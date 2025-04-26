З’явилися кадри ранкової зустрічі Зеленського та Трампа: команди працюють над її продовженням. ФОТОрепортаж
Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному речник президента Сергій Никифоров.
За його словами, команди наразі працюють над організацією продовження зустрічі.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.
Топ коментарі
+21 Ярослав Викторович
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+21 zakvova
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+15 Ivan Iktor
показати весь коментар26.04.2025 13:09
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- Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.
- Да не согласен я.
- С кем? С Энгельсом или с Каутским?
- С обоими, - ответил Шариков.
обоє рябоє на стульчиках
.
Хоча дуже актуально і злободнєвно.
"...пачіму бєз галстука і кастюма?!....пачіму нє в тройкє...??"
..."нє в тройкє" с бубєнцамі !?
Плюнути, нічого не підписувати і шукати інших союзників
Ось бачите, вони самі відмовилися від своєї території.
Тому скасовуйте закони від 2014-го і 2017-го років, які підтверджують належність Криму Україні.
- дуже поважаю
- ти точно мене поважаєш ?
- дуже поважаю
- чому ти не кажеш що я геній ?
- дуже поважаю
білий дім через 15 хвилин: трамп і зе провели дуже продуктивну чудову геніальну конструктивну змістовну розмову.
Чи під "бабуїном" ви мали на увазі Трампа?
Трампова харізьма
Очєнь сільную даєт
Встряску організьма..." (с)
Вже в котре я говорю, що воно тупе та самозакохане падлдо, що шкодить Україні не менше, ніж московити, навіть своїм зовнішнім виглядом.
Воно не розуміє, що існують протоколи зустрічей, де є вимоги до дрес-коду і всюди лазить у "дороговалютному" мілітарі-стайлі. Невиконання вимог протоколу від початку може звести всі зусилля до нуля.
До того ж, як відомо, зустрічають по зовнішності. (хоча тут повна гармонія: що зовнішність, що розум - величина близька до нуля)
Але слід визнати: прогрес є - все ж був у чорному, а не в своєму улюбленому мілітарі стайлі....
это то, чем homo sapience (27%) отлисается от homo 95 kvartal (73%)
зустрічають по одягу ,а проводжають по розуму
бо )(уйло в костюмі
як "проводжають по розуму"-це як до нього відносяться, який результат зустрічі.
Так і було.
Візяли стільці, всілись в залі
І почали якусь розмову:
- Віддій ім Крим, ЗЕлене ти гівно.
- Готов віддати барін мій чубатий НО
Парламент маю кішеньковий но от НАРОД
За це мене він ....... прям у рот.
бо в нас нуль замість президента