Фон дер Ляєн після зустрічі з Зеленським: Україна може розраховувати на підтримку Європи за столом переговорів

У суботу, 26 квітня, у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський провели зустріч. За підсумками зустрічі фон дер Ляєн заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, зокрема у переговорному процесі "для досягнення справедливого і тривалого миру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис президентки ЄК в соцмережі Х.

"Шановний президенте України Володимире Зеленський, Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру",- заявила вона.

Також фон дер Ляєн також додала, що обговорювалися "кроки, яких вживає Україна, щоб заслужити своє місце в нашій (європейській, - ред.) сім'ї народів".

Як повідомляє "Суспільне", зустріч Зеленського з фон дер Ляєн тривала близько пів години і відбувалась за зачиненими дверима у форматі тет-а-тет. Серед тем розмови - євроінтеграція, переговори щодо вступу в ЄС, безпекова ситуація, продовження санкційної політики.

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським. Згодом сам Зеленський заявив, що провів із Трампом хорошу зустріч, яка може стати історичною. Він також сподівається на результат щодо речей, які прозвучали на зустрічі.

Крім того, сьогодні, 26 квітня 2025 року після церемонії прощання із Папою Римським Франциском президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Також Зеленський зустрівся з главою уряду Італії Джорджою Мелоні.

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