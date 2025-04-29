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Новини Європа та США
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Час для саміту ЄС-США ще не настав, - Мелоні

Саміт ЄС та США. Мелоні розповіла, коли може відбутися

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні вважає, що наразі час для проведення саміту між Європейським Союзом і Сполученими Штатами ще не настав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю Corriere della Sera.

Мелоні зазначила, що поінформувала президента США Дональда Трампа та інших світових лідерів про важливість не лише посилення військової складової НАТО, а й необхідність налагодження більш тісних відносин між США та Європейським Союзом, оскільки на міжнародній арені зростає вплив інших держав, які прагнуть до домінування.

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Мелоні наголосила, що Італія має відігравати ключову роль у зближенні США та Європи задля зміцнення західного світу.

"США давно скаржаться на європейський торговельний профіцит, але слід зазначити, що, крім того, що європейці інвестують у США більше, ніж американці в Європу, існує також американський профіцит у балансі послуг з Європою. Ось чому я переконана, що знайти точку дотику можливо і необхідно", - зазначила прем'єрка.

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"Я думаю, що в міру того, як ми працюємо на технічному рівні, щоб зрозуміти межі можливої угоди, можливість політичної зустрічі також наближається", - додала вона.

За словами Мелоні, наразі зарано говорити про можливу дату потенційного саміту між ЄС і США.

"Ми ніколи не називали дату. Ми працюємо над цим, але, очевидно, це залежить не тільки від нас. Щоб зустрічі дали результати, потрібен час, вони повинні бути ретельно підготовлені, не повинні бути формальними, а мають бути змістовними. Сьогодні час ще не настав", - підсумувала прем'єрка Італії.

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Автор: 

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Ще не вся моча з голови рижого вихлюпнулась?
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29.04.2025 10:08 Відповісти
трампон ще живий,тому
Час для саміту ЄС-США ще не настав
Розмовляти немає с ким..
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29.04.2025 10:08 Відповісти
Бо нема про що із рудою бібізяною розмовляти
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29.04.2025 10:17 Відповісти
я ж казав
@i_toId_u_so
·
13 год
Яка не справедлива доля.
Зеленський злив справу вагнерівців, щоб путін не напав.
Потім віддав путіну свідка #1 по малайзійському боїнгу, щоб путін не напав.
Потім віддав росії Золоте, щоб путін не напав.
А той взяв і напав
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29.04.2025 10:19 Відповісти
Час .сам по собі ніколи без реальних справ не настає....бла бла бла
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29.04.2025 10:23 Відповісти
І не настане доки тарифна політика Трампа не ткне Трампа мордою в стіл...
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29.04.2025 10:33 Відповісти
Час для самміту ще не настав - треба почекати імпічменту Краснова.
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29.04.2025 10:33 Відповісти
Смешная мадам, он никогда не настанет, пока Америкой управляет трамп, неужели вы этого не

можете понять?
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29.04.2025 11:00 Відповісти
 
 