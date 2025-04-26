Росія має предметно продемонструвати волю до миру, - Мелоні після зустрічі з Зеленським

У суботу, 26 квітня, у Римі президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провели зустріч.

Про це йдеться у повідомленні італійського уряду, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України.

Від імені італійського уряду Мелоні висловила співчуття жертвам нещодавніх російських атак, підтвердивши своє рішуче засудження таких дій та наголосивши на нагальній необхідності негайного та безумовного припинення вогню, а також на необхідності конкретного зобов'язання Москви розпочати мирний процес.

"Прем'єр-міністерка привітала повну готовність України до негайного припинення вогню. Тепер очікується, що Росія також предметно продемонструє свою волю до миру",- сказано в повідомленні італійського уряду.

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Окрім цього, як повідомляє ANSA, Мелоні висловила задоволення зустріччю президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського у соборі Святого Петра перед похороном Папи Франциска.

"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які розмовляють про мир на похороні "Папи миру", має величезне значення. Історичний день", - заявила політикиня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

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