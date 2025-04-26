РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9773 посетителя онлайн
Новости Фото Встреча Зеленского с Макроном
3 490 16

Зеленский и Макрон встречаются тет-а-тет в Риме. ФОТО

Сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщил в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Происходит сейчас встреча Зеленского и Макрона тет-а-тет относительно дальнейших мирных усилий", - написал он.

Также читайте: Появились кадры утренней встречи Зеленского и Трампа: команды работают над ее продолжением. ФОТОрепортаж

Зеленский и Макрон

Больше о встрече Зеленского и Макрона пока не известно.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Макрон Эмманюэль (1305)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Ми не встигли ще всі меми з попереднім фото зробити, а вони вже нове виклали
показать весь комментарий
26.04.2025 14:51
+2
Турборежим !
показать весь комментарий
26.04.2025 15:00
+2
Пана Макрона українці *******!!!!!!!!!! Єдиний міжнародний політик, який щирий з українцями і відчуває нашу біль!!!!!!!! Звісно, він не всесильний, АЛЕ він НЕ аферист і це радує!!! Вірю, що саме пан Макрон зробить ВСЕ, що зможе, без лукавства!!!!!!! І без зловживання!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.04.2025 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми не встигли ще всі меми з попереднім фото зробити, а вони вже нове виклали
показать весь комментарий
26.04.2025 14:51 Ответить
Турборежим !
показать весь комментарий
26.04.2025 15:00 Ответить
І тут буде - дякую. Але вже тет-а-тет.
показать весь комментарий
26.04.2025 14:54 Ответить
Бач як Папа підсобив!
показать весь комментарий
26.04.2025 14:57 Ответить
Коли з`явиться така новина: "Сьогодні, 26 квітня 202Х року після церемонії прощання із диктатором путіном та його поплічниками, президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном...."
показать весь комментарий
26.04.2025 14:58 Ответить
Дуже сподіваюся, що на той час Президентом будет не янелох, а Порошенко!
показать весь комментарий
26.04.2025 16:25 Ответить
"Ядрьону" парасольку бачу, майже....
показать весь комментарий
26.04.2025 15:01 Ответить
Тут стульчики поудобней то будут..
показать весь комментарий
26.04.2025 15:11 Ответить
Пана Макрона українці *******!!!!!!!!!! Єдиний міжнародний політик, який щирий з українцями і відчуває нашу біль!!!!!!!! Звісно, він не всесильний, АЛЕ він НЕ аферист і це радує!!! Вірю, що саме пан Макрон зробить ВСЕ, що зможе, без лукавства!!!!!!! І без зловживання!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.04.2025 15:25 Ответить
Це Ви про телефонного маньяка
показать весь комментарий
26.04.2025 16:51 Ответить
А де шашлик?
показать весь комментарий
26.04.2025 15:36 Ответить
Здається, вони замутили спільний бізнес і зустрічаються під приводом посилення ППО або безпекових гарантій.
показать весь комментарий
26.04.2025 15:43 Ответить
В Макрона теж вимолює закрити очі на його фальсіфікації на виборах))
показать весь комментарий
26.04.2025 16:23 Ответить
Ну зустрічаються,і що?
Макрон щось наобіцяє,запевнмть у непохитній підтримці,потім якийсь оленевод шойгу грізно тупне ніжкою,пригрозить застосувати ядерку,і Макрон потихеньку дасть задню.Всі вони сцикуни.От сьогодні рашистський говноліт порушив повітряний простір Польщі,які дії?.
Коли Ердоган завалив рашистське корито,що ****о зробив?Три дні турецькі помідори давив бульдозерами і тижнів п'ять не купував...
показать весь комментарий
26.04.2025 16:26 Ответить
 
 