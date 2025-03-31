Мелони обеспокоена политикой Трампа, в частности - в отношении Украины, - Bloomberg
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони, которая долгое время выстраивала отношения с президентом США Дональдом Трампом, крайне обеспокоена его политикой.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в итальянском правительстве, информирует Цензор.НЕТ.
По информации итальянских чиновников, Мелони и ее команда избегают критики Трампа, однако в то же время опасаются его решений по торговым отношениям. В частности, американские тарифы нанесли удар по производителям автомобилей, таких как Stellantis и Ferrari, что заставляет последнюю повышать цены в США.
"Она тщательно избегает любой публичной критики президента США, и все, что она говорит о торговле или продвижении мира в Украине, тщательно выверено, чтобы не вызвать антагонизм у Белого дома", - пишет издание.
Как отмечается, Мелони позиционирует себя как ключевую фигуру в ЕС и в отношениях с Вашингтоном. Она была единственным европейским лидером, которая посетила инаугурацию Трампа, встречалась с ним в Мар-а-Лаго, а также поддерживала контакты с Илоном Маском. Она ожидала визита в Белый дом, чтобы добиться смягчения американских торговых ограничений для ЕС, однако конкретной даты этой встречи до сих пор нет.
На прошлой неделе США ввели 25% пошлины на итальянские автомобили, экспортируемые в Америку. Ожидается, что новые ограничения, которые могут быть объявлены в ближайшее время, нанесут еще больший ущерб экономике Италии.
Издание пишет, что в то же время Мелони сталкивается с внутренним и внешним давлением. Ее коалиция подвергается критике, а ЕС требует от Рима большей финансовой поддержки Украины и увеличения оборонных расходов.
В данное время итальянское правительство оказалось в сложной ситуации: вместо укрепления трансатлантических связей Мелони, вероятно, придется выбирать сторону.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дарма, ніц вже не поробиш, донні вже більш цікавий *****, таке життя
млять, це просто іпанутість чи то такий спеціальний фсб-шний приворот?
- А що ви тепер будете робити без американської допомоги?
- Хм. А ви що будете тепер робити без американської допомоги?
- Як на Україну впливає радянський досвід?
- Ви німецький журналіст і питаєте мене чи впливає на ********** радянський досвід? Ви бачили останні результати виборів в Німеччині?
- А як Європі протистояти Росії без допомоги США?
- Якщо від вас відвернулась найпотужніша армія світу, то найпотужніша армія континенту - це єдине, що у вас є. До речі, ось її шеврон