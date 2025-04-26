Зеленский встретился со Стармером в резиденции посла Великобритании в Италии
В резиденции посла Великобритании в Италии началась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как отмечается, среди тем встречи - война, дальнейшая поддержка Украины и результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским. Впоследствии сам Зеленский заявил, что провел с Трампом хорошую встречу, которая может стать исторической. Он также надеется на результат относительно вещей, которые прозвучали на встрече.
Кроме того, сегодня, 26 апреля 2025 года после церемонии прощания с Папой Римским Франциском президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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трамп, макрон...
стармер?
де,фотка мужиков на одинці?
@prozapas77
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25 квіт.
Відмова інвесторів у
реструктуризації Україні $2,6 млрд. боргу - це така отвєтка нашим "менеджерам" за їхні закупівлі російського обладнання, "марафон" та інше потужне барахління на чужі гроші.
Схоже, забитий зелений болт повертається бумерангом, чекаємо гасел "МВФ - чмо!"