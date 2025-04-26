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Новини Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн
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Фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським: Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом переговорів

фон дер Ляєн зробила заяву після зустрічі з Зеленським

У суботу, 26 квітня, у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський провели зустріч. За підсумками зустрічі фон дер Ляєн заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, зокрема у переговорному процесі "для досягнення справедливого і тривалого миру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис президентки ЄК в соцмережі Х.

"Шановний президенте України Володимире Зеленський, Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру",- заявила вона.

Також фон дер Ляєн також додала, що обговорювалися "кроки, яких вживає Україна, щоб заслужити своє місце в нашій (європейській, - ред.) сім'ї народів".

Як повідомляє "Суспільне", зустріч Зеленського з фон дер Ляєн тривала близько пів години і відбувалась за зачиненими дверима у форматі тет-а-тет. Серед тем розмови - євроінтеграція, переговори щодо вступу в ЄС, безпекова ситуація, продовження санкційної політики.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також Зеленський зустрівся з главою уряду Італії Джорджою Мелоні.

Дивіться також: Зеленський розповів про свою зустріч зі Стармером: говорили про необхідні кроки для припинення вогню та гарантії безпеки. ВIДЕО

Автор: 

Європа (1815) Зеленський Володимир (23876) перемовини (2907) Рим (35) фон дер Ляєн Урсула (768)


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Топ коментарі
+3
Нам бы больше поддержки на поле боя... А то за "столом" все горазды поддерживать.
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26.04.2025 19:21
+2
Тільки за столом?
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26.04.2025 19:48
+1
Україна може розраховувати тільки на Сили Оборони України.
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26.04.2025 19:11
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Україна може розраховувати тільки на Сили Оборони України.
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26.04.2025 19:11 Відповісти
Україна так і розраховуе, але нам потрібна західна зброя. Правда, на першому єтапі кацапської агресії наші славні ЗСУ били кацапів під Києвом і на півночі України звичайною совковою зброєю, тому що другої не було і кацапи, підібгавши хвоста, бігли на даунбас, а переляканий Захід мовчки засунув свій язик в техес після того, що давав нам 3 дні на початку війни до капітуляції. Як сказав один кацапський поєт, це зараз можливо сказати про західні армії : богатирі не ви. Богатирі - ЗСУ, які нищать незліченні орди кацапів.
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26.04.2025 19:29 Відповісти
забудте за Америку - цей рудий пес патрона не дасть...
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26.04.2025 19:32 Відповісти
підметаймо схрони - знадобятся...
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26.04.2025 19:43 Відповісти
Уявляю, що всі ці "лідери" скажуть після похорон пуйла ...
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26.04.2025 19:13 Відповісти
на оте зелене ******** - 19-22 ніяких розраxунків нема і бути не може...
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26.04.2025 19:13 Відповісти
Нам бы больше поддержки на поле боя... А то за "столом" все горазды поддерживать.
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26.04.2025 19:21 Відповісти
фон дер Ляєн заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, зокрема у переговорному процесі " переговорний процес.це така куйня, якою ні одного рашиста на той світ не відправиш
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26.04.2025 19:25 Відповісти
Тільки за столом?
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26.04.2025 19:48 Відповісти
Та старая она чтоб на столе.....
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26.04.2025 19:51 Відповісти
Інакше екскалація
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26.04.2025 19:56 Відповісти
Багато гарних слів.Чи буде стільки ж справ...
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26.04.2025 19:56 Відповісти
 
 