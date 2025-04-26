РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9670 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
2 675 31

Трамп уже вылетел из Рима в Вашингтон, - Sky News.

Трамп покинул Рим

После завершения церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент США Дональд Трамп вылетел из Рима в Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Sky News.

Как отмечается, Трамп вылетел из Рима в Вашингтон на Air Force One вскоре после похорон Папы Франциска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Появились кадры утренней встречи Зеленского и Трампа: команды работают над ее продолжением. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский договорились провести еще одну встречу после прощания с понтификом. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Трамп Дональд (5260)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Одне питання, як зелений зрадник пояснить народу свою капітуляцію перед своїм господарем пуйлом?

Коли рашисти вдарили корейською ракетою по житловому будинку в Києві, відразу повинен бути удар українськими ракетами Нептун по Москві.
Але нічого подібного не відбулось, бо немає ніяких ракет Нептун, про які брехав Зеля, що їх багато зараз виробляється.
Ми отримали поразку через брехню зелі, який постійно бреше та працює на пуйла.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:05
+6
Ця поразка трапилась ще в 2019. Сьогодні маємо наслідки. Найгірше ще попереду, бо херпіду буде розстрілювати людей на Майдані.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:14
+5
нєнє!
кровоточачий сфінктер...
показать весь комментарий
26.04.2025 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

показать весь комментарий
26.04.2025 14:59 Ответить
Синяк під оком є?
показать весь комментарий
26.04.2025 15:00 Ответить
нєнє!
кровоточачий сфінктер...
показать весь комментарий
26.04.2025 15:02 Ответить
Цікаво, що Трамп відповів на мольбу нелоха про дозвіл на фальшування виборів? Бо це було найперше і найголовніше питання заради якого херпіду мучився на церемонії, а не десь розважався, як завжди.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:01 Ответить
такі питання не обговорюються - такі питання "ставляться ребром" і стають в позу....
показать весь комментарий
26.04.2025 15:03 Ответить
вибори?
вибори, це пожиттєвий вирок зе!шоблі!!!
пружина стиснута до перегріву!
це, буде черговий шок для рожевих лєваків толєрастів паціфістів!
показать весь комментарий
26.04.2025 15:08 Ответить
Одне питання, як зелений зрадник пояснить народу свою капітуляцію перед своїм господарем пуйлом?

Коли рашисти вдарили корейською ракетою по житловому будинку в Києві, відразу повинен бути удар українськими ракетами Нептун по Москві.
Але нічого подібного не відбулось, бо немає ніяких ракет Нептун, про які брехав Зеля, що їх багато зараз виробляється.
Ми отримали поразку через брехню зелі, який постійно бреше та працює на пуйла.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:05 Ответить
Всем руководит Абрамович, да тот самый , лучший друг путинаа
главный распорядитель Стамбульского самита март 2022г.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:21 Ответить
Та Нептун для цього і не підійде. Потрібна така ракета, як "Грім-2", тільки значно модернізована зі збільшеною дальністю та огинанням рельєфу.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:41 Ответить
Так могло б бути, якби Україна воювала сама, а не була залежна від кожного зустрічного західного лайна, яке й визначає, куди та чим можна відповідати. Територія ********** - то для них *священна корова*,не кажучи вже про масквабад. І ви це добре знаєте. Але передруковуєте тупо методичку.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:44 Ответить
Ця поразка трапилась ще в 2019. Сьогодні маємо наслідки. Найгірше ще попереду, бо херпіду буде розстрілювати людей на Майдані.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:14 Ответить
втече - перший постріл по людях? - втече в південну афро
показать весь комментарий
26.04.2025 15:23 Ответить
Точно в 19? А як подумати?
показать весь комментарий
26.04.2025 15:45 Ответить
У 10 почали, у 19 завершили.
показать весь комментарий
26.04.2025 16:12 Ответить
Ну тут таке: сьогодні ти Херпіду, а завтра вже Пішовнахер!
показать весь комментарий
26.04.2025 16:25 Ответить
Було б добре, але упоротого зелохторату ще багато. Вони так і не відмили мізки від лайна, насраного ще в 2019.
показать весь комментарий
26.04.2025 16:27 Ответить
Текстильне.

Поки що про це не писали, але Володимир Зеленський на сьогоднішніх заходах прощання з Папою Римським був в одязі від українського виробника, це тм viktoranisimov.

Думаю, що це дуже правильна ідея - почати відходити від звичного образа, але не кардинально, бо війна продовжується. Тому ми бачимо дуже стриманий, але стильний костюм (піджак/брюки) та сорочку, які пошив відомий український дизайнер Віктор Анісімов.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:20 Ответить
Упоротим зебілам зайде. Дадуть йому 146% рейтингу. Д. біли, лять.
показать весь комментарий
26.04.2025 16:02 Ответить
падажите зелемський анонсував нам ще одну зустріч з трампом? Як так? два клоуни - жовтий і зелений!
показать весь комментарий
26.04.2025 15:22 Ответить
Щоб він не долетів.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:24 Ответить
Трамп вже в Флориді - ганяє по полю м"ячика
показать весь комментарий
26.04.2025 15:24 Ответить
Скоріше грає в кишеньковий більярд
показать весь комментарий
26.04.2025 15:52 Ответить
В його віці вже не існує фаберже, як і мозоку!
показать весь комментарий
26.04.2025 16:55 Ответить
Трамп вже вилетів....
показать весь комментарий
26.04.2025 15:29 Ответить
А я оце збираюсь покакати.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:44 Ответить
Аби ж ,**** десь пропав над Бермудами. Але ж ні. Вже в гольф напевно грає,падло.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:55 Ответить
Тромб втік!! Ловіть його… ловіть!
показать весь комментарий
26.04.2025 16:26 Ответить
 
 