Зеленський: Провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Сподіваємось на результат. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ранкову зустріч із президентом США Дональдом Трампом та назвав її "хорошою".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе!", - зазначив Зеленський.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.