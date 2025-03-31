Мелони обеспокоена политикой Трампа, в частности - в отношении Украины, - Bloomberg

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони, которая долгое время выстраивала отношения с президентом США Дональдом Трампом, крайне обеспокоена его политикой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в итальянском правительстве, информирует Цензор.НЕТ.

По информации итальянских чиновников, Мелони и ее команда избегают критики Трампа, однако в то же время опасаются его решений по торговым отношениям. В частности, американские тарифы нанесли удар по производителям автомобилей, таких как Stellantis и Ferrari, что заставляет последнюю повышать цены в США.

"Она тщательно избегает любой публичной критики президента США, и все, что она говорит о торговле или продвижении мира в Украине, тщательно выверено, чтобы не вызвать антагонизм у Белого дома", - пишет издание.

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Как отмечается, Мелони позиционирует себя как ключевую фигуру в ЕС и в отношениях с Вашингтоном. Она была единственным европейским лидером, которая посетила инаугурацию Трампа, встречалась с ним в Мар-а-Лаго, а также поддерживала контакты с Илоном Маском. Она ожидала визита в Белый дом, чтобы добиться смягчения американских торговых ограничений для ЕС, однако конкретной даты этой встречи до сих пор нет.

На прошлой неделе США ввели 25% пошлины на итальянские автомобили, экспортируемые в Америку. Ожидается, что новые ограничения, которые могут быть объявлены в ближайшее время, нанесут еще больший ущерб экономике Италии.

Издание пишет, что в то же время Мелони сталкивается с внутренним и внешним давлением. Ее коалиция подвергается критике, а ЕС требует от Рима большей финансовой поддержки Украины и увеличения оборонных расходов.

В данное время итальянское правительство оказалось в сложной ситуации: вместо укрепления трансатлантических связей Мелони, вероятно, придется выбирать сторону.

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