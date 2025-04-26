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Новини зустріч Зеленського зі Стармером
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Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії

Зеленський розпочав зустріч зі Стармером

У резиденції посла Великої Британії в Італії розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, серед тем зустрічі - війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Стармер Кір (191)


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101-ша зустріч.
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26.04.2025 15:22 Відповісти
Єдиний гарант, що залишився із "халабуди будапештської"....
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26.04.2025 15:23 Відповісти
******!
трамп, макрон...
стармер?
де,фотка мужиков на одинці?
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26.04.2025 15:27 Відповісти
"фотка мужиков на одинці" не на часі - фотограф лишній....
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26.04.2025 15:35 Відповісти
Уявимо собі, що за всі 6 років ми не чули і не читали жодного слова, що казав херпіду у своїх дебільних відосіках чи на різних зустрічах за кордоном. От не чули нічого! Але! Уважно спостерігаємо за результатами його діяльності - тобто аналізуємо, що воно робить і чи є з того користь Україні!?!?!? І що???? Хоч щось одне є, що воно зробило на користь України????? Зробило, а не сказало!!!!!!
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26.04.2025 15:27 Відповісти
не для того мама квіточку ростила, щоб на користь робити....
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26.04.2025 15:32 Відповісти
найвеличніше ЗЕро...
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26.04.2025 15:44 Відповісти
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
25 квіт.
Відмова інвесторів у
реструктуризації Україні $2,6 млрд. боргу - це така отвєтка нашим "менеджерам" за їхні закупівлі російського обладнання, "марафон" та інше потужне барахління на чужі гроші.

Схоже, забитий зелений болт повертається бумерангом, чекаємо гасел "МВФ - чмо!"
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26.04.2025 15:49 Відповісти
 
 