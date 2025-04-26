Зеленський: Провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Сподіваємось на результат. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський підтвердив ранкову зустріч із президентом США Дональдом Трампом та назвав її "хорошою".
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе!", - зазначив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.
Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар26.04.2025 14:32
+23 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар26.04.2025 14:31
+18 Bob Fayn
показати весь коментар26.04.2025 14:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
сцятипил в очі пускати....
То хоч за рахунок України підніметься.
погрожував Мексиці, Канаді..захопленням Гренландії...нахєр послали..ввів Китайські мита--нахєр Китай послав Трампа...В Ізраїлі обіцяв армагедон терористам---всі чекали, немає ніякого армагедону..вчора терористи з тунелей напали на ізраїльський пост і вбили військових.
По сравнению с первым сроком у трампа команда некомпетентных клоунов-жополизов. И в отличии от команды первого срока трампа (один Помпео чего стоит, в положительном смысле) нынящняя команда не спорит с ним, не фильтрует его бред и трамп принимает ВСЕ дебильные решения от своих дилетантов-советников. При этом он по природе гопник и сам он нигде не разбирается.
У Украины появлся шанс.
"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...
Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
Надо думать как сейчас выжить.
Покриття якийсь бічовський лінолеум чи хз навіть що;
Системний блок стоїть просто посеред кімнати;
На задньому плані чи то криво схований в стіну кабель чи відклеєні шпалери;
На годиннику 14:38 а автор вже п'є;
П'є замість пива якусь спиртову мочу з 7.1 міцності;
Формат пива навіть не скло а бутилка (півторачка мабуть чи хз), чисто калібр непотребу на вокзалах;
Байдуже що це "пиво" шкідливе, воно навіть на смак жахливе.
Господи, з якими маргіналами доводиться сидіти на одному форумі. Пам'ятайте, коли хтось вам щось радить або видає якісь настанови - то він може це робити в дІрявих шортах з пляшкой мочі в руках!
подивимось, що вони учудять цього разу..
надія лише на Сили Оборони України..
Ще би на колінах, то точно історичною.
- Точно?
- Клянусь Папой
- А шо за них хочеш?
- Та мені вже нічо не надо, за амністію всьо шо хоч підпишу.
- Точно?
- Клянусь Папой.
Потомки воздвигнут монументы в честь великого и бесстрашного лидера, выдающегося военачальника.
В самый критический момент в истории страны, когда весь мир ожидал её скорого падения, молодой президент не дрогнул и не поддался панике.
Владимир Зеленский проявил личное мужество перед лицом многократно превосходящего врага, продемонстрировав беззаветную преданность долгу и Родине.
Он отличился выдающимися организаторскими способностями и исключительной работоспособностью.
В кратчайшие сроки ему удалось мобилизовать общество и ресурсы страны, чтобы дать достойный отпор полчищам захватчиков.
Его личная харизма, проницательность и способность принимать взвешенные решения объединили сторонников и укрепили международную коалицию в поддержку Украины.
Благодаря усилиям президента страна получила столь необходимую военную помощь, финансовую поддержку и содействие в защите беженцев.
Под его руководством Украина выстояла и продолжает наносить значительные потери противнику.
Сегодня мы вправе учредить орден за выдающиеся заслуги государственных деятелей.
Верховная Рада должна учредить орден «Гордость нации!» и первым наградить им Президента Украины - Верховного главнокомандующего.
Слава Украине!
Слава Президенту!