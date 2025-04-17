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Новости Разговор Мелони с Трампом
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Визит Мелони в США может повлиять на позицию Трампа по Украине, - Politico

Мелони едет к Трампу

Европейские чиновники с тревогой следят за визитом премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон, где в четверг она встретится с президентом США Дональдом Трампом на фоне напряженных торговых переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Несмотря на предостережения, в Брюсселе признают, что именно Мелони может стать ключевым посредником в ослаблении трансатлантического напряжения. В то же время европейские лидеры надеются, что ей удастся убедить Трампа избежать обострения торгового конфликта, в частности новых тарифов, и повлиять на его видение урегулирования войны между Россией и Украиной", - говорится в материале.

Как отмечает издание, Мелони, которая имеет тесные связи с итальянскими правыми кругами, в то же время проявила способность к конструктивному сотрудничеству с европейскими партнерами. Аналитики считают, что она обладает уникальной позицией, которая позволяет ей наладить диалог с Трампом от имени как Италии, так и более широкого европейского сообщества.

"В Брюсселе и других европейских столицах очень нервничают из-за того, что пытается сделать Мелони. Но они достаточно отчаянные, поэтому не пытаются ее остановить", - отметил бывший сотрудник Госдепартамента США Джереми Шапиро.

Трамп, который публично называл Мелони "замечательным человеком" и пригласил ее на свою инаугурацию, традиционно придает большое значение личным отношениям в дипломатии. Один из чиновников Белого дома, говоривший на условиях анонимности, отметил, что для Трампа сама встреча - это свидетельство его убеждения, что именно благодаря введенным тарифам другие лидеры идут ему навстречу.

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Европейские дипломаты, впрочем, опасаются политической "оптики" визита, в частности того, как он будет выглядеть на фоне недавних заявлений Трампа о том, что "страны звонят и целуют меня в задницу", после того, как он временно приостановил расширение тарифного режима.

Определенное недоверие в европейских столицах вызывает и то, что Мелони разделяет отдельные политические взгляды Трампа, особенно в контексте внутренней политики. Это дает ей возможность вести разговор с главой Белого дома в ключе, недоступном для таких лидеров, как президент Франции Эмманюэль Макрон или премьер Великобритании Кир Стармер.

"Ее воспринимают как трансатлантистку, но она также имеет общее видение с Трампом и его командой, особенно на внутреннем политическом фронте. Она находит с ними общий язык. То же касается ее контактов с Илоном Маском. Это дает ей преимущество в общении с Трампом, которого другие европейские лидеры не имеют", - пояснила старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо.

Недовольство в ЕС вызывает и тот факт, что Мелони действует самостоятельно, тогда как другим европейским лидерам не удалось договориться о собственных встречах с Трампом. По словам одного из европейских чиновников, существует риск, что такой дипломатический подход может разбалансировать внутреннее единство ЕС.

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В частности, в Европейском Союзе опасаются, что любые отдельные уступки Италии, например, в сфере тарифов, могут уменьшить общие рычаги влияния ЕС в переговорах с США. В то же время офис Мелони подтвердил, что она провела консультации с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для координации позиции перед визитом.

Позиция Мелони по Украине пока остается твердой, и она, по словам Шапиро, "гораздо жестче высказывается в отношении России, чем ожидалось". В то же время в Брюсселе не исключают, что внутреннее давление в Италии и экономические последствия войны могут заставить ее пересмотреть поддержку Киева.

"Она мастерски балансирует между различными политическими линиями и до сих пор никого не оттолкнула, что обеспечило ей кредит доверия. Но есть беспокойство, что она может непублично дать сигнал Трампу о согласии на ослабление санкций против России. В таком случае санкционный фронт ЕС может серьезно пошатнуться", - добавил Шапиро.

Предыдущие усилия европейских лидеров повлиять на позицию Трампа по войне в Украине или убедить его избегать прямых контактов с Россией оказались безрезультатными. Если Мелони и попытается изменить его подход, то, вероятно, сделает это за закрытыми дверями, после того, как камеры покинут Овальный кабинет.

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Для Трампа это создаст возможность показать, что несмотря на жесткую риторику в отношении ЕС, он поддерживает хорошие отношения с отдельными лидерами стран Европы.

"Президент не рассматривает ЕС как целостного игрока во время переговоров, - заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Он считает, что Евросоюз вредит Соединенным Штатам. Но он охотно строит личные отношения с отдельными лидерами. И с Мелони у него сложились тесные взаимоотношения".

Автор: 

Трамп Дональд (5214) Джорджа Мелони (110)


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Топ комментарии
+7
Минулого тижня міністр промисловості Франції Марк Ферраччі виступив проти «двосторонніх переговорів» і попередив, що стратегія Трампа полягає в тому, щоб «розділити європейців».
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17.04.2025 07:41
+2
якщо вбивства путіним дітей та цивільних сотнями щодня - взагалі ніяк не впливають на трампа і не шкодять їх стосункам , то з чого припущення , що Мелоні вплине ?

Існує 3 речі, які трамп ніколи не змінить в житті:

- не слухатиме жінку
- не перестане брехати
- не перестане любити диктаторів, а в першу чергу - російського
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17.04.2025 09:30
+1
Необхідно переконати Трампа в тому, що він вже переміг, а відступ - це блискучий хід мудрого «майстра угоди». Саме цим останні дні займаються його соратники та вболівальники, виправдовуючи тарифну паузу.
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17.04.2025 07:34
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17.04.2025 07:31 Ответить
Необхідно переконати Трампа в тому, що він вже переміг, а відступ - це блискучий хід мудрого «майстра угоди». Саме цим останні дні займаються його соратники та вболівальники, виправдовуючи тарифну паузу.
показать весь комментарий
17.04.2025 07:34 Ответить
Минулого тижня міністр промисловості Франції Марк Ферраччі виступив проти «двосторонніх переговорів» і попередив, що стратегія Трампа полягає в тому, щоб «розділити європейців».
показать весь комментарий
17.04.2025 07:41 Ответить
Європейці такі відчайдухи - але за Мелоні їм якось тривожно
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17.04.2025 07:52 Ответить
Попри всю підтримку України, у питаннях військ і певних видів зброї вона доволі стримана...
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17.04.2025 07:53 Ответить
Вплинути на путіна ( на#й цей трамп- краснов нам взагалі потрібен?) можливо тільки масованими ракетними ударами по центру маскви , рублєвкі та інших міст де кучкується головна роійська п# здота.
А чому це не робиться треба запитати у сбу. Тому, що вони повинні негайно почати арешти тих, хто продав тисячи українських ракет і літаків, і тих , хто за одинадцять років війни не почав виробництво цих ракет в достатньої кількості.
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17.04.2025 08:20 Ответить
тільки похорон
трампона
в білих в'єтнамських тапках та червоній китайській бейсбольці
може змінити його думки(вологі)
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17.04.2025 08:23 Ответить
На трампа есть влияние только у марсиан(Маск не даст соврать).
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17.04.2025 08:34 Ответить
чоловічки з Європи відправили дівчину до трампа і "з тривогою стежать за візитом". Потім дивуються чого трамп з них стебається
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17.04.2025 08:46 Ответить
Бо дівчина унікальна - вона водночас завзята права (гірше за Ле Пен чи отой АфД) - зараз це дуже подобається Штатам з їхнім зигуючим маском та диктатором донні, але має правильні цінності, діє вкупі з ядром ЄС (на відміну від тієї ж Угорщини) та підтримує Україну.
Вже ясно, що з позиції здорового глузду чи загальнолюдських цінностей з трампом домовитися не вдасться - він абсолютно не має ані емпатії, ані причинно-слідчого зв'язку, і живе у своєму вигаданому світі, що не має нічого спільного з реальністю. Тож тепер Європа спробує поговорити з донні з позиції правого крила.
Як там казав сталін! "Папитка - не питка"?..
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17.04.2025 09:45 Ответить
Може вплинути, а скоріше за все, то ні!
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17.04.2025 08:56 Ответить
якщо вбивства путіним дітей та цивільних сотнями щодня - взагалі ніяк не впливають на трампа і не шкодять їх стосункам , то з чого припущення , що Мелоні вплине ?

Існує 3 речі, які трамп ніколи не змінить в житті:

- не слухатиме жінку
- не перестане брехати
- не перестане любити диктаторів, а в першу чергу - російського
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17.04.2025 09:30 Ответить
"хаос" - зброя, котру використовує рашистська 3,14дерація з покон віків.
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17.04.2025 10:21 Ответить
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17.04.2025 12:11 Ответить
 
 