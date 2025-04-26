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Новини Фото Зустріч Зеленського з Макроном
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Зеленський та Макрон зустрічаються тет-а-тет у Римі. ФОТО

Сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомив у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбувається зараз зустріч Зеленського та Макрона тет-а-тет щодо подальших мирних зусиль", - написав він.

Також читайте: З’явилися кадри ранкової зустрічі Зеленського та Трампа: команди працюють над її продовженням. ФОТОрепортаж

Зеленський та Макрон

Більше про зустріч Зеленського та Макрона наразі не відомо.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) Макрон Емманюель (1459)


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Топ коментарі
+6
Ми не встигли ще всі меми з попереднім фото зробити, а вони вже нове виклали
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26.04.2025 14:51
+2
Турборежим !
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26.04.2025 15:00
+1
І тут буде - дякую. Але вже тет-а-тет.
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26.04.2025 14:54
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Ми не встигли ще всі меми з попереднім фото зробити, а вони вже нове виклали
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26.04.2025 14:51 Відповісти
Турборежим !
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26.04.2025 15:00 Відповісти
І тут буде - дякую. Але вже тет-а-тет.
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26.04.2025 14:54 Відповісти
Бач як Папа підсобив!
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26.04.2025 14:57 Відповісти
Коли з`явиться така новина: "Сьогодні, 26 квітня 202Х року після церемонії прощання із диктатором путіном та його поплічниками, президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном...."
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26.04.2025 14:58 Відповісти
Дуже сподіваюся, що на той час Президентом будет не янелох, а Порошенко!
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26.04.2025 16:25 Відповісти
"Ядрьону" парасольку бачу, майже....
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26.04.2025 15:01 Відповісти
Тут стульчики поудобней то будут..
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26.04.2025 15:11 Відповісти
Пана Макрона українці *******!!!!!!!!!! Єдиний міжнародний політик, який щирий з українцями і відчуває нашу біль!!!!!!!! Звісно, він не всесильний, АЛЕ він НЕ аферист і це радує!!! Вірю, що саме пан Макрон зробить ВСЕ, що зможе, без лукавства!!!!!!! І без зловживання!!!!!!!!!!!!
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26.04.2025 15:25 Відповісти
А де шашлик?
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26.04.2025 15:36 Відповісти
Здається, вони замутили спільний бізнес і зустрічаються під приводом посилення ППО або безпекових гарантій.
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26.04.2025 15:43 Відповісти
В Макрона теж вимолює закрити очі на його фальсіфікації на виборах))
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26.04.2025 16:23 Відповісти
Ну зустрічаються,і що?
Макрон щось наобіцяє,запевнмть у непохитній підтримці,потім якийсь оленевод шойгу грізно тупне ніжкою,пригрозить застосувати ядерку,і Макрон потихеньку дасть задню.Всі вони сцикуни.От сьогодні рашистський говноліт порушив повітряний простір Польщі,які дії?.
Коли Ердоган завалив рашистське корито,що ****о зробив?Три дні турецькі помідори давив бульдозерами і тижнів п'ять не купував...
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26.04.2025 16:26 Відповісти
 
 