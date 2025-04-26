Трамп уже вылетел из Рима в Вашингтон, - Sky News.

После завершения церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент США Дональд Трамп вылетел из Рима в Вашингтон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Sky News.

Как отмечается, Трамп вылетел из Рима в Вашингтон на Air Force One вскоре после похорон Папы Франциска.

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Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский договорились провести еще одну встречу после прощания с понтификом. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.