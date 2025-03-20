Мелони не согласна поддержать оборонный план ЕС на 800 миллиардов евро, - Тimes
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступает против оборонного плана ЕС на 800 миллиардов евро.
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что такие действия Мелони отражают ее скептицизм относительно превращения Европы в оборонную сверхдержаву без мощной поддержки со стороны США.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, предложила 150 миллиардов евро кредитов на оборонные расходы стран-членов, а также новое правило, которое позволит странам-членам освободить расходы на оборону в размере 1,5 процента ВВП от предельного уровня долга ЕС, что может высвободить еще 650 миллиардов евро на расходы.
Однако Мелони заявила, что хочет сосредоточиться на использовании инвестиций частного сектора для увеличения расходов, а не на наращивании государственного долга.
Как отмечает The Times, такая позиция отражает настроение избирателей и партий в Италии, которые выступают против того, чтобы отдавать предпочтение обороне над расходами на здравоохранение.
Ранее Мелони заявила, что не поддерживает инициативу Великобритании и Франции по отправке военного контингента в Украину
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Зачепки для нападу рашка завжди створювала сама,коли він був їй потрібний.Фінляндія,Грузія,Молдова.Так як це робили ті ж німці в Гляйвіці,щоб почати війну проти поляків.Всі твої приклади це намагання виправдати нацистську і шовіністичну сутність рашистів, яка там плекається вже століттями і запускається легким клацанням пальців московського хана/царя/генсека/президента ітд.
І ще не забуваємо,що в 1993 році Верховний Совєт рашки прийняв рішення про визнання Севастополя російським містом,що було порушенням міждержавного договору про взаємне визнання кордонів 1990 року і прямою претензією на територіальну цілісність України.А Програма партнерства з НАТО була підписана через рік і входили до неї всі країни постсовка включно з рашкою.Так що від чого почалось?
Хочеш сказати шо всі ці байки про "ісконно русскєй" Крим передаються через ДНК,а не через пропаганду?
Рашоімперія отримала Крим в результаті воєн кінця 18 століття.В її складі він був всього лиш 150 років.В контексті трьохтисячолітньої історії Криму це мізер.На момент Кримської війни росіян там було 10 %,а колонізувати його росіяни змогли тільки в 1939 році.Про які там сакральні місця може бути мова?Реальні протодержавні утворення там пов'язані з греко-римською(натівською) колонізацією Криму ще більше 1500 років тому.Так шо знову питання-що від чого почалось?
І всі ці історичні образи теж повне фуфло.Русня спокійно схавала профуканий Порт-Артур китайцям і Аляску американцям і спокійно надрочуює на Рюриковичів-потомків вікінгів,які так само як і татари торгували слов'янами на невільничих арабських ринках.А про воєнну історію чорноморського флоту рашки взагалі без сміху згадувати не можна.Цей позорний флот опускали на дно всі кому не лінь.
Не існує ніякої генетичної пам'яті в прив'язці до територій,які колись належали тій чи іншій популяції.Людство зародилось на території Африки і шось ніхто серед європейців,азіатів,американців не горить бажанням масово вертатись туди жити.Пограбувати ресурси,рабів натягати оце да.У випадку з рашкою це наслідок столітнього перебування її еліт під управлінням Орди.Рашка по суті стала її симбіотом перейнявши всі її експансивні властивості,дипломатію,стиль побудови соціуму,примат права сили над силою права ітд.
Якщо вже вдаватись до аналогій з кораблями то у нас починаючи з 1991 року не було ніякої можливості уникнути зіткнення з піратським кораблем у дуже вузькій протоці.Діло в тому що це їх єдиний сенс існування-нападати на інші кораблі.Можна було як білорашка впустити гостинно піратів на борт і поступово стати такими самими як вони з кастрованою національною ідентичністю або дати бій щоб вони вмились кров'ю.Ми вибрали другий варіант.Так,зараз мала частина корабля захоплена,але корабель не тоне і боротьба продовжується.
Уклад Орди це постійні війни за нові ресурси,постійні зміни проживання в різному кліматі,залежність від наявності прокорму коней.На певному історичному періоді це був козир над землеробцями.Але постійне зточування людських ресурсів і війни заради війн поклали цьому край.Тому ніяких особливих позитивних змін в ДНК Орда не принесла.Навпаки непереносимість лактози в молоці ,що характерно азіатам, абсолютно негативний чинник для європейців.Соціально і політично вона дійсно вплинула на багатьох сусідів(у випадку з московією вона в неї можна сказати перекочувала),але у випадку з Україною воно тут не прижилось через впливи Європи-починаючи з неолітичного землеробства з Балкан і римських впливів (в тому числі і через Візантію) і закінчуючи Річчу Посполитою і Австро-Угорщиною.Тому ми і вибрали ЄС,а не Тайожноординський союз.
Страх висоти це теж похідна усвідомлення небезпеки,але у дорослих.Подивіться за поведінкою дітей на чортовому колесі.Ніякого страху там немає,бо немає усвідомлення небезпеки.
Які спустошені території в 13 ст.?На півдні України віками кочували орди половців,печенігів і інших кочівників,а в Русі тисячоліттями вже практикувалося землеробство.Монгольска експансія це суто політичний проект захоплення чужих ресурсів,бо у випадку демографічного фактору за 300 років панування від слов'ян на цих територіях нічого би не лишилось.Тюрки просто задавили би всіх числом по прикладу Китаю.
Про вплив ДНК Європи на Україну я не говорив.Я мав на увазі культурно-соціальний вплив.Хоча нещодавне західне генетичне дослідження визначає саме територію України як місце зародження ямної культури-предка всіх індоєвропейців(європейців,американців.слов'ян ітд).
і нічого тут вже не поробиш...
доня хоче сам всіх доїти - все інше не цікавить!
Европа і Україна, для нього, виглядають саме тими дойними коровами,
яких за ціцьки можна шмаляти вже зараз, по дорозі і Гренландія і щє Канада... - далі буде.
саме вчасне питання.
чому це сша повинно захищати європу за свій рахунок?
чому це, італія повинна захищати угорщину за свої гроші?
чому це, польща повинна захищати литву за свої гроші?
план розвалу європи в дії.....
Про це у середу, 19 березня, заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, Джерело: https://censor.net/ua/n3542129
Мелоні визначся ти гарна чи розумна
І нічого з цим зробити не можна. Це шлях, який проходять усі демократичні країни перед війною.
та що я таке несу. Здається, ЄС відкине ноги раніше, ніж Україна до нього вступить, і з таким керівництвом його вже спасе хіба що чудо.