Зеленський та Макрон зустрічаються тет-а-тет у Римі. ФОТО
Сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомив у соцмережі Х голова МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Відбувається зараз зустріч Зеленського та Макрона тет-а-тет щодо подальших мирних зусиль", - написав він.
Більше про зустріч Зеленського та Макрона наразі не відомо.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.
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Макрон щось наобіцяє,запевнмть у непохитній підтримці,потім якийсь оленевод шойгу грізно тупне ніжкою,пригрозить застосувати ядерку,і Макрон потихеньку дасть задню.Всі вони сцикуни.От сьогодні рашистський говноліт порушив повітряний простір Польщі,які дії?.
Коли Ердоган завалив рашистське корито,що ****о зробив?Три дні турецькі помідори давив бульдозерами і тижнів п'ять не купував...