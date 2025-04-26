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Новини Зустріч Трампа та Зеленського
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Трамп вже вилетів із Риму до Вашингтона, - Sky News

Трамп покинув Рим

Після завершення церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент США Дональд Трамп вилетів із Риму до Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Sky News.

Як зазначається, Трамп вилетів із Риму до Вашингтона на Air Force One незабаром після похорону Папи Франциска.

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Раніше повідомлялося, що Трамп та Зеленський домовились провести ще одну зустріч після прощання з понтифіком. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Трамп Дональд (5678)


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Топ коментарі
+5
Ця поразка трапилась ще в 2019. Сьогодні маємо наслідки. Найгірше ще попереду, бо херпіду буде розстрілювати людей на Майдані.
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26.04.2025 15:14
+4
Одне питання, як зелений зрадник пояснить народу свою капітуляцію перед своїм господарем пуйлом?

Коли рашисти вдарили корейською ракетою по житловому будинку в Києві, відразу повинен бути удар українськими ракетами Нептун по Москві.
Але нічого подібного не відбулось, бо немає ніяких ракет Нептун, про які брехав Зеля, що їх багато зараз виробляється.
Ми отримали поразку через брехню зелі, який постійно бреше та працює на пуйла.
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26.04.2025 15:05
+3
нєнє!
кровоточачий сфінктер...
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26.04.2025 15:02
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26.04.2025 14:59 Відповісти
Синяк під оком є?
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26.04.2025 15:00 Відповісти
нєнє!
кровоточачий сфінктер...
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26.04.2025 15:02 Відповісти
Цікаво, що Трамп відповів на мольбу нелоха про дозвіл на фальшування виборів? Бо це було найперше і найголовніше питання заради якого херпіду мучився на церемонії, а не десь розважався, як завжди.
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26.04.2025 15:01 Відповісти
такі питання не обговорюються - такі питання "ставляться ребром" і стають в позу....
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26.04.2025 15:03 Відповісти
вибори?
вибори, це пожиттєвий вирок зе!шоблі!!!
пружина стиснута до перегріву!
це, буде черговий шок для рожевих лєваків толєрастів паціфістів!
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26.04.2025 15:08 Відповісти
Одне питання, як зелений зрадник пояснить народу свою капітуляцію перед своїм господарем пуйлом?

Коли рашисти вдарили корейською ракетою по житловому будинку в Києві, відразу повинен бути удар українськими ракетами Нептун по Москві.
Але нічого подібного не відбулось, бо немає ніяких ракет Нептун, про які брехав Зеля, що їх багато зараз виробляється.
Ми отримали поразку через брехню зелі, який постійно бреше та працює на пуйла.
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26.04.2025 15:05 Відповісти
Всем руководит Абрамович, да тот самый , лучший друг путинаа
главный распорядитель Стамбульского самита март 2022г.
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26.04.2025 15:21 Відповісти
Та Нептун для цього і не підійде. Потрібна така ракета, як "Грім-2", тільки значно модернізована зі збільшеною дальністю та огинанням рельєфу.
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26.04.2025 15:41 Відповісти
Так могло б бути, якби Україна воювала сама, а не була залежна від кожного зустрічного західного лайна, яке й визначає, куди та чим можна відповідати. Територія ********** - то для них *священна корова*,не кажучи вже про масквабад. І ви це добре знаєте. Але передруковуєте тупо методичку.
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26.04.2025 15:44 Відповісти
Ця поразка трапилась ще в 2019. Сьогодні маємо наслідки. Найгірше ще попереду, бо херпіду буде розстрілювати людей на Майдані.
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26.04.2025 15:14 Відповісти
втече - перший постріл по людях? - втече в південну афро
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26.04.2025 15:23 Відповісти
Точно в 19? А як подумати?
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26.04.2025 15:45 Відповісти
У 10 почали, у 19 завершили.
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26.04.2025 16:12 Відповісти
Ну тут таке: сьогодні ти Херпіду, а завтра вже Пішовнахер!
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26.04.2025 16:25 Відповісти
Було б добре, але упоротого зелохторату ще багато. Вони так і не відмили мізки від лайна, насраного ще в 2019.
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26.04.2025 16:27 Відповісти
Текстильне.

Поки що про це не писали, але Володимир Зеленський на сьогоднішніх заходах прощання з Папою Римським був в одязі від українського виробника, це тм viktoranisimov.

Думаю, що це дуже правильна ідея - почати відходити від звичного образа, але не кардинально, бо війна продовжується. Тому ми бачимо дуже стриманий, але стильний костюм (піджак/брюки) та сорочку, які пошив відомий український дизайнер Віктор Анісімов.
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26.04.2025 15:20 Відповісти
Упоротим зебілам зайде. Дадуть йому 146% рейтингу. Д. біли, лять.
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26.04.2025 16:02 Відповісти
падажите зелемський анонсував нам ще одну зустріч з трампом? Як так? два клоуни - жовтий і зелений!
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26.04.2025 15:22 Відповісти
Щоб він не долетів.
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26.04.2025 15:24 Відповісти
Трамп вже в Флориді - ганяє по полю м"ячика
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26.04.2025 15:24 Відповісти
Скоріше грає в кишеньковий більярд
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26.04.2025 15:52 Відповісти
Трамп вже вилетів....
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26.04.2025 15:29 Відповісти
А я оце збираюсь покакати.
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26.04.2025 15:44 Відповісти
Аби ж ,**** десь пропав над Бермудами. Але ж ні. Вже в гольф напевно грає,падло.
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26.04.2025 15:55 Відповісти
Тромб втік!! Ловіть його… ловіть!
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26.04.2025 16:26 Відповісти
 
 