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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Зеленський: Провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Сподіваємось на результат. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ранкову зустріч із президентом США Дональдом Трампом та назвав її "хорошою".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе!", - зазначив Зеленський.

Зеленський та Трамп

Читайте також: З’явилися кадри ранкової зустрічі Зеленського та Трампа: команди працюють над її продовженням. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Трамп Дональд (5678)


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Топ коментарі
+24
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26.04.2025 14:32
+23
В тебе хлопче нема ні пімжака ні карт
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26.04.2025 14:31
+18
Трампу нікуди діватись..Трамп обісрався на всіх рівнях світової політики,так само ,як економічної..
То хоч за рахунок України підніметься.
погрожував Мексиці, Канаді..захопленням Гренландії...нахєр послали..ввів Китайські мита--нахєр Китай послав Трампа...В Ізраїлі обіцяв армагедон терористам---всі чекали, немає ніякого армагедону..вчора терористи з тунелей напали на ізраїльський пост і вбили військових.
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26.04.2025 14:30
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Запишуть в анали?
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26.04.2025 14:27 Відповісти
....обох
.
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26.04.2025 14:37 Відповісти
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26.04.2025 15:38 Відповісти
Трамп - поводиться, як піддослідна собака академіка Павлова, бо у нього на слова "рідкоземельні метали" спрацьовує рефлекс і починається інтенсивне слюновиділення. Є підозріння, що Трамп мислить спинним мозком.
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26.04.2025 16:12 Відповісти
Продовжує сцяти пил в очі пускати....
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26.04.2025 14:28 Відповісти
Ну, він же не сказав, що результат буде позитивним!
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26.04.2025 16:19 Відповісти
Трампу нікуди діватись..Трамп обісрався на всіх рівнях світової політики,так само ,як економічної..
То хоч за рахунок України підніметься.
погрожував Мексиці, Канаді..захопленням Гренландії...нахєр послали..ввів Китайські мита--нахєр Китай послав Трампа...В Ізраїлі обіцяв армагедон терористам---всі чекали, немає ніякого армагедону..вчора терористи з тунелей напали на ізраїльський пост і вбили військових.
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26.04.2025 14:30 Відповісти
Трамп--це 100 днів киздабольства.
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26.04.2025 14:32 Відповісти
Не относитесь к словам дегенератов с логикой нормального человека. Ему абсолютно похер на то, как оно есть на самом деле. Он скажет так, как посчитает нужным. И другие дегенераты будут ему радостно хлопать в ладоши и рассказывать какой он великий политик. Все, кстати, как и у нашего Зеленского. И даже набор фраз похож.
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26.04.2025 15:32 Відповісти
Мне трамп больше на яныка похож. Он тупее зели оказался. И зеля правильно все сделал, не прогнулся, потянул время и общается с ним, по сути, через прессу. Трамп прессу как огня боится. И теперь проясняется, что трамп не такой уж и крутой. И обсираться стал везде, куда бы он не прикасался.

По сравнению с первым сроком у трампа команда некомпетентных клоунов-жополизов. И в отличии от команды первого срока трампа (один Помпео чего стоит, в положительном смысле) нынящняя команда не спорит с ним, не фильтрует его бред и трамп принимает ВСЕ дебильные решения от своих дилетантов-советников. При этом он по природе гопник и сам он нигде не разбирается.

У Украины появлся шанс.
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26.04.2025 15:50 Відповісти
У нас был шанс в 2019. Мы его просрали и платим за это сейчас ужасную цену. И повторю что уже писал.

"Надо просто перестать стрелять"
"Посмотреть ***** в глаза"
"Стереть границы в своей голове"
"***** тоже хочет мира"
"В войне виноват предшественник, она была ему выгодна"
"Закончу войну за 24 часа\100 дней\год"
...

Когда говоришь одну из фраз приходится уточнять кто автор - Зеленский или Трамп. Интересно, как Зеле понимать что в США сейчас сидит его полная копия?
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26.04.2025 16:19 Відповісти
Хватит прошлым жить.
Надо думать как сейчас выжить.
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26.04.2025 16:37 Відповісти
Ого сколько фраз. А сам где воюешь, диван?
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26.04.2025 16:40 Відповісти
В тебе хлопче нема ні пімжака ні карт
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26.04.2025 14:31 Відповісти
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26.04.2025 15:13 Відповісти
Зато є камуфляжні рейтузи, а це вже музейний експонат, в музєй полє чудєс
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26.04.2025 15:30 Відповісти
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26.04.2025 14:32 Відповісти
Ещё бы под стульями венс пьяный лежал
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26.04.2025 14:34 Відповісти
А шо пиво ? той монах в рясі подає ?
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26.04.2025 14:34 Відповісти
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26.04.2025 14:38 Відповісти
Килим на підлозі;
Покриття якийсь бічовський лінолеум чи хз навіть що;
Системний блок стоїть просто посеред кімнати;
На задньому плані чи то криво схований в стіну кабель чи відклеєні шпалери;
На годиннику 14:38 а автор вже п'є;
П'є замість пива якусь спиртову мочу з 7.1 міцності;
Формат пива навіть не скло а бутилка (півторачка мабуть чи хз), чисто калібр непотребу на вокзалах;
Байдуже що це "пиво" шкідливе, воно навіть на смак жахливе.

Господи, з якими маргіналами доводиться сидіти на одному форумі. Пам'ятайте, коли хтось вам щось радить або видає якісь настанови - то він може це робити в дІрявих шортах з пляшкой мочі в руках!
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26.04.2025 14:53 Відповісти
У вас камін, з погруддям Герцена на ньому?Калітесь!
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26.04.2025 16:19 Відповісти
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26.04.2025 14:45 Відповісти
після цієї зустрічі у Трампа з"явиться ще одна кнопка (крім кнопки "Соса-Сола") - і це буде кнопка "Оболонь" (не безалкогольне )
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26.04.2025 15:17 Відповісти
Як вона може не стати історичною за такого антуражу? Чувак в кросовках щось тре у Ватикані президентові США, сидячи на стільцях. Холст, масло.
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26.04.2025 14:33 Відповісти
президент США ? і єго маладая *******...что то дєлают..
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26.04.2025 14:36 Відповісти
Головне щоб не у пинеходах на підборах як у твого *****. Правда, Николай?
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26.04.2025 14:52 Відповісти
Тобі головне аби якусь херню ротом висрати,як потужний боневтік,а має вона сенс чи ні це не має значеня,правда флор?
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26.04.2025 16:38 Відповісти
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26.04.2025 14:34 Відповісти
не то ліцо.....
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26.04.2025 15:46 Відповісти
Це ж Кім з Миколаєва , а не Зе
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26.04.2025 16:19 Відповісти
кімзе
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26.04.2025 16:21 Відповісти
Головне щоб потужно!
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26.04.2025 14:35 Відповісти
Тромб сидить згорбившись , явно почуває себе непевно - це тобі не в оральному кабінеті , серед своїх МАГАдрочерів ...
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26.04.2025 14:36 Відповісти
Трамп намагається почути, яку херню зеленський своїм хрипатим голосом несе.
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26.04.2025 16:41 Відповісти
Фотка точно буде історична!
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26.04.2025 14:37 Відповісти
до обох шоуменів довіри геть нема ніякої..
подивимось, що вони учудять цього разу..
надія лише на Сили Оборони України..
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26.04.2025 14:38 Відповісти
На "повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни" (в інтерпритації Зе) Трап не погодиться, тому що ***** на таке не піде.
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26.04.2025 14:43 Відповісти
Тут дехто вже встиг постібатись. Звичайно, на Старій площі працюють без вихідних. Але фото насправді епічні
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26.04.2025 14:44 Відповісти
Фотка із серії "позолоті ручку мілок"
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26.04.2025 14:46 Відповісти
Як би вдалося хоча б вламати Трампа продати нам системи Петріот і ракети до них,то зустріч вже можна було б вважати хорошою
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26.04.2025 14:46 Відповісти
Дякую, дякую, дякую. І ще раз - дякую.
Ще би на колінах, то точно історичною.
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26.04.2025 14:52 Відповісти
Та не вже? Картину забув трамбону подарувати. Тому до твого ***** в очевидь не дотягує
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26.04.2025 14:58 Відповісти
Та йди вже проспись,може протрезвієш, молороське бидло.
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26.04.2025 16:43 Відповісти
Яке приниження для Трамба. Костюма Зєля так і не одяг.
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26.04.2025 14:59 Відповісти
історична зустріч замирюхи з віддякухою
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26.04.2025 15:11 Відповісти
Та якась гарна, вже все вирішено.
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26.04.2025 15:27 Відповісти
Два брати-близнюки. У обох все чудово і потужно
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26.04.2025 15:35 Відповісти
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26.04.2025 15:40 Відповісти
- Я копалини не трогав, я тільки те що зверху забрав
- Точно?
- Клянусь Папой
- А шо за них хочеш?
- Та мені вже нічо не надо, за амністію всьо шо хоч підпишу.
- Точно?
- Клянусь Папой.
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26.04.2025 16:25 Відповісти
Добре, якщо Трамп зрозумів половину з сказаного Шашличним
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26.04.2025 15:41 Відповісти
Украина вправе гордиться своим президентом - он навсегда вписал своё имя в мировую историю.
Потомки воздвигнут монументы в честь великого и бесстрашного лидера, выдающегося военачальника.
В самый критический момент в истории страны, когда весь мир ожидал её скорого падения, молодой президент не дрогнул и не поддался панике.
Владимир Зеленский проявил личное мужество перед лицом многократно превосходящего врага, продемонстрировав беззаветную преданность долгу и Родине.
Он отличился выдающимися организаторскими способностями и исключительной работоспособностью.
В кратчайшие сроки ему удалось мобилизовать общество и ресурсы страны, чтобы дать достойный отпор полчищам захватчиков.
Его личная харизма, проницательность и способность принимать взвешенные решения объединили сторонников и укрепили международную коалицию в поддержку Украины.
Благодаря усилиям президента страна получила столь необходимую военную помощь, финансовую поддержку и содействие в защите беженцев.
Под его руководством Украина выстояла и продолжает наносить значительные потери противнику.
Сегодня мы вправе учредить орден за выдающиеся заслуги государственных деятелей.
Верховная Рада должна учредить орден «Гордость нации!» и первым наградить им Президента Украины - Верховного главнокомандующего.
Слава Украине!
Слава Президенту!
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26.04.2025 15:58 Відповісти
Потужно, блд! Але все мимо.
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26.04.2025 16:15 Відповісти
нуууу дуууууууже ХОРОША ЗУСТРІЧ НАЙВЕЛИЧНІШИХ ******** ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
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26.04.2025 16:15 Відповісти
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26.04.2025 16:30 Відповісти
Требу було лєща відвісити рижому клоуну...
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26.04.2025 16:36 Відповісти
 
 