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Гарантії безпеки, посилення ППО, санкції проти РФ: Зеленський розповів деталі двосторонніх зустрічей з Макроном, Мелоні та фон дер Ляєн. ВIДЕО

У суботу, 26 квітня, у Римі президент Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністеркою Італії, Джорджею Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. 

Деталі кожної з цих зустрічей глава держави повідомив в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, під час зустрічі з Макроном "обговорили шлях до повного, безумовного припинення вогню та необхідність тиску на Росію для його встановлення".

"Розповів про наслідки російських атак по Кривому Рогу, Сумах і Києву. Для захисту життів українців є критична необхідність у посилені ППО. Ми розраховуємо на підтримку партнерів. Дякую Емманюелю за стійку підтримку України, за всі зусилля, які допомагають нашому народу вистояти й наближати мир", - розповів президент.

Також Зеленський розповів про зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Лідери обговорили важливість гарантій безпеки для України та роботу заради відновлення миру і захисту життя.

"Сорок шість днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати наших людей. Тому окрему увагу приділили важливості тиску на Росію. Ціную чітку та принципову позицію Джорджи Мелоні. Розповів і про конструктивні зустрічі української делегації із США, Францією, Великою Британією та Німеччиною в Парижі й Лондоні. Є спільна позиція: безумовне припинення вогню має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні", - поділився деталями зустрічі з Мелоні український лідер.

Читайте також: Росія має предметно продемонструвати волю до миру, - Мелоні після зустрічі з Зеленським

Окрім цього, Зеленський зустрівся в Римі і з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Говорили про кроки, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню. Обговорили зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe", - сказав очільник держави.

Окрему увагу сторони приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС.

"Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру. Цінуємо підтримку Європейського Союзу. Спільно працюємо заради безпеки людей, справедливого миру та європейського майбутнього України", - розповів Зеленський.

Читайте також: Фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським: Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом переговорів

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Макрон Емманюель (1459) фон дер Ляєн Урсула (768) Мелоні Джорджа (138)


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Три роки деталі турне майже не змінюються, хоча випали обговорення і підписання потужних безпекових угод.
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26.04.2025 21:55 Відповісти
Вот инфа из провластного источника. Напрягает допущение, что Украина скорее всего согласится на переговоры с путинным. Если это произойдет, то Путин держит Трампа за горло, а Трамп держит за горло Зеленского. Исход vможет быть плачевным

Не буде санкцій, про можливість яких заявив Трамп, ані виходу США з переговорів - танці продовжаться. Одне добре - станом на зараз ситуація така, що Україні не перекриють постачання "Байденовської" допомоги і не припинять підтримку розвідданими. умов, він "легітимізує затягнення переговорного процесу" Україна скоріш погодиться щоб не дати йому привід "зіскочити з теми", але буде наступний раунд саботажу, з постійним висуванням нереальних для України умов

Вночі була інформація про те, що вислухавши доповідь Уіткоффа про переговори у москві, Трамр заявив Держсекретару Рубіо, що "Так Deal не робляться. Треба щось робити". У понеділок буде знову велика нарада у Трампа де будуть вирішувати - що робити далі.
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26.04.2025 21:59 Відповісти
А була би його одежа білого кольору, то виглядала би так
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26.04.2025 22:04 Відповісти
https://x.com/albiedabo/status/1916008624679223383 Стерненко чи Притула наступний през? Ця нація невиліковна
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26.04.2025 22:10 Відповісти
с подписью все показывь, *****
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26.04.2025 22:16 Відповісти
 
 