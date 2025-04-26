Зеленский и Макрон встречаются тет-а-тет в Риме. ФОТО
Сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Происходит сейчас встреча Зеленского и Макрона тет-а-тет относительно дальнейших мирных усилий", - написал он.
Больше о встрече Зеленского и Макрона пока не известно.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.
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Макрон щось наобіцяє,запевнмть у непохитній підтримці,потім якийсь оленевод шойгу грізно тупне ніжкою,пригрозить застосувати ядерку,і Макрон потихеньку дасть задню.Всі вони сцикуни.От сьогодні рашистський говноліт порушив повітряний простір Польщі,які дії?.
Коли Ердоган завалив рашистське корито,що ****о зробив?Три дні турецькі помідори давив бульдозерами і тижнів п'ять не купував...