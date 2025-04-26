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Новости встреча Зеленского со Стармером
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Зеленский встретился со Стармером в резиденции посла Великобритании в Италии

Зеленский начал встречу со Стармером

В резиденции посла Великобритании в Италии началась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, среди тем встречи - война, дальнейшая поддержка Украины и результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.

Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) Стармер Кир (189)


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101-ша зустріч.
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26.04.2025 15:22 Ответить
Єдиний гарант, що залишився із "халабуди будапештської"....
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26.04.2025 15:23 Ответить
******!
трамп, макрон...
стармер?
де,фотка мужиков на одинці?
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26.04.2025 15:27 Ответить
"фотка мужиков на одинці" не на часі - фотограф лишній....
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26.04.2025 15:35 Ответить
Уявимо собі, що за всі 6 років ми не чули і не читали жодного слова, що казав херпіду у своїх дебільних відосіках чи на різних зустрічах за кордоном. От не чули нічого! Але! Уважно спостерігаємо за результатами його діяльності - тобто аналізуємо, що воно робить і чи є з того користь Україні!?!?!? І що???? Хоч щось одне є, що воно зробило на користь України????? Зробило, а не сказало!!!!!!
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26.04.2025 15:27 Ответить
не для того мама квіточку ростила, щоб на користь робити....
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26.04.2025 15:32 Ответить
найвеличніше ЗЕро...
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26.04.2025 15:44 Ответить
Valerii Prozapas
@prozapas77
·
25 квіт.
Відмова інвесторів у
реструктуризації Україні $2,6 млрд. боргу - це така отвєтка нашим "менеджерам" за їхні закупівлі російського обладнання, "марафон" та інше потужне барахління на чужі гроші.

Схоже, забитий зелений болт повертається бумерангом, чекаємо гасел "МВФ - чмо!"
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26.04.2025 15:49 Ответить
Ща Зе добазариться і з цими посваримося....
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26.04.2025 17:00 Ответить
 
 