Зеленский встретился со Стармером в резиденции посла Великобритании в Италии

В резиденции посла Великобритании в Италии началась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, среди тем встречи - война, дальнейшая поддержка Украины и результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.