З’явилися кадри ранкової зустрічі Зеленського та Трампа: команди працюють над її продовженням. ФОТОрепортаж

Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Суспільному речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, команди наразі працюють над організацією продовження зустрічі.









Читайте також: Білий дім назвав зустріч Трампа та Зеленського "продуктивною"

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.