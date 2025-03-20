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Новости План усиления обороны Европы
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Мелони не согласна поддержать оборонный план ЕС на 800 миллиардов евро, - Тimes

Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступает против оборонного плана ЕС на 800 миллиардов евро.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что такие действия Мелони отражают ее скептицизм относительно превращения Европы в оборонную сверхдержаву без мощной поддержки со стороны США.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, предложила 150 миллиардов евро кредитов на оборонные расходы стран-членов, а также новое правило, которое позволит странам-членам освободить расходы на оборону в размере 1,5 процента ВВП от предельного уровня долга ЕС, что может высвободить еще 650 миллиардов евро на расходы.

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Однако Мелони заявила, что хочет сосредоточиться на использовании инвестиций частного сектора для увеличения расходов, а не на наращивании государственного долга.

Как отмечает The Times, такая позиция отражает настроение избирателей и партий в Италии, которые выступают против того, чтобы отдавать предпочтение обороне над расходами на здравоохранение.

Ранее Мелони заявила, что не поддерживает инициативу Великобритании и Франции по отправке военного контингента в Украину

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Автор: 

оборона (5202) Евросоюз (17102) Джорджа Мелони (105)


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Топ комментарии
+28
Чем дальше страна от орды тем меньше понимания опасности сложившейся ситуации.Финны,балтийцы и норвежцы с шведами такой херней не страдают.
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20.03.2025 18:43
+23
Звісно європейці не можуть зрозуміти , що їхнє гарне життя , останні 50 років , вже скінчилося ... а хто з політиків скаже чесно виборцям - обіцяти вам нічого , бо далі буде лише гірше ...?
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20.03.2025 18:40
+14
Сама концепція Євросоюзу - це хороша річ, але в кризових ситуаціях... Та навіть напередодні цих сутіацій, перетворюється на лебедя, рака і щуку з відомої байки
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20.03.2025 18:41
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Правила форума Совет форумчан
Звісно європейці не можуть зрозуміти , що їхнє гарне життя , останні 50 років , вже скінчилося ... а хто з політиків скаже чесно виборцям - обіцяти вам нічого , бо далі буде лише гірше ...?
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20.03.2025 18:40 Ответить
Сама концепція Євросоюзу - це хороша річ, але в кризових ситуаціях... Та навіть напередодні цих сутіацій, перетворюється на лебедя, рака і щуку з відомої байки
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20.03.2025 18:41 Ответить
так поначалу евросоюз задумывался как таможенный союз
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20.03.2025 19:36 Ответить
Італія буде здоров"я підтримувати - Середземноморська дієта - красива засмага - нах та оборона
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20.03.2025 18:42 Ответить
Чем дальше страна от орды тем меньше понимания опасности сложившейся ситуации.Финны,балтийцы и норвежцы с шведами такой херней не страдают.
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20.03.2025 18:43 Ответить
Дух Муссоліні ще не вивітрився...
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20.03.2025 18:43 Ответить
Концерва берлусконі нарешті вскрилася. Довго ж вона вдавала з себе нормальну людину.
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20.03.2025 18:44 Ответить
Когда вы уже поймете, труп не лечится, а в случае войны они будут, и чем больше будет оружия, тем меньше этих неоперабельных вы получите!
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20.03.2025 18:47 Ответить
У вас, медична спеціалізація?
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20.03.2025 18:52 Ответить
не, ху.ло нас так просто не отпустил бы...
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20.03.2025 19:47 Ответить
Він з 2007 року дуже послідовно домагається від України нейтралітету, і НАТО геть, від кордонів РФ. А 17 грудня 2021 року оголосив війну НАТО в Україні саме з цієї причини.
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20.03.2025 20:05 Ответить
Так для цього пуйло мав вивести в 2007 році свої військові бази з Криму,бо країна на території якої є іноземні військові бази не може ніколи бути нейтральною.
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20.03.2025 20:39 Ответить
Те що вважав чи вважає якийсь кремлівський чорт не має ніякого значення.Там все просто,бо є офіційні договори оренди,де рашка оплачувала грошима чи газом право перебувати на території України.Тим самим вони офіційно визнавали Крим українською територією.Отже самі визнавали шо Україна не може бути нейтральною,бо там їхні російські військові бази.Один цей факт розбиває тонни ватних методичок,що рашка почала війну бо Україна не хотіла бути нейтральною.
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20.03.2025 21:46 Ответить
Жодних таких заборон на наявність чи відсутність військових баз у нейтральній країні не існує. Країни при ретельному узгодженні обох сторін можуть укладати спеціальні угоди, що дозволяють тимчасове розміщення іноземних військ чи військової техніки, наприклад, для миротворчих операцій чи гуманітарних місій не порушуючи нейтральний статус. Бувають винятки, і кожна ситуація може бути унікальною. Україна могла б домовитися, що вона проти військового конфлікту на її території, але готова підтримувати логістичні ланцюжки збройних сил сусідніх держав з користю для себе та для забезпечення власної безпеки.
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20.03.2025 22:10 Ответить
Ніяких миротворчих чи гуманітарних місій рашка на території Криму не виконувала.Україна,до нападу рашонацистів в 2014 році,жодного разу не була в стані війни чи гуманітарної кризи.Вони навпаки під час агресії проти Грузії використовували свій флот з Криму для атак, тим самим втягуючи Україну в воєнний конфлікт.Так шо всі казки про уявну нейтральність України це розмови для бідних і дурних.
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21.03.2025 02:37 Ответить
Вас багатих і розумних не зрозумієш. Ви чіпляєтеся за аксіоматичні світоглядні постулати, припущення, гіпотези, на підставі яких приймаєте рішення та робите вчинки. А нам бідним та дурним через вас доводиться страждати. Це ж тільки Ви розумні і багаті без будь-яких референдумів твердо знаєте як жити народам усього світу (розділеним Осетинам наприклад), Якому їм Богу молитися, якою мовою користуватися, які книги читати, які пам'ятники зносити (Булгакова М.А. Пушкіна А.С. академіка Павлова в тому числі). А нас бідних і дурних можна і потрібно обливати зеленкою і кидати в контейнери для сміття, щоб ми теж разом з вами стали щасливими багатими і розумними.
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21.03.2025 05:39 Ответить
У вас,любителів пушкінобулгакових є мазерленд-рашка,де вас ніхто не буде обливати зеленкою і садити в мусорні баки.Щоб стати щасливими вам треба зробити вчинок-продати всю свою власність, оформити російське громадянство і переїхати туди жити.
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21.03.2025 18:22 Ответить
Pamanash Ogly #601674, Вам не здається, що Україна в 2007 була нейтральною, то якого ще нейтралітету ВВХ хотів від України?
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21.03.2025 08:01 Ответить
А хіба це не Україна планувала та проводила спільні навчання з НАТО та брала участь у різноманітних заходах, спрямованих на зміцнення співпраці з Альянсом. А військові кораблі та плани військових баз на нашій території? Ви вважаєте, що важливіше юридичні відносини між сторонами, або реальне життя. Вам їхати чи шашечки?
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21.03.2025 08:14 Ответить
А хіба це не рашка в 2012 році дозволила створити в Ульяновську перевалочний пункт для НАТО на шляху до Афганістану? 😁
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21.03.2025 18:40 Ответить
Цей епізод в історіi є прикладом нейтралітету. Типу, нехай вони там самі розбiраються, а ми спостерігатимемо і контролюватимемо.
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21.03.2025 22:23 Ответить
Ніт.Пуйло тоді прямо сказало що вони підтримують НАТО і його війну в Афганістані.Рашка тоді набагато продуктівніше співпрацювала з НАТО ніж Україна.
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22.03.2025 02:04 Ответить
Здається мені тоді вони з Обамою загравали. Тоді інтереси збіглися у боротьбі з тероризмами в Азії. Але основні протиріччя в питанні протиракетної оборони не вирішилися. Це співробітництво стало слабшати після посилення напруженості Росії з Україною та зближення НАТО з Україною. Нейтралітет із Росією НАТО не підтримало.
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22.03.2025 07:03 Ответить
А чому рашка не почала СВО в Прибалтиці,коли НАТО в 2004 не підтримало нейтралітет і почало процедуру прийняття цих країн в свій блок?Спільний кордон,подльотноє врємя і інша лобуда....
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22.03.2025 22:42 Ответить
Обставини ще склалися. Це якраз оточення Росії військами НАТО з боку Прибалтики стало каталізатором для війни в Україні. Та й розпочати війну це зовсім не просто. Усередині самої Росії мали скластися чинники, для можливості військових дій, включаючи економічну стабільність, продовольчу безпеку, військову перевагу. Але найголовніша громадська думка. Суспільство має відчути неприязні стосунки до противника. Повір мені, дивлячись через приціл, натиснути на курок гвинтівки зовсім не просто, треба відчувати люту ненависть до супротивника. Ненависть треба посіяти, розвинути, посилити, і це може бути лише за взаємних дій та налагодженої пропаганди. Зачепитися треба за щось. Ось подивися тверезо, без емоцій, на події новітньої історії начебто це ти кацап, а вони українці. Що б ти відчував, якби з екрану твого телевізора щодня чув, Маскаляку на гіляку! Пенсію 3000 євриків. Самки колорадів на болотах опаришів народжують. Кожному Українцю по два раби кацапи. Крим чий? Міст не збудують. Декорація мосфільму. З нами весь світ. Путін *****. Ольгине 10р80к. генетичний біосміття, косооких, козломордих. Це я так що потрапило на думку те й накидав. Взагалі, то думати треба завжди. І про майбутнє теж треба думати сьогодні, використовуючи життєвий досвід.
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25.03.2025 06:05 Ответить
А ще раніше рашку НАТО оточило зі сходу на Алясці і на заході прийнявши в свої ряди Польщу.І шось ніякого каталізатору для війни не відбулось,коли туди приймали країни Балтії.
Зачепки для нападу рашка завжди створювала сама,коли він був їй потрібний.Фінляндія,Грузія,Молдова.Так як це робили ті ж німці в Гляйвіці,щоб почати війну проти поляків.Всі твої приклади це намагання виправдати нацистську і шовіністичну сутність рашистів, яка там плекається вже століттями і запускається легким клацанням пальців московського хана/царя/генсека/президента ітд.
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25.03.2025 20:07 Ответить
А ще раніше НАТО неодноразово воювало з Росією. Я маю на увазі кримську війну 1853-1856 з Великобританією, Францією, Сардинією та Османською імперією. У 1610 р. поляки захопили Москву, в 1812 р. Французи, в минулому столітті німці. У всі століття, шамани, комісари, пропагандисти, політологи маніпулюють людьми, щоб викликати реакцію або підтримати певну думку людей.Вони клацанням пальців включають генетичну пам'ять народу, формують негативні стереотипи для мобілізації проти ворога. Потрібно вміти передбачати поведінку соціуму у міжнародних відносинах. Знати, як влаштовані уряди, які функції вони виконують і як взаємодіють. Але Українці, як і Росіяни, нічого цього знати не хочуть, вони вічні діти, не бачать жодних психологічних трюків і ложних помилок, створених для маніпуляції громадською думкою.
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25.03.2025 22:58 Ответить
І саме тому ти тут свій перший комент почав з маніпуляції про те що пуйло почало війну проти України через відмову від нейтралітету,хоча прекрасно знаєш шо жодного дня починаючи з проголошення незалежності і до 2014 року Україна не була нейтральною?Ще до слова- рашка теж в Біловезьских угодах прописала те шо буде нейтральною державою.Хоча вже через рік створила і вступила в воєнний блок ОДКБ.
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25.03.2025 23:27 Ответить
Та гаразд тобі. Україна відразу після здобуття незалежності почала активно прагнути інтеграції з НАТО. Горезвісний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який Україна підписала 1994 року, передбачав Програму партнерства з НАТО, що й стало першим кроком до зближення з альянсом. Що правда, простий народ і тоді й зараз нічого цього не розумів. Не розумів навіть тоді, коли 1997 року Україна підписала "Хартію про європейську безпеку" та "Угоду про співпрацю з НАТО". Не розумів, і 2002 року коли Україна подала заявку на участь у "Плані дій щодо приєднання". Народ став, щось підозрювати лише у 2004 році під час Помаранчевої революції. За Януковича країна було хитнулася у зворотний бік до нейтралітету, але тут Нуланд зі своїми печінками, потім Борис Джонсон. Та багато чого було, військові навчання, проекти військових баз НАТО в Україні, Крим повернути Сардинії та Британії. Сам згадуй і думай та аналізуй, що від чого почалося і чим закінчиться. А то в мене букв не вистачає і матов теж.
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26.03.2025 06:45 Ответить
Я згадую,що і СССР теж прагнув вступити в НАТО (в 1954 році).І шо саме інтересне, те що заявку на вступ разом з СССР подавали ще дві республіки-УРСР і БРСР.Так що від чого почалось?
І ще не забуваємо,що в 1993 році Верховний Совєт рашки прийняв рішення про визнання Севастополя російським містом,що було порушенням міждержавного договору про взаємне визнання кордонів 1990 року і прямою претензією на територіальну цілісність України.А Програма партнерства з НАТО була підписана через рік і входили до неї всі країни постсовка включно з рашкою.Так що від чого почалось?
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26.03.2025 17:32 Ответить
Приказка така є "Якщо не можеш перемогти ворога, то стань його другом". Вступити до НАТО, а ще краще його очолити мріяв навіть путін. Ну то таке. Щоб бути об'єктивним, я тебе, як генетик генетика, закликаю влізти в шкуру кацапа і поговорити про Севастополь і Крим з погляду будови дезоксирибонуклеїнової кислоти. Є така наука молекулярна біологія, вона вивчає молекули, ДНК, РНК та білки там всякі, що беруть участь у реплікації, передачі та вираженні генетичної інформації. Виявляється що для виживання організми у своїх ланцюжках ДНК передають майбутнім поколінням весь свій досвід, накопичений за життя у ворожому середовищі. Так ось для будь-якого кацапа Крим це сакральне місце, бо він кров'ю і потом политий. З ним пов'язані багато поколінь. Згадай підручник історії, де описані набіги кримчан на росiскi міста в 15 столітті. Згадай як для важких робіт, відводили в полон і продавали людей в рабство НАТОвцям. Часто жінки потрапляли в гареми, та й мужики теж як євнухи. Згадай, як пов'язана з Кримом історія козацтва. Згадай Адміралов Ушакова, Нахімова, генералів Скобелєва, Драгомирова. Ти був на Малаховому кургані, у музеї панорамі Оборона Севастополя? І ось з такими ланцюжками ДНК, росіяни мали спокійно спостерігати, як ми з тобою в рамках програми декомунізації зносимо пам'ятник нашого земляка Матроса Кішки в Полтавській області? Кошовому отаманові Івану Сірку? Як ми закликаємо НАТОвський флот у свої порти і готуємося передати Крим на блюдечку з блакитною **********. Складно це зрозуміти. Це як випити одним ковтком стакан гарячого чаю. Війна була неминуча. Я навіть не говорю про передачу Криму Україні 1954-го, наче це мішок із поросятами.
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26.03.2025 21:55 Ответить
*** Матросу Кошка напевно правильно.
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26.03.2025 21:59 Ответить
А чому ворога?Хрущьов в своїх мемуарах сам писав шо без ленд-лізу від США і Британії совок би програв війну німцям.Він там навіть згадував приватні розмови зі Сталіном,де той висловлював таку саму думку.То чого би він в 54 році вважав би тих хто врятував СССР від розгрому ворогами?

Хочеш сказати шо всі ці байки про "ісконно русскєй" Крим передаються через ДНК,а не через пропаганду?

Рашоімперія отримала Крим в результаті воєн кінця 18 століття.В її складі він був всього лиш 150 років.В контексті трьохтисячолітньої історії Криму це мізер.На момент Кримської війни росіян там було 10 %,а колонізувати його росіяни змогли тільки в 1939 році.Про які там сакральні місця може бути мова?Реальні протодержавні утворення там пов'язані з греко-римською(натівською) колонізацією Криму ще більше 1500 років тому.Так шо знову питання-що від чого почалось?
І всі ці історичні образи теж повне фуфло.Русня спокійно схавала профуканий Порт-Артур китайцям і Аляску американцям і спокійно надрочуює на Рюриковичів-потомків вікінгів,які так само як і татари торгували слов'янами на невільничих арабських ринках.А про воєнну історію чорноморського флоту рашки взагалі без сміху згадувати не можна.Цей позорний флот опускали на дно всі кому не лінь.
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26.03.2025 23:36 Ответить
Редьярд Кіплінг, писав як звірі під час посухи йдуть на тимчасове перемир'я розуміючи, що без взаємодопомоги не вижити у складні часи. Якби совок програв війну, то й Британія не встояла б і США потім теж напевно. ДНК це лише важіль управління душею у руках політтехнологів. Вони вміло застосовують знання з галузі генетики, соціології, психології задля досягнення політичних цілей. Ведуть розробку та реалізацію стратегій та тактик, спрямованих на формування громадської думки, підтримують інстинктивні зв'язки людини з її родом, сім'єю та предками. Знаючи що людина відчуває внутрішню прихильність, потяг до свого коріння, історичної спадщини, культури, прагненням повернути або зберегти зв'язок з рідною землею користуються цими почуттями. Візьмемо, наприклад, голодомор. Загинули болісною смертю мільйони українців. Така трагедія не могла не залишити душевних ран у душах Українців, які до певного часу зберігалися в глибині підсвідомості, а висловлюючись іншою матеріальною мовою в ланцюжках ДНК. І, що думаєш, Західні політтехнологи не скористалися такою больовою точкою Української нації? Так! От якби капітан Титаніка, заздалегідь взяв курс на пів градуса ліворуч, то пройшов би повз айсберг. А наші політики навіть побачивши цей айсберг лише додали ходу своєму кораблю. Зараз корабель тоне, а оркестр досі грає.
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27.03.2025 09:17 Ответить
Якби совок програв,то все би закінчилось ядерним бомбардуванням Німеччини тільки трохи пізніше і з таким самим результатом-капітуляцією Третього Рейху перед Британією і США.
Не існує ніякої генетичної пам'яті в прив'язці до територій,які колись належали тій чи іншій популяції.Людство зародилось на території Африки і шось ніхто серед європейців,азіатів,американців не горить бажанням масово вертатись туди жити.Пограбувати ресурси,рабів натягати оце да.У випадку з рашкою це наслідок столітнього перебування її еліт під управлінням Орди.Рашка по суті стала її симбіотом перейнявши всі її експансивні властивості,дипломатію,стиль побудови соціуму,примат права сили над силою права ітд.
Якщо вже вдаватись до аналогій з кораблями то у нас починаючи з 1991 року не було ніякої можливості уникнути зіткнення з піратським кораблем у дуже вузькій протоці.Діло в тому що це їх єдиний сенс існування-нападати на інші кораблі.Можна було як білорашка впустити гостинно піратів на борт і поступово стати такими самими як вони з кастрованою національною ідентичністю або дати бій щоб вони вмились кров'ю.Ми вибрали другий варіант.Так,зараз мала частина корабля захоплена,але корабель не тоне і боротьба продовжується.
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27.03.2025 22:48 Ответить
Будь-яка оселедець, черепаха морська, птах перелітний знає куди їй летіти, де, як і з чого гніздо будувати. Це - біохімія. Будь-яка дозріла яйцеклітина хоч у кішки хоч у жінки, потребує запліднення. Це Кохання. Немовля сам цицьку шукає, без жодного навчання. Це інстинкт називається. Спогади, емоції, фобії, страхи, традиції, ритуали відбиваються на соціальній поведінці і передаються з покоління до покоління за допомогою генетичної інформації. Це аксіома. Зміна видів може статися внаслідок мутацій. Мутація, це зміна в ДНК, при зміні довкілля. Кліматичні, космічні, вулканічні чи інші катаклізми (віруси, наприклад, або радіація). Хомо хабіліси, еректуси та інші неандертальці поступово перетворилися на ******** людей. При мутаціях поклик крові перестає діяти, істоти внаслідок відбору пристосовуються. Тому їх до Африки й не тягне. Орда відіграла вирішальну роль у формуванні культурних, економічних та соціальних засад ********* людства, особливо у регіонах, які вона охоплювала. Відстала частина людства перейняла досвід та модель більш розвиненого суспільства та структур держави. Пошта, торгівля, податкове оподаткування, піраміда влади, особливо у військовій справі, це спадщина Золотої Орди. Золота орда поєднала розрізнені ворогуючі осередки суспільства до єдиної Держави, зберігаючи етнічну та релігійну різноманітність.Орда також внесла корисні корективи до ДНК людей.
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28.03.2025 07:52 Ответить
Все було б добре, однак, у людей є ДНК двох батьків. Часто у людини виникають внутрішні суперечності. Нерідко молоді здорові розумні навіть талановиті люди без жодних вагомих причин кінчають життя самогубством. Парадокс. Так? Чому? Буває, що одночасно хочеться піти ліворуч і праворуч. Мені ось зараз і їсти хочеться і худнути хочеться, все хочеться. А жити у суспільстві та бути вільним від нього взагалі неможливо. Меншості доводиться підкорятися більшості. Ну чи одразу в петлю лізти. Нічого не залишається, як шукати компроміси. Референдуми проводити. Можливо, що за наявності непереборних перешкод у досягненні компромісу розлучатися доводиться іноді, що у петлю не лізти.
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28.03.2025 07:57 Ответить
Умовна мала дитина десь в Африці може спокійно полізти гладити лева чи гратися зі змією.Якби існувала генетична пам'ять такого би не було.Вона це буде робити доти доки на свому досвіді не переконається що це небезпечно,або поки дорослі/батьки не пояснять їй що це небезпечно.Тому досвід виживання в популяції передається через вербальні або поведінкові патерни.Це і формує соціальність і психотип кожного індивідуума.А генетика лише пристосовує популяцію фізично до умов навколишнього середовища.
Уклад Орди це постійні війни за нові ресурси,постійні зміни проживання в різному кліматі,залежність від наявності прокорму коней.На певному історичному періоді це був козир над землеробцями.Але постійне зточування людських ресурсів і війни заради війн поклали цьому край.Тому ніяких особливих позитивних змін в ДНК Орда не принесла.Навпаки непереносимість лактози в молоці ,що характерно азіатам, абсолютно негативний чинник для європейців.Соціально і політично вона дійсно вплинула на багатьох сусідів(у випадку з московією вона в неї можна сказати перекочувала),але у випадку з Україною воно тут не прижилось через впливи Європи-починаючи з неолітичного землеробства з Балкан і римських впливів (в тому числі і через Візантію) і закінчуючи Річчу Посполитою і Австро-Угорщиною.Тому ми і вибрали ЄС,а не Тайожноординський союз.
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28.03.2025 17:05 Ответить
Звичайно дитина, з'їдена левом або укушена коброю, ніякої генетичної інформації нікому не передасть. А ось страх висоти у нього є за умовчанням тому, що татові в дитинстві боляче було падати без крил. А ось вплив Європи на українців через ДНК, Ви вже визнаєте. Ну Бог із нею з цієї ДНК, істина вона посередині. Щодо Орди. Треба зробити вступ, пов'язаний із кліматом. За річними кільцями на об'єктах дерев'яного зодчества, та багатьма іншими фактами та документами, картинами, достовірно відомо, що все одинадцяте століття в Європі було дуже посушливим. То справді був катаклізм планетарного масштабу. Європа та Близький Схід вимирали від голоду та епідемій. Був майже захід цивілізації. Це потім, коли клімат відновився почався ренесанс, відродження Європи, переселення народів і таке інше. За те у верхів'ях Іртиша, якраз навпаки, клімат у тому столітті був ідеальним. Соковиті трави, коні, люди плодились і розмножувалися так, що їм стало тісно. Ось тоді вони в 13-му столітті і ринули на спустошені території. Так що в такій демографічній обстановці війни і конфлікти були неминучими. Але треба визнати, що Золота Орда поєднувала різні етнічні групи та народи. Імператори прагнули мирного співіснування, забезпечуючи місцевій еліті значну автономію. Золота Орда брала активну участь у міжнародній торгівлі, що спонукало правителів підтримувати мирні відносини як із сусідніми державами, так і із західними країнами, такими як Венеція та Генуя. Економічні інтереси сприяли мирному співіснуванню.
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28.03.2025 18:50 Ответить
Щодо лактози, то, що я не чув, що народи (Монголи наприклад) де ключовим продуктом є кумис, кобилье молоко, страждають від його не переварення.
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28.03.2025 18:51 Ответить
Лев може бути наїджений по саме нехочу і сонний і просто може лягнути лапою дитину щоб вона від нього відійшла,а змія може вкусити,але виявитись не отруйною.Всі ці дії призведуть до болю,який дитина засвоїть і буде в майбутньому уникати.Це приклад особистого досвіду.Але все рівно цей досвід через гени не передасться нащадкам,він передасться через вербальний або візуальний спосіб.
Страх висоти це теж похідна усвідомлення небезпеки,але у дорослих.Подивіться за поведінкою дітей на чортовому колесі.Ніякого страху там немає,бо немає усвідомлення небезпеки.
Які спустошені території в 13 ст.?На півдні України віками кочували орди половців,печенігів і інших кочівників,а в Русі тисячоліттями вже практикувалося землеробство.Монгольска експансія це суто політичний проект захоплення чужих ресурсів,бо у випадку демографічного фактору за 300 років панування від слов'ян на цих територіях нічого би не лишилось.Тюрки просто задавили би всіх числом по прикладу Китаю.
Про вплив ДНК Європи на Україну я не говорив.Я мав на увазі культурно-соціальний вплив.Хоча нещодавне західне генетичне дослідження визначає саме територію України як місце зародження ямної культури-предка всіх індоєвропейців(європейців,американців.слов'ян ітд).
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28.03.2025 20:09 Ответить
В кумисі лактоза розпадається на різні складові ще до споживання.
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28.03.2025 20:13 Ответить
Був у мене родич який на фронті у віці 20 років втратив руку вище ліктя. І ось після цього протягом майже 60 років його переслідували болючі відчуття, які він відчував в області, де раніше знаходилася рука. Бувало в нього сильно свербіла неіснуюча долоня, і він бив до болю решту руки об край столу щоб позбутися цієї корости. А ще він іноді на ніч, клав біля себе ножниці, щоб не прокидаючись уві сні обрізати нігті на цій руці. Так ось у мене до вас таке запитання. А що Ви скажете з приводу фантомного болю? Про нервові закінчення, які посилають сигнали болю в мозок можете не писати. Мені цікаво дізнатися вашу думку про зберігання інформації про комплектність живого організму, як записується і стирається ця медична карта, де зберігається і для чого призначена така система?
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04.04.2025 07:07 Ответить
Це якийсь черговий баг еволюції.Не знаю його причин.Можливо цей фантомний біль мав би запускати процес регенерації,який може був в предків гомосапієнсів,але відмер сотні мільйони років тому.Або навпаки таким способом еволюція відбраковує особин народжених без одної або декількох кінцівок.Народжений однорукий примат гіпотетично міг би вижити в природі,але постійний біль виводив би його з рівноваги і психічно і фізично і тим самим садив би його на лаву запасних для продовження роду.
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04.04.2025 23:28 Ответить
Пристрій людини дивним чином схожi на пристрій комп'ютера. Є початковий БІОС, де зберігається алгоритм завантаження, ОЗУ, ПЗУ, процесора. Величина пам'яті, швидкість процесора та інші нюанси впливають на можливості людини та комп'ютера. І люди і комп'ютери легко з'єднуються у спільну мережу, використовуючи хмарні сховища, обмінюються інформацією в межах своїх кластерів, завдяки чому і слабкі i сильні вирівнюються своїми можливостями і навіть після своєї смерті вміють зберігати та передавати у спадок накопичену інформацію, алгоритми поведінки та риси характеру.
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06.04.2025 22:22 Ответить
Кацап іди нафуй.
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20.03.2025 19:48 Ответить
чяс від чясу, з поважної на самому ділі пані Мелоні, вилазить трампізм.
і нічого тут вже не поробиш...
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20.03.2025 18:49 Ответить
її папа гитлеру служив
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20.03.2025 18:52 Ответить
Мусоліні.
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20.03.2025 18:53 Ответить
шо в лоб шо по лобі
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20.03.2025 18:57 Ответить
так трамп напаки вимагає щоб європа більше на оборону виділяла
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20.03.2025 18:55 Ответить
доні на Европу насрати з гори Арарат, а тим паче на Україну.
доня хоче сам всіх доїти - все інше не цікавить!
Европа і Україна, для нього, виглядають саме тими дойними коровами,
яких за ціцьки можна шмаляти вже зараз, по дорозі і Гренландія і щє Канада... - далі буде.
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20.03.2025 19:07 Ответить
Це він хватається за соломинку. desperate спроби отримати допомогу чи підтримку, навіть якщо це виглядає ірраціонально чи малоймовірно.
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20.03.2025 19:16 Ответить
її рудий покусав
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20.03.2025 18:51 Ответить
Шльондра Трампа i Маска.
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20.03.2025 18:51 Ответить
нууу.....
саме вчасне питання.
чому це сша повинно захищати європу за свій рахунок?
чому це, італія повинна захищати угорщину за свої гроші?
чому це, польща повинна захищати литву за свої гроші?
план розвалу європи в дії.....
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20.03.2025 18:51 Ответить
Поширення дії статті 5 НАТО на Україну допоможе виявити блеф російського диктатора Володимира Путіна.

Про це у середу, 19 березня, заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, Джерело: https://censor.net/ua/n3542129

Мелоні визначся ти гарна чи розумна
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20.03.2025 18:52 Ответить
мілфа)
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20.03.2025 18:53 Ответить
Я можу пофліртувати, але гроші не дам. Не така це серйозна справа!
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20.03.2025 18:52 Ответить
Європі зараз в політиці не вистачає таких жінок як Даля Грибаускайте.
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20.03.2025 18:52 Ответить
шо ви хочете с блондинки ?
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20.03.2025 18:53 Ответить
Молодці, потужно. Вся ця камарілья ЄС та НАТО може розпастися на часточки при перших серйозних викликах та загрозах, або вони переформатуються та виженуть шушеру та путинських шпигунів з своїх лав.
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20.03.2025 18:53 Ответить
Британці це вже давно зрозуміли
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20.03.2025 18:54 Ответить
Для того, щоб готуватись до війни, доведеться скорочувати соціальні програми і піднімати податки. Щоб це зробити, треба мати підтримку населення, бо інакше населення просто винесе тебе і обере тих, хто пообіцяє мир і нічого не скорочувати. Щоб мати підтримку населення, потрібно переконати його, що війна реально можлива. А переконається населення в цьому тільки, коли вона почнеться і не секундою раніше. Але проблема в тому, після початку війни вже якось піздно готуватись де неї, бо вже треба власне воювати, а не готуватись.

І нічого з цим зробити не можна. Це шлях, який проходять усі демократичні країни перед війною.
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20.03.2025 19:23 Ответить
У Італіі величезна діра у бюджеті, тому ій потрібні голоси виборців. Дарма, шо ті виборці будуть воювати у третій світовій через 5 років. Головне, шо не зараз
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20.03.2025 19:01 Ответить
Італія сходить з дистанції. Країна вимирає, села і містечки стоять порожні, дома продають за 1 евро, населення розбігається, бо немає роботи. Кінець історії
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20.03.2025 19:01 Ответить
У макаронии долг уже более трех триллионов евро, вот в чем причина. За пять лет долг вырос на 500 млрд. евро.
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20.03.2025 19:03 Ответить
Дякуючи Ілону Маску.
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20.03.2025 19:34 Ответить
Не подобаєтся 800 млрд євро, сподобаєтся 800 млрд рублів ординської данини.
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20.03.2025 19:16 Ответить
Італьяшки дуже емоційні на словах, та коли дійде до діла, то і все скінчилось...
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20.03.2025 19:17 Ответить
Чічоліна !
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20.03.2025 19:21 Ответить
А пам'ятаєте як Мелоні орбана перекривила, прям тоді майже в лик святих її перенесли. А тут зрада за зрадою 😸
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20.03.2025 19:32 Ответить
У нас є такий самий крикун, який потужно пускає шипунів в овалі, а на ділі стоячи на колінах робе що скажуть.
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20.03.2025 19:40 Ответить
Взагалі-то Мелоні права. План набрати кредитів на 800 млрд евро і "щось там купити з військової техніки" - це не план, а імітація. Хіба в них нема аналітиків, які б розробили реальний план - скажімо побудувати сотні виробничих цехів по всьому ЄС, щоб їх не зруйнували одним ударом, закупляти уніфіковану техніку в усі держави, щоб економити за рахунок масового виробництва, проводити тренування до переміщень військ з заходу на схід, провести аудит в оборонці всіх держав і розробити єдині і прозорі правила і процеси, бо більшість країн має повністю неефективну оборонку, домовитися з Францією про збільшення ядерного арсеналу в 10-20 разів (бо їх 300 боеголовок - то курам на сміх)...
та що я таке несу. Здається, ЄС відкине ноги раніше, ніж Україна до нього вступить, і з таким керівництвом його вже спасе хіба що чудо.
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20.03.2025 19:54 Ответить
Мочквабад розбити вистачить,а потім всім буде все одно
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20.03.2025 20:44 Ответить
Не буде вистачати на пасту і папероні )
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20.03.2025 20:03 Ответить
Намагається сподобатися трампу. Ну ну
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20.03.2025 20:32 Ответить
всі фашистські країни залишилися фашистськими. Включно з макаронією. Але без німеччини. Ті якось вилікувалися.
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20.03.2025 23:32 Ответить
 
 