Трамп вже вилетів із Риму до Вашингтона, - Sky News
Після завершення церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент США Дональд Трамп вилетів із Риму до Вашингтона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Sky News.
Як зазначається, Трамп вилетів із Риму до Вашингтона на Air Force One незабаром після похорону Папи Франциска.
Раніше повідомлялося, що Трамп та Зеленський домовились провести ще одну зустріч після прощання з понтифіком. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.
Топ коментарі
+5 Olga A #374484
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+4 Николай Влад
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+3 Begemot Pepa
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кровоточачий сфінктер...
вибори, це пожиттєвий вирок зе!шоблі!!!
пружина стиснута до перегріву!
це, буде черговий шок для рожевих лєваків толєрастів паціфістів!
Коли рашисти вдарили корейською ракетою по житловому будинку в Києві, відразу повинен бути удар українськими ракетами Нептун по Москві.
Але нічого подібного не відбулось, бо немає ніяких ракет Нептун, про які брехав Зеля, що їх багато зараз виробляється.
Ми отримали поразку через брехню зелі, який постійно бреше та працює на пуйла.
главный распорядитель Стамбульского самита март 2022г.
Поки що про це не писали, але Володимир Зеленський на сьогоднішніх заходах прощання з Папою Римським був в одязі від українського виробника, це тм viktoranisimov.
Думаю, що це дуже правильна ідея - почати відходити від звичного образа, але не кардинально, бо війна продовжується. Тому ми бачимо дуже стриманий, але стильний костюм (піджак/брюки) та сорочку, які пошив відомий український дизайнер Віктор Анісімов.