Час для саміту ЄС-США ще не настав, - Мелоні

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що наразі час для проведення саміту між Європейським Союзом і Сполученими Штатами ще не настав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera.

Мелоні зазначила, що поінформувала президента США Дональда Трампа та інших світових лідерів про важливість не лише посилення військової складової НАТО, а й необхідність налагодження більш тісних відносин між США та Європейським Союзом, оскільки на міжнародній арені зростає вплив інших держав, які прагнуть до домінування.

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Мелоні наголосила, що Італія має відігравати ключову роль у зближенні США та Європи задля зміцнення західного світу.

"США давно скаржаться на європейський торговельний профіцит, але слід зазначити, що, крім того, що європейці інвестують у США більше, ніж американці в Європу, існує також американський профіцит у балансі послуг з Європою. Ось чому я переконана, що знайти точку дотику можливо і необхідно", - зазначила прем'єрка.

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"Я думаю, що в міру того, як ми працюємо на технічному рівні, щоб зрозуміти межі можливої угоди, можливість політичної зустрічі також наближається", - додала вона.

За словами Мелоні, наразі зарано говорити про можливу дату потенційного саміту між ЄС і США.

"Ми ніколи не називали дату. Ми працюємо над цим, але, очевидно, це залежить не тільки від нас. Щоб зустрічі дали результати, потрібен час, вони повинні бути ретельно підготовлені, не повинні бути формальними, а мають бути змістовними. Сьогодні час ще не настав", - підсумувала прем'єрка Італії.

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