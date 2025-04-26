Зеленский и Макрон встречаются тет-а-тет в Риме. ФОТО

Сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Происходит сейчас встреча Зеленского и Макрона тет-а-тет относительно дальнейших мирных усилий", - написал он.

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Больше о встрече Зеленского и Макрона пока не известно.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.