, наполягати на них, поступки не повинні бути на шкоду Україні
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26.04.2025 12:04 Ответить
тому не треба нічого фантазувати, а висувати та просувати свої умови, наполягати на них, поступки не повинні бути на шкоду Україні-(ПОСТУПКИ ОКУПАНТУ І АМЕРИКАНСЬКИМ АФЕРИСТАМ) БУЛИ ПРИ ПІДПИСАННІ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ. ПРОХОДИШ.
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26.04.2025 12:08 Ответить
вимагай надалі виконання будапештського меморандуму, дуже помічне, особливо з квітня 2014 року, бачу скільки ти для цього зробив за 11 років та чим це закінчилося словоблуддя для України
головне - зберегти Україну та її громадян, жодних поступок, а лише власні вимоги, вимагати яких виконання реально, не підписувати муйню
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26.04.2025 12:14 Ответить
"замполіт"..давай дальше ********** уступки України і її народу "рускому міру" .Ти що зробив???Крім агітації.за уступки ворогам українського народу.що більше зробив???
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26.04.2025 12:20 Ответить
не бреши
написав за свої умови та не підписувати муйню, почитай уважно
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26.04.2025 12:22 Ответить
проходь "патріотичний писар" і не бреши(((так у демократичній світовій політиці не працює
якщо так вчинити, то відберуть й те, що ще не надали та накладуть санкції, а потім й відсотки влуплять на борги України)))
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26.04.2025 12:24 Ответить
брехло тита повокатор кацапський, бо якраз саме я наполягаю на тому, щоби не підписувати шо попало, а ти агітуєш за черговий будапештський меморандум
кацапе, бояри немає, гуляй
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26.04.2025 12:27 Ответить
"замполіт" Тобі курсом рашистського корита-((((тому не треба нічого фантазувати, а висувати та просувати свої умови, наполягати на них, поступки не повинні бути на шкоду Україні-(ПОСТУПКИ ОКУПАНТУ І АМЕРИКАНСЬКИМ АФЕРИСТАМ) БУЛИ ПРИ ПІДПИСАННІ БУДАПЕШТСЬКОЇ БРЕХНІ. ПРОХОДИШ. йолоп є йолоп, але починає хамити і тим самим видає себе...
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26.04.2025 12:31 Ответить
до слова, зараз Україні пхають черговий будапештський меморандум, який не можна підписувати, тобто ту муйню трампівську не можна погоджувати
поти саме цього я і втикнувся
увімкни мізки, читай уважно
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26.04.2025 12:25 Ответить
Да сейчас можно согласится ,некоторое время выполнять,а потом когда настанет время,******* росию в спину, например когда начнется заварушка с Китаем,и нас после того что эта недострана тут натворила ,никто не осудит. Пример финны. Почитайте ,почему после второй мировой войны их никто не осудил,хотя они были на стороне Германии
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26.04.2025 12:07 Ответить
висувати та пропонувати свої умови ніхто нам не заборонить, вже із багатьма речами погодилися та підтримали, не підписувати нічого, що зашкодить Україні
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26.04.2025 12:15 Ответить
Ну як в світовій політиці роблять ми вже побачили на прикладі трампИ. Встановив, відмінив, а рух бабла не припинив. Тому один заплатив 200% мита, а інший по старим тарифам спрацював. І хто винний ? Я ж кажу, з трампаМИ треба працювати за їх інструментами. Тумблер "Дурка" включив і в режимі Автопілот. Куди винесе доля !
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26.04.2025 11:35 Ответить
ні, тільки висувати свої умови та наполягати на них, переконувати партнерів, тим більш є у нас підтримка, а це переговорний процес, може бути результат
трамп має право себе так поводити за правом сильного, тому йому пофуй
в України права сильного у світі немає, нажаль ми не субʼєкт, а обʼєкт у світовій політиці, проте до нас прислухаються
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26.04.2025 11:39 Ответить
Можна й так.
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26.04.2025 11:27 Ответить
Так ***** теж нелегітимний. Він вибори на окупованих територіях проводив? Проводив. А раз так то результати виборів не можуть бути легітимними. Чому ***** про це ніхто не каже?
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26.04.2025 11:35 Ответить
За кацапськими "Канонами" він, *****, легітимний. Та й їх вибори нам до біса. Основне, він стверджував що Лідор наш нелегітимний. Сам на гачок й клюнув. Як вони носяться зі Стамбульськими угодами ? ! А Рада нічого не ратифікувала. То продовжуйте з ними носитись доки вони у труху не перетворяться.
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26.04.2025 11:41 Ответить
Зеленський і Трамп провели зустріч і домовилися продовжить домовляння про домовленості...
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26.04.2025 12:13 Ответить
Если говорят что Зеленский еврей, то он бракованный.
Не умеет дипломатично подруливать Трампом.
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26.04.2025 11:14 Ответить
Зеленський не "єврей"... Бо вони юдаїсти... А Зеленський жере свинину. Крім того, євреї говорять на івриті - а Зеленський у івриті - "ні в зуб ногою"...
Таких, як він, ще в кінці 19 ст. одеські євреї називали "маланці"... Це були люди, що відреклися від своєї мови, віри і традицій. У ********* свті це люди з "постсовка", які розмовляють лише російською, ******* гроші та шанують Сталіна...
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26.04.2025 11:23 Ответить
о це тобі насрали у голову
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26.04.2025 11:25 Ответить
Доведи... Розбери мій коментар і АРГУМЕНТОВАНО доведи, в чому саме я не правий...
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26.04.2025 11:33 Ответить
а навіщо, твоє лайно розбирати ? ти кожного разу щось пишеш, а потім кажешь розбирайте лайно
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26.04.2025 11:40 Ответить
ти кожного разу пишеш сереш під моїми повідомленнями, і що мені кожного разу тобі відповідати?
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26.04.2025 11:55 Ответить
Я чекаю твоїх ДОВОДІВ - а не заяв типу : "Ти не правий, бо я в цьому впевнений..."
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26.04.2025 12:03 Ответить
100пудово!
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26.04.2025 11:27 Ответить
Мусульмани також не жруть сало у нас один жив казах. Головне - штори на вікнах закрити, щоб Аллах не бачив
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26.04.2025 11:31 Ответить
Ти погано знаєш іслам... Мухамед дозволив вживання "нехаляльних" продуктів, зазначивши що це дозволяється у випадку загрози життю мусульманина (голодної смерті від того, що "халяльні" продукти відсутні).
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26.04.2025 11:50 Ответить
І під час війни з невірними, щоб були сили воювати.
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26.04.2025 12:18 Ответить
Не "перегинай"...Їм і булгура з бараниною вистачало...
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26.04.2025 12:29 Ответить
У 1917 році в росіі прийшли до влади євреї, чи маланці?
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26.04.2025 11:44 Ответить
Никто в Одессе никогда не говорил на иврите, ну разве что туристы. А свинина не показатель
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26.04.2025 11:44 Ответить
Та ти шо!!! Правильно... На івриті (до 50-х років ХХ ст.), говорили тільки під час богослужінь... На івриті написані ВСІ релігійні тексти юдаїзму... Якою ж мовою євреї Одеси, по-твоєму, молилися? Вони ж якось Тору читали! Так само, за твоєю версією, українці, ще в радянські часи, не говорили церковнослов"янською - тільки читали Біблію, Новий Завіт, та молитви. У побуті євреї в Російській імперії та СРСР говорили на "ідіш" - єврейському "суржику на основі різноманітних діалектів німецької мови... А українці говорили, в побуті, українською. Зараз "обновлений" іврит - державна мова Ізраїлю...
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26.04.2025 12:01 Ответить
До євреїв відносять тих, у кого євреями є батько і мати. Здебільшого вони віруючі, тобто іудеї. Приміром хасиди. Проте є й такі, що віддають своїй релігії шану, допомагають синагозі, єврейській спільноті, але не є віруючими в загальноприйнятому розуміні цього слова.

До жидів відносять тих, у кого єврейкою є лише мати.

До маланців - у кого батько єврей.

Слід відмітити, що і жиди, і маланці туляться до євреїв, однако ті визнають за своїх лише жидів, хоча вважають їх другорядними євреями - оскільки жиди в більшості своїй акумулювали в собі гірші риси і єврейської нації, і будь-якої іншої, здебільшого європейської. Євреї не визнають за своїх маланців, хоча останні з усіх сил туляться до них. Цей поділ звичайно умовний, оскільки не має чітких граней розмежувань.
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26.04.2025 12:36 Ответить
ти дебіл
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26.04.2025 12:36 Ответить
А Нетаньяху єврей?
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26.04.2025 11:27 Ответить
Семіт.
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26.04.2025 12:06 Ответить
100 днів закінчилось чи ні ?
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26.04.2025 11:14 Ответить
поки що 96 днів
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26.04.2025 11:19 Ответить
Значить ще чотири дні читати якусь нісенітницю яку несе руда халва з Білого дому. Нехай би вже "умив руки" та дав добро на військову допомогу. Як і обіцяв "БЕЗМЕЖНУ".
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26.04.2025 11:24 Ответить
мабуть зєЧМО, чатувало Трампа біля туалету? в нікіфоров записував всі звуки..., розмови
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26.04.2025 11:15 Ответить
Не побились - уже добре
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26.04.2025 11:21 Ответить
Усе це схоже на дешевий тріллєр...
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26.04.2025 11:22 Ответить
Надіюсь хоч цього разу Зеленський одягнувся відповідно. Давно пора перестати корчити з себе військового. І одночасно надіюсь Венсу тепер навічно закриють вхід в Ватикан - щоб не базікав дурне про одяг та не доводив Пап Римських до смерті.
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26.04.2025 11:23 Ответить
вдітий нормально, в пальто чорне
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26.04.2025 11:25 Ответить
Кіньське?
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26.04.2025 11:48 Ответить
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26.04.2025 11:24 Ответить
де маринарка?
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26.04.2025 11:27 Ответить
старе фото з овального кабінету
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26.04.2025 11:28 Ответить
Биба и Боба,млять.
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26.04.2025 11:27 Ответить
Наслідки візита Венса, для Ватикану, ОЧЕВИДНІ!
Пройшло, 96 днів, сидіння трампа на посаді… а Папа Римський пішов …
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26.04.2025 11:27 Ответить
Так, все стало ясно. Справа не в "піжамі". І тупість ніякі вчителі вже не ... випрямлять. Краще заяву на стіл, автомат у зуби і на передову, щоб показати генералам як треба сидіти в окопі. Чи перебувати .... правильно ?
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26.04.2025 11:28 Ответить
Хто зловив вінок? Обидва ж ??
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26.04.2025 11:30 Ответить
А потім разом пустять "білий дим" над Ватиканом
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26.04.2025 11:44 Ответить
Песков сказал, шо энергетическое перемирие закончилось, и....?!?!?!
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26.04.2025 11:31 Ответить
ага , подстерег под туалетом и подсунул план пабеды и трамп им подтерся
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26.04.2025 11:31 Ответить
не заздрю я Саничу.
є люди, я якими взагалі простіше не розмовляти, бо вони відбиті наглухо. А тут так не можна
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26.04.2025 11:33 Ответить
я прочитав Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори з Папою Римським
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26.04.2025 11:34 Ответить
Оце залиже боневтік генерал-губернатору америці
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26.04.2025 11:35 Ответить
Після прощання перетруть - буде склоняти Зелю до свого бачення
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26.04.2025 11:40 Ответить
Нема про що розмовляти з тромбом! Це кончений підарас! Перший день після інавгурації його адміністрація прибрала з сайту Білого борделю безпековий договір підписаний Україною і США 13 Липня 2024 року.
ЦЕ *****!!
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26.04.2025 11:41 Ответить
Сразу поговорить не смогли. Обоих душили рыдания!
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26.04.2025 12:03 Ответить
Зеленскому надо сворачивать все эти договорняки с участием двух шулеров и уголовников. Иран не прогибается и Трамп ничего не может с этим сделать. Америкосы даже с хуситами ничего сделать не могут, а хуситы даже огрызаются ракетами по американским военным кораблям и не боятся. Почему наши власти постоянно перед кем-то пресмыкаются?
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26.04.2025 12:05 Ответить
Там дуже вибіркове пресмиканіє...
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26.04.2025 12:08 Ответить
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26.04.2025 12:11 Ответить
Щодо Криму :
США розуміють, що Україна ніколи не визнає Крим частиною РФ, і ніколи не змінить свою Конституцію.
Але США і РФ на пару можуть просунути міжнародне трактування кордонів України без Криму - якщо тільки Україна погодиться на, здавалося б, невеличку поступку
і "дозволити" США зробити те, що вони можуть зробити й без "дозволу" України.

Насправді такий наш "дозвіл" потім виявився б величезною стратегічною помилкою, як мінімум не меншою, ніж Будапештський меморандум.
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26.04.2025 12:12 Ответить
Знов буде те ж саме: Sign the fucking deal, vladimir. Or you'll have no country left soon.
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26.04.2025 12:12 Ответить
І шо, наш не наваляв старому пирдуну із білого дурдому Трампону? Жаль, жаль...
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26.04.2025 12:13 Ответить
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26.04.2025 12:15 Ответить
Про євреїв в Кацімперії.
Євреїв в Московії, як і серед інших країн з слов*янськими мовами, називали жидами. Жид це спотворене слово іудей з мов германської групи. І сьогодні в німецькій мові єврей це der Jude (юде).
Євреями іудеїв стали називати в Рашці при Катюхє ІІ Німфоманці. Слово євреї це спотворене слово гебраї, тобто люди, які творять молитви з текстів, написаних гебрайськими буквами.
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26.04.2025 12:31 Ответить
 
 