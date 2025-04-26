Зеленський та Макрон зустрічаються тет-а-тет у Римі. ФОТО

Сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомив у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбувається зараз зустріч Зеленського та Макрона тет-а-тет щодо подальших мирних зусиль", - написав він.

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Більше про зустріч Зеленського та Макрона наразі не відомо.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.