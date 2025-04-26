Гарантії безпеки, посилення ППО, санкції проти РФ: Зеленський розповів деталі двосторонніх зустрічей з Макроном, Мелоні та фон дер Ляєн. ВIДЕО

У суботу, 26 квітня, у Римі президент Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністеркою Італії, Джорджею Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Деталі кожної з цих зустрічей глава держави повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Макроном "обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення".

"Розповів про наслідки російських атак по Кривому Рогу, Сумах і Києву. Для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО. Ми розраховуємо на підтримку партнерів. Дякую Емманюелю за стійку підтримку України, за всі зусилля, які допомагають нашому народу вистояти й наближати мир", - розповів президент.

Також Зеленський розповів про зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорили важливість гарантій безпеки для України та роботу заради відновлення миру і захисту життя.

"Сорок шість днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати наших людей. Тому окрему увагу приділили важливості тиску на Росію. Ціную чітку та принципову позицію Джорджи Мелоні. Розповів і про конструктивні зустрічі української делегації із США, Францією, Великою Британією та Німеччиною в Парижі й Лондоні. Є спільна позиція: безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні", - поділився деталями зустрічі з Мелоні український лідер.

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Окрім цього, Зеленський зустрівся в Римі і з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Говорили про кроки, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню. Обговорили зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe", - сказав очільник держави.

Окрему увагу сторони приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС.

"Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру. Цінуємо підтримку Європейського Союзу. Спільно працюємо заради безпеки людей, справедливого миру та європейського майбутнього України", - розповів Зеленський.

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