Мелони не согласна поддержать оборонный план ЕС на 800 миллиардов евро, - Тimes

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступает против оборонного плана ЕС на 800 миллиардов евро.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что такие действия Мелони отражают ее скептицизм относительно превращения Европы в оборонную сверхдержаву без мощной поддержки со стороны США.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, предложила 150 миллиардов евро кредитов на оборонные расходы стран-членов, а также новое правило, которое позволит странам-членам освободить расходы на оборону в размере 1,5 процента ВВП от предельного уровня долга ЕС, что может высвободить еще 650 миллиардов евро на расходы.

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Однако Мелони заявила, что хочет сосредоточиться на использовании инвестиций частного сектора для увеличения расходов, а не на наращивании государственного долга.

Как отмечает The Times, такая позиция отражает настроение избирателей и партий в Италии, которые выступают против того, чтобы отдавать предпочтение обороне над расходами на здравоохранение.

Ранее Мелони заявила, что не поддерживает инициативу Великобритании и Франции по отправке военного контингента в Украину

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