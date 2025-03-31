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Новости Политика Трампа
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Мелони обеспокоена политикой Трампа, в частности - в отношении Украины, - Bloomberg

Мелоні

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони, которая долгое время выстраивала отношения с президентом США Дональдом Трампом, крайне обеспокоена его политикой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в итальянском правительстве, информирует Цензор.НЕТ.

По информации итальянских чиновников, Мелони и ее команда избегают критики Трампа, однако в то же время опасаются его решений по торговым отношениям. В частности, американские тарифы нанесли удар по производителям автомобилей, таких как Stellantis и Ferrari, что заставляет последнюю повышать цены в США.

"Она тщательно избегает любой публичной критики президента США, и все, что она говорит о торговле или продвижении мира в Украине, тщательно выверено, чтобы не вызвать антагонизм у Белого дома", - пишет издание.

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Как отмечается, Мелони позиционирует себя как ключевую фигуру в ЕС и в отношениях с Вашингтоном. Она была единственным европейским лидером, которая посетила инаугурацию Трампа, встречалась с ним в Мар-а-Лаго, а также поддерживала контакты с Илоном Маском. Она ожидала визита в Белый дом, чтобы добиться смягчения американских торговых ограничений для ЕС, однако конкретной даты этой встречи до сих пор нет.

На прошлой неделе США ввели 25% пошлины на итальянские автомобили, экспортируемые в Америку. Ожидается, что новые ограничения, которые могут быть объявлены в ближайшее время, нанесут еще больший ущерб экономике Италии.

Издание пишет, что в то же время Мелони сталкивается с внутренним и внешним давлением. Ее коалиция подвергается критике, а ЕС требует от Рима большей финансовой поддержки Украины и увеличения оборонных расходов.

В данное время итальянское правительство оказалось в сложной ситуации: вместо укрепления трансатлантических связей Мелони, вероятно, придется выбирать сторону.

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Автор: 

Трамп Дональд (5134) Джорджа Мелони (105)


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джорджія приревнувала рудо донні до *****?
дарма, ніц вже не поробиш, донні вже більш цікавий *****, таке життя
млять, це просто іпанутість чи то такий спеціальний фсб-шний приворот?
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31.03.2025 12:00 Ответить
То ше буде - це ще тільки квіточки від Трампа
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31.03.2025 12:01 Ответить
Лейпцизький книжковий ярмарок. Панельна дискусія з німцями

- А що ви тепер будете робити без американської допомоги?

- Хм. А ви що будете тепер робити без американської допомоги?

- Як на Україну впливає радянський досвід?

- Ви німецький журналіст і питаєте мене чи впливає на ********** радянський досвід? Ви бачили останні результати виборів в Німеччині?

- А як Європі протистояти Росії без допомоги США?

- Якщо від вас відвернулась найпотужніша армія світу, то найпотужніша армія континенту - це єдине, що у вас є. До речі, ось її шеврон
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31.03.2025 12:04 Ответить
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31.03.2025 12:26 Ответить
цікава дискусія. Байка чи правда?
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01.04.2025 02:19 Ответить
 
 