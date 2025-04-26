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Новини Зустріч Зеленського з Мелоні
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Росія має предметно продемонструвати волю до миру, - Мелоні після зустрічі з Зеленським

Зеленський зустрівся з Мелоні

У суботу, 26 квітня, у Римі президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провели зустріч.

Про це йдеться у повідомленні італійського уряду, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі лідери підтвердили свою підтримку зусиль президента США Дональда Трампа, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру, який забезпечить майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України.

Від імені італійського уряду Мелоні висловила співчуття жертвам нещодавніх російських атак, підтвердивши своє рішуче засудження таких дій та наголосивши на нагальній необхідності негайного та безумовного припинення вогню, а також на необхідності конкретного зобов'язання Москви розпочати мирний процес.

"Прем'єр-міністерка привітала повну готовність України до негайного припинення вогню. Тепер очікується, що Росія також предметно продемонструє свою волю до миру",- сказано в повідомленні італійського уряду.

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Окрім цього, як повідомляє ANSA, Мелоні висловила задоволення зустріччю президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського у соборі Святого Петра перед похороном Папи Франциска.

"Бачити Дональда Трампа і Володимира Зеленського, які розмовляють про мир на похороні "Папи миру", має величезне значення. Історичний день", - заявила політикиня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Папа Римський (318) похорон (1286) Мелоні Джорджа (138)


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Топ коментарі
+2
... а у Меланії Трамп сьогодні - 55-й день народження... з чорною вуаллю на голові...

Рим, площа Святого Петра /на похоронах Папи Франциска/

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26.04.2025 18:37
+1
Це як злодій повінен хотіти повернути вкрадене.Хто таке бачив? У кого е таки приклади?
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26.04.2025 18:29
+1
Знову пусті балачки про волю кацапів до миру. Нема чого там про мир предметно демонструвати, вони кожен день час хвилину наявно демонструють лише війну.
Так було і так буде далі назавжди, людожер не буде їсти кульбабки, він завжди буде шукати людської крови.
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26.04.2025 18:34
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Кому похорони - кому переговори
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26.04.2025 18:27 Відповісти
... а у Меланії Трамп сьогодні - 55-й день народження... з чорною вуаллю на голові...

Рим, площа Святого Петра /на похоронах Папи Франциска/

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26.04.2025 18:37 Відповісти
Чорна вдова
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26.04.2025 18:40 Відповісти
а хто був перший?
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26.04.2025 18:41 Відповісти
От - от
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26.04.2025 18:46 Відповісти
Красуня і Чудовисько.
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26.04.2025 18:45 Відповісти
Гарна жінка.
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26.04.2025 19:41 Відповісти
Хто ж проти
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26.04.2025 19:48 Відповісти
І розумна,),
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26.04.2025 19:53 Відповісти
Це рідкість
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26.04.2025 19:55 Відповісти
І щось мені здається,, що у її стосунках з нашим Атцом,) не все так Адназначно,),)),
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26.04.2025 20:03 Відповісти
І Це,) - небеспечно,))
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26.04.2025 19:55 Відповісти
Це як злодій повінен хотіти повернути вкрадене.Хто таке бачив? У кого е таки приклади?
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26.04.2025 18:29 Відповісти
Краще б предсмертно!
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26.04.2025 18:32 Відповісти
Знову пусті балачки про волю кацапів до миру. Нема чого там про мир предметно демонструвати, вони кожен день час хвилину наявно демонструють лише війну.
Так було і так буде далі назавжди, людожер не буде їсти кульбабки, він завжди буде шукати людської крови.
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26.04.2025 18:34 Відповісти
Только если в дверях "фаберже" прищемить...
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26.04.2025 18:34 Відповісти
А с хера-лі Путіну це робити? Ось би балістика прилетіла в Москву, він ссикло, може і запросить миру. Путні обожнює балаболів, обожнює, коли його вмовляють.
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26.04.2025 18:37 Відповісти
Перетворили похорони в "особисту фотосесію" і "підняття рейтингів в месенджерах"....
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26.04.2025 18:41 Відповісти
Шашличник дорвався до мікрофону і фотосесій
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26.04.2025 19:15 Відповісти
Тай йди вже *****., може ти поїхдеш похрюкаєш?? ру-хру-ру-хру,, кацапи ******,(
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26.04.2025 19:44 Відповісти
 
 