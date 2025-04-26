Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії

У резиденції посла Великої Британії в Італії розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, серед тем зустрічі - війна, подальша підтримка України та результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.