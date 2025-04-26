Трамп уже вылетел из Рима в Вашингтон, - Sky News.
После завершения церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент США Дональд Трамп вылетел из Рима в Вашингтон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Sky News.
Как отмечается, Трамп вылетел из Рима в Вашингтон на Air Force One вскоре после похорон Папы Франциска.
Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский договорились провести еще одну встречу после прощания с понтификом. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.
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кровоточачий сфінктер...
вибори, це пожиттєвий вирок зе!шоблі!!!
пружина стиснута до перегріву!
це, буде черговий шок для рожевих лєваків толєрастів паціфістів!
Коли рашисти вдарили корейською ракетою по житловому будинку в Києві, відразу повинен бути удар українськими ракетами Нептун по Москві.
Але нічого подібного не відбулось, бо немає ніяких ракет Нептун, про які брехав Зеля, що їх багато зараз виробляється.
Ми отримали поразку через брехню зелі, який постійно бреше та працює на пуйла.
главный распорядитель Стамбульского самита март 2022г.
Поки що про це не писали, але Володимир Зеленський на сьогоднішніх заходах прощання з Папою Римським був в одязі від українського виробника, це тм viktoranisimov.
Думаю, що це дуже правильна ідея - почати відходити від звичного образа, але не кардинально, бо війна продовжується. Тому ми бачимо дуже стриманий, але стильний костюм (піджак/брюки) та сорочку, які пошив відомий український дизайнер Віктор Анісімов.