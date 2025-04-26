Трамп вже вилетів із Риму до Вашингтона, - Sky News

Після завершення церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент США Дональд Трамп вилетів із Риму до Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Sky News.

Як зазначається, Трамп вилетів із Риму до Вашингтона на Air Force One незабаром після похорону Папи Франциска.

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Раніше повідомлялося, що Трамп та Зеленський домовились провести ще одну зустріч після прощання з понтифіком. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.